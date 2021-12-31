https://ru.sputnik.md/20211231/idealnyy-olive-luchshie-neobychnye-retsepty-kultovogo-novogodnego-salata-47659799.html

Идеальный оливье: лучшие и необычные рецепты культового новогоднего салата

Идеальный оливье: лучшие и необычные рецепты культового новогоднего салата

Постный, классический, рыбный или веганский: оливье любят абсолютно все!

2021-12-31T16:55+0200

2021-12-31T16:55+0200

2021-12-31T16:55+0200

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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Придумывая новый салат, повар из Франции Люсьен Оливье и не предполагал, что его изобретение станет одним из главных символов Нового года для многих людей по всему миру.Именно поэтому классический, тот самый рецепт в подборке самых-самых – на первом месте. Итак, знаменитый салат из XIX века.1. Оливье от Оливье2. ЗОЖный, или Вегетарианский оливьеПрекрасный рецепт салата есть для тех, кто придерживается системы здорового питания, он также полностью подойдет вегетарианцам. Вам понадобится: 4-5 отварных картофелин, 3 отварные моркови среднего размера, банка консервированного зеленого горошка (можно отварить примерно такое же количество замороженного), банка консервированной сладкой кукурузы, пару маринованных (или соленых – на свой вкус) огурцов, лук, соевый сыр тофу – 50-100 граммов, зелень петрушки, черный перец, соль, йогурт или сметана (для вегетарианцев растительное масло) для заправки. Нарезка ингредиентов – классическая, кубиком. Впрочем, это не строгий вариант, свобода творчества – полная.3. Оливье в ожидании Рождества, или Постный Для тех, кто отмечает церковные праздники по старому стилю, Новый год выпадает на время поста. Поэтому изобретательные умы придумали постный вариант короля салатов.Вполне можно воспользоваться и предыдущим рецептом, для заправки взять смесь растительного масла, горчицы и соевого соуса. Вместо моркови можно использовать сладкий болгарский перец (в сыром или печеном виде), картофель можно заменить отваренным корнем сельдерея. Вполне можно добавить в салат и оливки, грибы, отварную белую фасоль, даже чечевицу. Кстати, вместо растительного масла прекрасно подойдет для заправки постный майонез.4. Любимый, или Колбасный оливьеЭтот вариант новогоднего салата любят практически все. Он считается "советским" вариантом оливье, который окрестили салатом "столичный". Вместо мяса в нем – докторская колбаса и никаких изысков вроде маслин или кукурузы. Ингредиенты: отварной картофель, вареная колбаса, соленые огурцы, отварная морковь, зеленый горошек, сваренные вкрутую яйца, майонез, лук, зелень по желанию. Количество не указано намеренно, потому что новогодний оливье – это минимум один тазик. 5.Оливье "морской волк"Свой вариант культового салата есть и для тех, кто считает, что лучшее мясо – это рыба. За основу берем любой из вышеописанных рецептов, только мясо или колбасу заменяем на рыбу, лучше семгу или горбушу. Для пикантности к основным ингредиентам (из любого варианта) хорошо добавить каперсы. Заправка для "морского волка" – классическая, причем майонез нужно брать не постный. Украсить произведение искусства можно красной икрой (подойдет также икра форели или щуки), дольками лимона. 6.Оливье... к чаюКак съесть оливье под кофе или чай, придумала кондитер из Одессы.Сладких дел мастер Лилия Назарова решила сломать шаблон и взглянуть на главный салат новогоднего стола. И если "тазик с оливье" кажется вам чем-то избитым и скучным, ее предложение придется кстати. Этот салат не тот, каким кажется! И – да: тазик тоже можно съесть. Подробности – в видео.

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