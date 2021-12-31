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Итоги Молдовы в 2021 году: выборы, протесты, скандалы и кризисы
Итоги Молдовы в 2021 году: выборы, протесты, скандалы и кризисы
Смотрите на видео Sputnik Молдовы, какие самые важные и яркие события произошли в 2021 году в республике.
2021-12-31T15:50+0200
2021-12-31T15:50+0200
видео
молдова
итоги
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Уходящий год выдался в Молдове довольно насыщенным. Роспуск парламента, скандальные решения Конституционного суда, внеочередные выборы, новое правительство, протесты, газовый кризис и рост цен и тарифов. Это и многое другое пережили жители Молдовы за прошедшие 12 месяцев. Самые важные события 2021-го – в одном видео Sputnik Молдова.
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Алена Матвеева
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Новости
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
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Итоги Молдовы в 2021 году: выборы, протесты, скандалы и кризисы
Итоги Молдовы в 2021 году: выборы, протесты, скандалы и кризисы
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молдова, итоги, видео

Итоги Молдовы в 2021 году: выборы, протесты, скандалы и кризисы

15:50 31.12.2021
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Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Смотрите на видео Sputnik Молдова, какие самые важные и яркие события произошли в 2021 году в республике.
Уходящий год выдался в Молдове довольно насыщенным. Роспуск парламента, скандальные решения Конституционного суда, внеочередные выборы, новое правительство, протесты, газовый кризис и рост цен и тарифов. Это и многое другое пережили жители Молдовы за прошедшие 12 месяцев. Самые важные события 2021-го – в одном видео Sputnik Молдова.
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