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Захарова: Россия и Молдова ведут подготовку заседания межправкомиссии
Захарова: Россия и Молдова ведут подготовку заседания межправкомиссии
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Москва постепенно возобновляет политический диалог с Кишиневом.
2021-12-30T14:02+0200
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Работа по подготовке очередного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Молдовой ведется. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску заявил, что участники запланированного на март заседания молдавско-российской межправкомиссии обсудят разблокирование экспорта молдавских товаров в Россию. Он добавил, что еще одним вопросом для обсуждения станет проблема обеспечения социальных гарантий для молдавских мигрантов, работающих в РФ, и для российских в Молдове.Она подчеркнула, что российская сторона рассчитывает при этом на то, что "соответствующие заявления молдавской стороны будут подкрепляться практическими шагами". "Со своей стороны готовы к продолжению такого взаимодействия на принципах прагматизма и взаимного учета интересов", – заключила Захарова.По ее словам, Москва постепенно возобновляет политический диалог с Кишиневом.
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Захарова: Россия и Молдова ведут подготовку заседания межправкомиссии

14:02 30.12.2021
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Алена Матвеева
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По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Москва постепенно возобновляет политический диалог с Кишиневом.
Работа по подготовке очередного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Молдовой ведется. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску заявил, что участники запланированного на март заседания молдавско-российской межправкомиссии обсудят разблокирование экспорта молдавских товаров в Россию. Он добавил, что еще одним вопросом для обсуждения станет проблема обеспечения социальных гарантий для молдавских мигрантов, работающих в РФ, и для российских в Молдове.
"В настоящее время ведется работа по подготовке очередного XVII заседания двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. И, конечно, мы приветствуем настрой молдавского руководства на конструктивное, прагматичное сотрудничество с Россией, направленное на решение открытых вопросов, проблемных сторон", – отметила Захарова.
Она подчеркнула, что российская сторона рассчитывает при этом на то, что "соответствующие заявления молдавской стороны будут подкрепляться практическими шагами". "Со своей стороны готовы к продолжению такого взаимодействия на принципах прагматизма и взаимного учета интересов", – заключила Захарова.
По ее словам, Москва постепенно возобновляет политический диалог с Кишиневом.
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