https://ru.sputnik.md/20211231/itogi-2021-goda-ot-smeny-vlasti-v-moldove-do-ogranicheniy-iz-za-pandemii-47678691.html

Итоги 2021 года: от смены власти в Молдове до ограничений из-за пандемии

Итоги 2021 года: от смены власти в Молдове до ограничений из-за пандемии

Обозреватели Sputnik Молдова обсудили самые важные события и заявления уходящей недели.

2021-12-31T13:55+0200

2021-12-31T13:55+0200

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Уходящий 2021 год не дал почти никому скучать. Событий и громких заявлений было много. В Молдове в этом году произошла полная смена власти. Точнее, завершился тот процесс, который начался год назад еще с президентских выборов – когда победу одержала лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Также мир продолжает жить в условиях пандемии. Правительства принимают ограничительные меры, пытаясь предотвратить распространение инфекции. Но многие из этих мер подвергаются жесткой критике. К примеру, некоторые недоумевают из-за того, что посещение кафе и ресторанов ограничивается жестко, в то время как в общественном транспорте иногда яблоку негде упасть. Энергетика мировая и региональная тоже проходит через серьезный кризис и определенные трансформации. И, наконец, актуальной остается проблема безопасности. Эти и другие темы обсудили в пресс-центре Sputnik Молдова обозреватели Александр Исаев, Дмитрий Терехов и Геннадий Вакуловски.

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Геннадий Вакуловски https://cdnn1.img.sputnik.md/img/101/93/1019353_0:0:1474:1474_100x100_80_0_0_7e3ce9a11c79bd2f9b65847f31cc1000.jpg

Геннадий Вакуловски https://cdnn1.img.sputnik.md/img/101/93/1019353_0:0:1474:1474_100x100_80_0_0_7e3ce9a11c79bd2f9b65847f31cc1000.jpg

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