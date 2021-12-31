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Где в Кишиневе 31 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 31 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 31 декабря 2021.
2021-12-31T09:33+0200
2021-12-31T11:03+0200
мобильный пункт
вакцинация
в молдове
кишинев
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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в декабре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в пятницу, 31 декабря, до 18.00.Троллейбус будет находиться в секторе Ботаника на улице Куза Водэ, возле КЦ Green Hills.Автобус отправится в сектор Центр на улицу Армянскую к входу на Центральный рынок.Где будут находиться пункты вакцинации 2 январяТроллейбус будет находиться в секторе Ботаника на улице Каля Ешилор возле входа в парк "Алунелул".Автобус отправится в сектор Центр на улицу Тестимециану 3, к входу в магазин Kaufland.В субботу, 1 января, троллейбус и автобус вакцинации работать не будут.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".К утру вторника в республике применено 1 770 434 доз вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 980 222 человека.
https://ru.sputnik.md/20211230/skolko-lyudey-moldova-proshli-vaktsinatsiyu-nachala-goda-47657617.html
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Евгений Чебан
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мобильный пункт, вакцинация, в молдове, кишинев

Где в Кишиневе 31 декабря находятся мобильные пункты вакцинации

09:33 31.12.2021 (обновлено: 11:03 31.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausМобильный пункт вакцинации на Скулянке
Мобильный пункт вакцинации на Скулянке - Sputnik Молдова, 1920, 31.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан
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Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в декабре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в пятницу, 31 декабря, до 18.00.
Троллейбус будет находиться в секторе Ботаника на улице Куза Водэ, возле КЦ Green Hills.
Автобус отправится в сектор Центр на улицу Армянскую к входу на Центральный рынок.

Где будут находиться пункты вакцинации 2 января

Троллейбус будет находиться в секторе Ботаника на улице Каля Ешилор возле входа в парк "Алунелул".
Автобус отправится в сектор Центр на улицу Тестимециану 3, к входу в магазин Kaufland.
В субботу, 1 января, троллейбус и автобус вакцинации работать не будут.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
Коронавирус
Сколько жителей Молдовы прошли полную вакцинацию с начала года
Вчера, 17:28
На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.
Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.
В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
К утру вторника в республике применено 1 770 434 доз вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 980 222 человека.
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