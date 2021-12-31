https://ru.sputnik.md/20211231/itogi-moldovy-v-2021-godu-vybory-protesty-skandaly-i-krizisy-47680645.html
Итоги Молдовы в 2021 году: выборы, протесты, скандалы и кризисы
Итоги Молдовы в 2021 году: выборы, протесты, скандалы и кризисы
Смотрите на видео Sputnik Молдовы, какие самые важные и яркие события произошли в 2021 году в республике.
2021-12-31T15:50+0200
2021-12-31T15:50+0200
2021-12-31T15:50+0200
видео
молдова
итоги
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Уходящий год выдался в Молдове довольно насыщенным. Роспуск парламента, скандальные решения Конституционного суда, внеочередные выборы, новое правительство, протесты, газовый кризис и рост цен и тарифов. Это и многое другое пережили жители Молдовы за прошедшие 12 месяцев. Самые важные события 2021-го – в одном видео Sputnik Молдова.
молдова
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MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Алена Матвеева
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Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1f/47681715_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b186d6780443ce58790c56c4b5ff4ee5.jpg
Итоги Молдовы в 2021 году: выборы, протесты, скандалы и кризисы
Итоги Молдовы в 2021 году: выборы, протесты, скандалы и кризисы
2021-12-31T15:50+0200
true
PT6M00S
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
молдова, итоги, видео
Итоги Молдовы в 2021 году: выборы, протесты, скандалы и кризисы
Смотрите на видео Sputnik Молдова, какие самые важные и яркие события произошли в 2021 году в республике.
Уходящий год выдался в Молдове довольно насыщенным. Роспуск парламента, скандальные решения Конституционного суда, внеочередные выборы, новое правительство, протесты, газовый кризис и рост цен и тарифов. Это и многое другое пережили жители Молдовы за прошедшие 12 месяцев. Самые важные события 2021-го – в одном видео Sputnik Молдова
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