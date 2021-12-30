https://ru.sputnik.md/20211230/zakharova-rossiya-i-moldova-vedut-podgotovku-zasedaniya-mezhpravkomissii-47651452.html

Захарова: Россия и Молдова ведут подготовку заседания межправкомиссии

Захарова: Россия и Молдова ведут подготовку заседания межправкомиссии

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Москва постепенно возобновляет политический диалог с Кишиневом.

2021-12-30T14:02+0200

2021-12-30T14:02+0200

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Работа по подготовке очередного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Молдовой ведется. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску заявил, что участники запланированного на март заседания молдавско-российской межправкомиссии обсудят разблокирование экспорта молдавских товаров в Россию. Он добавил, что еще одним вопросом для обсуждения станет проблема обеспечения социальных гарантий для молдавских мигрантов, работающих в РФ, и для российских в Молдове.Она подчеркнула, что российская сторона рассчитывает при этом на то, что "соответствующие заявления молдавской стороны будут подкрепляться практическими шагами". "Со своей стороны готовы к продолжению такого взаимодействия на принципах прагматизма и взаимного учета интересов", – заключила Захарова.По ее словам, Москва постепенно возобновляет политический диалог с Кишиневом.

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2021

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