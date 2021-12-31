https://ru.sputnik.md/20211231/bayden-progress-peregovory-rossiya-47687362.html

Байден рассчитывает на прогресс в предстоящих переговорах с Россией

Байден рассчитывает на прогресс в предстоящих переговорах с Россией

Президент США Джо Байден сообщил, что США увеличат "присутствие в Европе с союзниками по НАТО".

2021-12-31T23:40+0200

2021-12-31T23:40+0200

2021-12-31T23:40+0200

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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Президент США Джо Байден по итогам разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил об ожиданиях прогресса от предстоящих раундов переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.Уточняется, что Байден также сказал, что США увеличат "присутствие в Европе с союзниками по НАТО".Кроме того, Байден сообщил, что в ходе предстоящих раундов переговоров стороны обсудят взаимные обеспокоенности.В четверг состоялся телефонный разговор Путина и Байдена, он продолжался 50 минут. Президенты обсудили предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО, которая запланирована на 12 января, и встречу на площадке ОБСЕ.

https://ru.sputnik.md/20211231/putin-bayden-dialog-47666934.html

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в мире, россия, сша, переговоры, джо байден