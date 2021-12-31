https://ru.sputnik.md/20211231/chto-nuzhno-znat-o-pensiyakh-v-2022-godu-47603593.html

Что нужно знать о пенсиях в 2022 году

Что нужно знать о пенсиях в 2022 году

Результаты новой пенсионной реформы и прочие нововведения, которые вступят в силу в 2022 году.

2021-12-31T10:13+0200

2021-12-31T10:13+0200

2021-12-31T11:12+0200

в молдове

пенсии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/900/11/9001144_0:1550:1654:2480_1920x0_80_0_0_d96adedf5cee24852a8b714811f915c2.jpg

КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. В 2021 году пенсионная система Молдовы претерпела немалое количество изменений. Сразу же после парламентских выборов новая власть поторопилась выполнить свое предвыборное обещание и повысить минимальную пенсию для пенсионеров с полным трудовым стажем до двух тысяч леев. Несколько месяцев спустя, чтобы хоть как-то снизить возросшую нагрузку на бюджет, властям пришлось вернуться к постепенному повышению пенсионного возраста.В итоге, несмотря на масштабные "хирургические вмешательства" в систему социального страхования, существенных изменений добиться не удалось. Рост пенсий затронул около 180 тысяч пенсионеров, а средний размер прибавки составил около 360 леев. Минимальная пенсия по возрасту в Молдове (для тех, у кого нет полного трудового стажа) по-прежнему составляет чуть больше тысячи леев, что почти в два раза ниже прожиточного минимума.Пенсионная реформа PAS: возраст и стажВ начале декабря парламент Молдовы окончательно утвердил законопроект, который предполагает возврат к действовавшей с 2018 по конец 2020 года практике постепенного повышения пенсионного возраста в Молдове.Этот закон возвращает график поэтапного повышения пенсионного возраста в Молдове для мужчин и женщин до 63 лет.Документ предусматривает, что с 1 января 2022 года стандартный пенсионный возраст для мужчин сохранится на уровне 63 лет, а полный период уплаты социальных взносов (трудовой стаж) составит 34 года.Для женщин стандартный пенсионный возраст с 1 января 2022 года составит 59 лет и будет повышаться ежегодно на полгода с 1 июля. Таким образом, возраст выхода на пенсию для женщин достигнет 63 лет 1 июля 2028 года.Полный период уплаты взносов или трудовой стаж с 1 января 2022 года для женщин будет равняться 32 годам и шести месяцам и также будет расти на полгода каждый год, достигнув к 1 июля 2024 года 34 лет.Такой же график в стране действовал до того, как коалиция Партии социалистов и Партии "Шор" не отменила повышения в декабре 2020 года.Индексация плюс повышениеВ соответствии с тем же законопроектом также изменится процедура индексации пенсий. Точнее, помимо индексации пенсий, привязанной к уровню инфляции в стране, каждое 1 апреля пенсионеры будут получать надбавку к пенсии в виде фиксированной суммы, равной для всех пенсионеров, которая будет зависеть от реального роста экономики за прошедший год. Эту фиксированную сумму повышения пенсии будет устанавливать правительство."Досрочная пенсия"Еще одним нововведением стала процедура выхода на пенсию до достижения установленного пенсионного возраста.Механизм предоставляет право выхода на пенсию при достижении стажа, который для мужчин на пять лет больше установленного трудового стажа, для женщин стаж должен быть больше на три года, чем установленный трудовой стаж.Например, если мужчина начал работать в возрасте 20 лет и проработал до 59 лет, он может выйти на пенсию в возрасте 59 лет, то есть на четыре года раньше стандартного пенсионного возраста. Но только при условии непрерывной трудовой деятельности на протяжении 39 лет.При досрочном выходе на пенсию период исполнения срочной или сокращенной военной службы, период ухода за ребенком в возрасте до трех лет, период ухода за ребенком с тяжелым ограничением возможностей в возрасте до 18 лет не будут включаться в пенсионный стаж.В профильном министерстве не скрывают, что процедурой досрочного выхода на пенсию смогут воспользоваться немногие. По подсчетам министра труда и социальной защиты Марчела Спатаря, в ближайшем будущем около 10% людей смогут претендовать на подобную пенсию.Рост "минимальной" пенсииС 1 октября этого года власти повысили до 2 тысяч леев минимальную пенсию для 183 тысяч пенсионеров с полным трудовым стажем. В среднем, по информации властей, пенсия для этой категории пенсионеров увеличилась на 366 леев. Средняя пенсия по возрасту тем не менее, по данным кассы соцстрахования, не сильно отличается от минимальной и составляет 2 269 леев. Ее в Молдове получают 522 тысячи из общего количества 679,5 тысячи пенсионеров.Минимальный размер пенсии, установленный законом, по-прежнему составляет 1 188 леев.Другие нововведенияВ соответствии с реформой пенсионной системы, одобренной властями в декабре, заявление о назначении пенсии может быть подано в электронной форме с применением электронной подписи через единый правительственный портал государственных услуг, правительственный портал гражданина или официальную веб-страницу Национальной кассы социального страхования.Лица, у которых есть право на молдавскую пенсию, но которые живут в государстве, с которым у Молдовы нет соглашения о соцстраховании, могут подать заявление на оформление пенсии через уполномоченного представителя.Согласно законопроекту, время рассмотрения заявления об оформлении пенсии увеличится вдвое: с 30 до 60 дней.Пересмотр некоторых пенсийС 1 января 2022 года, как сообщает касса соцстрахования, работающие пенсионеры смогут подать заявление на пересмотр пенсии.Могут быть пересмотрены пенсии по возрасту, которые были назначены после 1 января 1999 года, если гражданин после назначения пенсии проработал от 5 до 7 лет.Также будут приниматься заявления о перерасчете пенсии по инвалидности, назначенной до 1 января 1999 года, для граждан, имеющих стаж отчислений после назначения пенсии от двух лет.Заявление о пересмотре пенсии можно подать в электронном виде через официальный сайт кассы социального страхования или в отделение социальной кассы по месту жительства получателя.

https://ru.sputnik.md/20211202/pensionnaya-reforma-46902659.html

https://ru.sputnik.md/20211129/kto-moldove-poluchaet-pensii-46810766.html

https://ru.sputnik.md/20210916/parlament-prinyal-v-pervom-chtenii-zakon-o-povyshenii-pensiy-44799766.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

в молдове, пенсии