https://ru.sputnik.md/20211231/itogi-2021-goda-ot-smeny-vlasti-v-moldove-do-ogranicheniy-iz-za-pandemii-47678691.html
Итоги 2021 года: от смены власти в Молдове до ограничений из-за пандемии
Итоги 2021 года: от смены власти в Молдове до ограничений из-за пандемии
Обозреватели Sputnik Молдова обсудили самые важные события и заявления уходящей недели.
2021-12-31T13:55+0200
2021-12-31T13:55+0200
2021-12-31T15:38+0200
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молдова
итоги
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Уходящий 2021 год не дал почти никому скучать. Событий и громких заявлений было много. В Молдове в этом году произошла полная смена власти. Точнее, завершился тот процесс, который начался год назад еще с президентских выборов – когда победу одержала лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Также мир продолжает жить в условиях пандемии. Правительства принимают ограничительные меры, пытаясь предотвратить распространение инфекции. Но многие из этих мер подвергаются жесткой критике. К примеру, некоторые недоумевают из-за того, что посещение кафе и ресторанов ограничивается жестко, в то время как в общественном транспорте иногда яблоку негде упасть. Энергетика мировая и региональная тоже проходит через серьезный кризис и определенные трансформации. И, наконец, актуальной остается проблема безопасности. Эти и другие темы обсудили в пресс-центре Sputnik Молдова обозреватели Александр Исаев, Дмитрий Терехов и Геннадий Вакуловски.
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Геннадий Вакуловски
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/101/93/1019353_0:0:1474:1474_100x100_80_0_0_7e3ce9a11c79bd2f9b65847f31cc1000.jpg
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Геннадий Вакуловски
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/101/93/1019353_0:0:1474:1474_100x100_80_0_0_7e3ce9a11c79bd2f9b65847f31cc1000.jpg
молдова, итоги, видео
Итоги 2021 года: от смены власти в Молдове до ограничений из-за пандемии
13:55 31.12.2021 (обновлено: 15:38 31.12.2021)
Обозреватели Sputnik Молдова обсудили самые важные события и заявления уходящей недели.
Уходящий 2021 год не дал почти никому скучать. Событий и громких заявлений было много. В Молдове в этом году произошла полная смена власти.
Точнее, завершился тот процесс, который начался год назад еще с президентских выборов – когда победу одержала лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.
Также мир продолжает жить в условиях пандемии. Правительства принимают ограничительные меры, пытаясь предотвратить распространение инфекции. Но многие из этих мер подвергаются жесткой критике. К примеру, некоторые недоумевают из-за того, что посещение кафе и ресторанов ограничивается жестко, в то время как в общественном транспорте иногда яблоку негде упасть.
Энергетика мировая и региональная тоже проходит через серьезный кризис и определенные трансформации. И, наконец, актуальной остается проблема безопасности. Эти и другие темы обсудили в пресс-центре Sputnik Молдова
обозреватели Александр Исаев, Дмитрий Терехов и Геннадий Вакуловски.