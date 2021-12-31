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Итоги 2021 года: от смены власти в Молдове до ограничений из-за пандемии
Итоги 2021 года: от смены власти в Молдове до ограничений из-за пандемии
Обозреватели Sputnik Молдова обсудили самые важные события и заявления уходящей недели.
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молдова
итоги
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Уходящий 2021 год не дал почти никому скучать. Событий и громких заявлений было много. В Молдове в этом году произошла полная смена власти. Точнее, завершился тот процесс, который начался год назад еще с президентских выборов – когда победу одержала лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Также мир продолжает жить в условиях пандемии. Правительства принимают ограничительные меры, пытаясь предотвратить распространение инфекции. Но многие из этих мер подвергаются жесткой критике. К примеру, некоторые недоумевают из-за того, что посещение кафе и ресторанов ограничивается жестко, в то время как в общественном транспорте иногда яблоку негде упасть. Энергетика мировая и региональная тоже проходит через серьезный кризис и определенные трансформации. И, наконец, актуальной остается проблема безопасности. Эти и другие темы обсудили в пресс-центре Sputnik Молдова обозреватели Александр Исаев, Дмитрий Терехов и Геннадий Вакуловски.
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Геннадий Вакуловски
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молдова, итоги, видео

Итоги 2021 года: от смены власти в Молдове до ограничений из-за пандемии

13:55 31.12.2021 (обновлено: 15:38 31.12.2021)
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Ghenadie Vaculovschi - Sputnik Молдова
Геннадий Вакуловски
Все материалы
Обозреватели Sputnik Молдова обсудили самые важные события и заявления уходящей недели.
Уходящий 2021 год не дал почти никому скучать. Событий и громких заявлений было много. В Молдове в этом году произошла полная смена власти.
Точнее, завершился тот процесс, который начался год назад еще с президентских выборов – когда победу одержала лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.
Также мир продолжает жить в условиях пандемии. Правительства принимают ограничительные меры, пытаясь предотвратить распространение инфекции. Но многие из этих мер подвергаются жесткой критике. К примеру, некоторые недоумевают из-за того, что посещение кафе и ресторанов ограничивается жестко, в то время как в общественном транспорте иногда яблоку негде упасть.
Энергетика мировая и региональная тоже проходит через серьезный кризис и определенные трансформации. И, наконец, актуальной остается проблема безопасности. Эти и другие темы обсудили в пресс-центре Sputnik Молдова обозреватели Александр Исаев, Дмитрий Терехов и Геннадий Вакуловски.
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