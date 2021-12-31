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https://ru.sputnik.md/20211231/31-dekabrya-nerabochiy-den-pridnestrove-47664215.html
Последний день в году, 31 декабря, объявлен нерабочим в Приднестровье
Последний день в году, 31 декабря, объявлен нерабочим в Приднестровье
Последняя пятница 2021 года будет нерабочей в Приднестровье.
2021-12-31T07:30+0200
2021-12-31T07:30+0200
общество
в молдове
приднестровье
новый год
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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. В Приднестровье 31 декабря 2021 года объявлено нерабочим днем, который придется отработать позже. Об этом ранее в соцсети написал глава региона Вадим Красносельский."Опыт показывает, что 31 декабря хоть и считается рабочим днем, но на практике не является таковым. Поручил правительству официально оформить перенос, определившись с датой дополнительного рабочего дня в будущем году. Накануне же новогодней ночи граждане смогут подготовиться к семейному празднику", – написал Красносельский в Telegram-канале.Напомним, в Молдове, согласно Трудовому кодексу, нерабочими праздничными днями являются:
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Юлия Липовая
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в молдове, приднестровье, новый год

Последний день в году, 31 декабря, объявлен нерабочим в Приднестровье

07:30 31.12.2021
© Sputnik / Sorokopud JuliaНовогодний Тирасполь
Новогодний Тирасполь - Sputnik Молдова, 1920, 31.12.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Последняя пятница 2021 года будет нерабочей в Приднестровье.
КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. В Приднестровье 31 декабря 2021 года объявлено нерабочим днем, который придется отработать позже. Об этом ранее в соцсети написал глава региона Вадим Красносельский.
"Опыт показывает, что 31 декабря хоть и считается рабочим днем, но на практике не является таковым. Поручил правительству официально оформить перенос, определившись с датой дополнительного рабочего дня в будущем году. Накануне же новогодней ночи граждане смогут подготовиться к семейному празднику", – написал Красносельский в Telegram-канале.
Напомним, в Молдове, согласно Трудовому кодексу, нерабочими праздничными днями являются:
1 января – Новый год;
7 и 8 января – Рождество Христово по старому стилю;
8 марта – Международный женский день;
первый и второй дни Пасхи по церковному календарю;
второй понедельник после Пасхи (Радуница);
1 мая – День международной солидарности трудящихся;
9 мая – День Победы и памяти героев, павших за независимость Родины;
9 мая – День Европы;
27 августа – День независимости;
31 августа – праздник "Лимба ноастрэ";
25 декабря – Рождество Христово по новому стилю;
престольный праздник населенного пункта, установленный согласно закону местным советом муниципия, города, коммуны, села (в Кишиневе Храм города отмечают 14 октября).
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