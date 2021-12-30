https://ru.sputnik.md/20211230/zakupki-alternativnogo-gaza-47632626.html

Чебан – о закупках правительством "альтернативного" газа: попахивает криминалом

Чебан – о закупках правительством "альтернативного" газа: попахивает криминалом

Примар Кишинева прокомментировал закупки "альтернативного" газа, совершенные правительством в октябре этого года.

2021-12-30T07:23+0200

2021-12-30T07:23+0200

2021-12-30T09:47+0200

ион чебан

контракт

газпром

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КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Переговоры молдавских властей с "Газпромом" о новом контракте на поставку природного газа были транспарентными, а схема покупки голубого топлива из альтернативных источников, организованная правительством Молдовы во время энергетического кризиса, носит признаки криминальной схемы. Об этом в интервью программе "Главная тема с Ниной Димогло" YouTube-канала Sputnik Молдова заявил примар Кишинева Ион Чебан.Он отметил, что во время предвыборной кампании представители ныне действующей власти говорили о слишком высоких ценах на газ, однако в результате их собственных переговоров с "Газпромом" стоимость топлива еще больше выросла.Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Позднее в связи с нехваткой поступающих объемов газа в Молдове был объявлен сначала режим тревоги в энергетическим секторе, а затем чрезвычайное положение в связи с энергетическим кризисом.В октябре Молдова успела сделать несколько закупок газа из альтернативных источников: был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Полное интервью программе "Главная тема с Ниной Димогло" YouTube-канала Sputnik Молдова смотрите на нашем сайте в 9.00 в четверг.

https://ru.sputnik.md/20211101/itogi-prodleniya-kontrakta-moldovagaz-i-gazproma-chto-budet-s-tarifom-chp-46086370.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

ион чебан, контракт, газпром