https://ru.sputnik.md/20211231/diztoplivo-benzin-dorozhayut-nare-tseny-47675251.html

Дизтопливо и бензин дорожают: НАРЭ публикует цены

Дизтопливо и бензин дорожают: НАРЭ публикует цены

Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены 1 января.

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топливо

нарэ

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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на 1 января.Так, цена на 95-й бензин повысится на восемь банов, до 20,70 лея за литр.Цена на дизтопливо понизится на семь банов, до 17,42 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад.Однако с 14 декабря снова начался рост цен. Затем в некоторые дни был незначительный спад цен. Цены снова поднялись 24 декабря.

https://ru.sputnik.md/20211229/moldova-toplivo-nare-tseny-47614481.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

топливо, нарэ