https://ru.sputnik.md/20211230/zheltyy-kod-v-moldove-novoe-preduprezhdenie-sinoptikov-47644581.html

"Желтый код" в Молдове: новое предупреждение синоптиков

"Желтый код" в Молдове: новое предупреждение синоптиков

После снегопада на дорогах страны ожидается гололедица.

2021-12-30T11:28+0200

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в молдове

молдова

желтый код

гололедица

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КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" метеопасности в связи с гололедицей.Предупреждение будет активно 30 и 31 декабря. "В указанный период на дорогах республики сохранится гололедица", - сообщили синоптики. Ранее в Молдове действовало два других предупреждения в связи с резким снижением температуры на 5-6 градусов. Также синоптики предупреждали о других двух опасностях на дорогах: гололед и гололедица. Согласно последнему прогнозу погоды, в Молдове 30 декабря ожидается днем от -3 до +2 градусов.

https://ru.sputnik.md/20211230/prognoz-pogody-47632443.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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