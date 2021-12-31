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Дизтопливо и бензин дорожают: НАРЭ публикует цены
Дизтопливо и бензин дорожают: НАРЭ публикует цены
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены 1 января.
2021-12-31T12:22+0200
2021-12-31T12:22+0200
топливо
нарэ
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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на 1 января.Так, цена на 95-й бензин повысится на восемь банов, до 20,70 лея за литр.Цена на дизтопливо понизится на семь банов, до 17,42 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад.Однако с 14 декабря снова начался рост цен. Затем в некоторые дни был незначительный спад цен. Цены снова поднялись 24 декабря.
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Евгений Чебан
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топливо, нарэ

Дизтопливо и бензин дорожают: НАРЭ публикует цены

12:22 31.12.2021
© Pixabay / Skitterphoto Мужчина заправляет автомобиль
 Мужчина заправляет автомобиль - Sputnik Молдова, 1920, 31.12.2021
© Pixabay / Skitterphoto
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на следующий день.
КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на 1 января.
Так, цена на 95-й бензин повысится на восемь банов, до 20,70 лея за литр.
Цена на дизтопливо понизится на семь банов, до 17,42 лея за литр.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад.
Однако с 14 декабря снова начался рост цен. Затем в некоторые дни был незначительный спад цен. Цены снова поднялись 24 декабря.
автозаправка - Sputnik Молдова, 1920, 29.12.2021
Общество
Дизтопливо и бензин снова дорожают: НАРЭ публикует цены
29 декабря, 12:11
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