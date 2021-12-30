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Захарова: постепенно возобновляем политический диалог с Кишиневом
Захарова: постепенно возобновляем политический диалог с Кишиневом
Официальный представитель главного внешнеполитического ведомства России прокомментировала нынешний уровень взаимодействия с Молдовой
2021-12-30T12:19+0200
2021-12-30T12:56+0200
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диалог
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КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Москва постепенно возобновляет политический диалог с Кишиневом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг на брифинге.В качестве примеров она привела визит в августе этого года в Кишинев заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака. В октябре в Москву приезжали вице-премьеры Молдовы Андрей Спыну и Влад Кульминский (который 5 ноября подал в отставку). В Афинах состоялась встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со спикером парламента Молдовы Игорем Гросу. А 17 ноября в ходе визита в Россию заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николая Попеску подписаны совместное заявление по случаю 20-летия двустороннего договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года и план межмидовских консультаций на период 2022-2023."В настоящее время ведется работа по подготовке очередного XVII заседания двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. И, конечно, мы приветствуем настрой молдавского руководства на конструктивное, прагматичное сотрудничество с Россией, направленное на решение открытых вопросов, проблемных сторон", – отметила Захарова.Она подчеркнула, что российская сторона рассчитывает при этом на то, что "советующие заявления молдавской стороны будут подкрепляться практическими шагами"."Со своей стороны готовы к продолжению такого взаимодействия на принципах прагматизма и взаимного учета интересов", – заключила Захарова.
https://ru.sputnik.md/20211224/zakharova-o-pozitsii-moldovy-po-rezolyutsii-oon-protiv-geroizatsii-natsizma-47492756.html
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россия, молдова, диалог, мария захарова, мид рф

Захарова: постепенно возобновляем политический диалог с Кишиневом

12:19 30.12.2021 (обновлено: 12:56 30.12.2021)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель главного внешнеполитического ведомства России прокомментировала нынешний уровень взаимодействия с Молдовой.
КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Москва постепенно возобновляет политический диалог с Кишиневом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг на брифинге.

Да, была некоторая пауза, которая была вызвана электоральными процессами в этой стране. Мы постепенно возобновляем политический диалог с Кишиневом. Двусторонние контакты обретают регулярный и устойчивый характер.

Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - Sputnik Молдова
Мария Захарова
Официальный представитель МИД России
В качестве примеров она привела визит в августе этого года в Кишинев заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака. В октябре в Москву приезжали вице-премьеры Молдовы Андрей Спыну и Влад Кульминский (который 5 ноября подал в отставку). В Афинах состоялась встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со спикером парламента Молдовы Игорем Гросу. А 17 ноября в ходе визита в Россию заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николая Попеску подписаны совместное заявление по случаю 20-летия двустороннего договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года и план межмидовских консультаций на период 2022-2023.
"В настоящее время ведется работа по подготовке очередного XVII заседания двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. И, конечно, мы приветствуем настрой молдавского руководства на конструктивное, прагматичное сотрудничество с Россией, направленное на решение открытых вопросов, проблемных сторон", – отметила Захарова.
Она подчеркнула, что российская сторона рассчитывает при этом на то, что "советующие заявления молдавской стороны будут подкрепляться практическими шагами".
"Со своей стороны готовы к продолжению такого взаимодействия на принципах прагматизма и взаимного учета интересов", – заключила Захарова.
Брифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой по текущим вопросам внешней политики - Sputnik Молдова, 1920, 24.12.2021
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