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"Желтый код" в Молдове: новое предупреждение синоптиков
"Желтый код" в Молдове: новое предупреждение синоптиков
После снегопада на дорогах страны ожидается гололедица.
2021-12-30T11:28+0200
2021-12-30T11:28+0200
в молдове
молдова
желтый код
гололедица
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КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" метеопасности в связи с гололедицей.Предупреждение будет активно 30 и 31 декабря. "В указанный период на дорогах республики сохранится гололедица", - сообщили синоптики. Ранее в Молдове действовало два других предупреждения в связи с резким снижением температуры на 5-6 градусов. Также синоптики предупреждали о других двух опасностях на дорогах: гололед и гололедица. Согласно последнему прогнозу погоды, в Молдове 30 декабря ожидается днем от -3 до +2 градусов.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, желтый код, гололедица

"Желтый код" в Молдове: новое предупреждение синоптиков

11:28 30.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausПоследствия снегопада в Кишиневе
Последствия снегопада в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
После снегопада на дорогах страны ожидается гололедица.
КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" метеопасности в связи с гололедицей.
Предупреждение будет активно 30 и 31 декабря.
"В указанный период на дорогах республики сохранится гололедица", - сообщили синоптики.
Ранее в Молдове действовало два других предупреждения в связи с резким снижением температуры на 5-6 градусов.
Также синоптики предупреждали о других двух опасностях на дорогах: гололед и гололедица.
Согласно последнему прогнозу погоды, в Молдове 30 декабря ожидается днем от -3 до +2 градусов.
Новогодняя елка - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
Самый точный прогноз погоды: чего ждать в предпоследний день в году
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