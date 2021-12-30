https://ru.sputnik.md/20211230/zakharova-vozobnovlyaem-politika-dialog-kishinev-47648173.html

Захарова: постепенно возобновляем политический диалог с Кишиневом

Захарова: постепенно возобновляем политический диалог с Кишиневом

Официальный представитель главного внешнеполитического ведомства России прокомментировала нынешний уровень взаимодействия с Молдовой

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КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Москва постепенно возобновляет политический диалог с Кишиневом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг на брифинге.В качестве примеров она привела визит в августе этого года в Кишинев заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака. В октябре в Москву приезжали вице-премьеры Молдовы Андрей Спыну и Влад Кульминский (который 5 ноября подал в отставку). В Афинах состоялась встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со спикером парламента Молдовы Игорем Гросу. А 17 ноября в ходе визита в Россию заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николая Попеску подписаны совместное заявление по случаю 20-летия двустороннего договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года и план межмидовских консультаций на период 2022-2023."В настоящее время ведется работа по подготовке очередного XVII заседания двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. И, конечно, мы приветствуем настрой молдавского руководства на конструктивное, прагматичное сотрудничество с Россией, направленное на решение открытых вопросов, проблемных сторон", – отметила Захарова.Она подчеркнула, что российская сторона рассчитывает при этом на то, что "советующие заявления молдавской стороны будут подкрепляться практическими шагами"."Со своей стороны готовы к продолжению такого взаимодействия на принципах прагматизма и взаимного учета интересов", – заключила Захарова.

https://ru.sputnik.md/20211224/zakharova-o-pozitsii-moldovy-po-rezolyutsii-oon-protiv-geroizatsii-natsizma-47492756.html

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