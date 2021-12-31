https://ru.sputnik.md/20211231/31-dekabrya-nerabochiy-den-pridnestrove-47664215.html
Последний день в году, 31 декабря, объявлен нерабочим в Приднестровье
Последний день в году, 31 декабря, объявлен нерабочим в Приднестровье
Последняя пятница 2021 года будет нерабочей в Приднестровье.
2021-12-31T07:30+0200
2021-12-31T07:30+0200
2021-12-31T07:30+0200
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в молдове
приднестровье
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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. В Приднестровье 31 декабря 2021 года объявлено нерабочим днем, который придется отработать позже. Об этом ранее в соцсети написал глава региона Вадим Красносельский."Опыт показывает, что 31 декабря хоть и считается рабочим днем, но на практике не является таковым. Поручил правительству официально оформить перенос, определившись с датой дополнительного рабочего дня в будущем году. Накануне же новогодней ночи граждане смогут подготовиться к семейному празднику", – написал Красносельский в Telegram-канале.Напомним, в Молдове, согласно Трудовому кодексу, нерабочими праздничными днями являются:
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, приднестровье, новый год
Последний день в году, 31 декабря, объявлен нерабочим в Приднестровье
Последняя пятница 2021 года будет нерабочей в Приднестровье.
КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. В Приднестровье 31 декабря 2021 года объявлено нерабочим днем, который придется отработать позже. Об этом ранее в соцсети написал глава региона Вадим Красносельский.
"Опыт показывает, что 31 декабря хоть и считается рабочим днем, но на практике не является таковым. Поручил правительству официально оформить перенос, определившись с датой дополнительного рабочего дня в будущем году. Накануне же новогодней ночи граждане смогут подготовиться к семейному празднику", – написал Красносельский в Telegram-канале.
Напомним, в Молдове, согласно Трудовому кодексу, нерабочими праздничными днями являются:
7 и 8 января – Рождество Христово по старому стилю;
8 марта – Международный женский день;
первый и второй дни Пасхи по церковному календарю;
второй понедельник после Пасхи (Радуница);
1 мая – День международной солидарности трудящихся;
9 мая – День Победы и памяти героев, павших за независимость Родины;
27 августа – День независимости;
31 августа – праздник "Лимба ноастрэ";
25 декабря – Рождество Христово по новому стилю;
престольный праздник населенного пункта, установленный согласно закону местным советом муниципия, города, коммуны, села (в Кишиневе Храм города отмечают 14 октября).