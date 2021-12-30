https://ru.sputnik.md/20211230/zheltyy-kod-v-moldove-novoe-preduprezhdenie-sinoptikov-47644581.html
"Желтый код" в Молдове: новое предупреждение синоптиков
"Желтый код" в Молдове: новое предупреждение синоптиков
После снегопада на дорогах страны ожидается гололедица.
2021-12-30T11:28+0200
2021-12-30T11:28+0200
2021-12-30T11:28+0200
в молдове
молдова
желтый код
гололедица
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КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" метеопасности в связи с гололедицей.Предупреждение будет активно 30 и 31 декабря. "В указанный период на дорогах республики сохранится гололедица", - сообщили синоптики. Ранее в Молдове действовало два других предупреждения в связи с резким снижением температуры на 5-6 градусов. Также синоптики предупреждали о других двух опасностях на дорогах: гололед и гололедица. Согласно последнему прогнозу погоды, в Молдове 30 декабря ожидается днем от -3 до +2 градусов.
https://ru.sputnik.md/20211230/prognoz-pogody-47632443.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, желтый код, гололедица
"Желтый код" в Молдове: новое предупреждение синоптиков
После снегопада на дорогах страны ожидается гололедица.
КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" метеопасности в связи с гололедицей.
Предупреждение будет активно 30 и 31 декабря.
"В указанный период на дорогах республики сохранится гололедица", - сообщили синоптики.
Ранее в Молдове действовало два других предупреждения в связи с резким снижением температуры на 5-6 градусов.
Также синоптики предупреждали о других двух опасностях на дорогах: гололед и гололедица.
Согласно последнему прогнозу погоды, в Молдове 30 декабря ожидается днем от -3 до +2 градусов.