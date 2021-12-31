https://ru.sputnik.md/20211231/31-dekabrya-nerabochiy-den-pridnestrove-47664215.html

Последний день в году, 31 декабря, объявлен нерабочим в Приднестровье

Последний день в году, 31 декабря, объявлен нерабочим в Приднестровье

Последняя пятница 2021 года будет нерабочей в Приднестровье.

2021-12-31T07:30+0200

2021-12-31T07:30+0200

2021-12-31T07:30+0200

общество

в молдове

приднестровье

новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1e/47643587_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_f742d777ff183e28040dfdd8898eeabf.jpg

КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. В Приднестровье 31 декабря 2021 года объявлено нерабочим днем, который придется отработать позже. Об этом ранее в соцсети написал глава региона Вадим Красносельский."Опыт показывает, что 31 декабря хоть и считается рабочим днем, но на практике не является таковым. Поручил правительству официально оформить перенос, определившись с датой дополнительного рабочего дня в будущем году. Накануне же новогодней ночи граждане смогут подготовиться к семейному празднику", – написал Красносельский в Telegram-канале.Напомним, в Молдове, согласно Трудовому кодексу, нерабочими праздничными днями являются:

приднестровье

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, приднестровье, новый год