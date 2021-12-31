https://ru.sputnik.md/20211231/itogi-moldovy-v-2021-godu-vybory-protesty-skandaly-i-krizisy-47680645.html

Итоги Молдовы в 2021 году: выборы, протесты, скандалы и кризисы

Итоги Молдовы в 2021 году: выборы, протесты, скандалы и кризисы

Смотрите на видео Sputnik Молдовы, какие самые важные и яркие события произошли в 2021 году в республике.

2021-12-31T15:50+0200

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видео

молдова

итоги

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Уходящий год выдался в Молдове довольно насыщенным. Роспуск парламента, скандальные решения Конституционного суда, внеочередные выборы, новое правительство, протесты, газовый кризис и рост цен и тарифов. Это и многое другое пережили жители Молдовы за прошедшие 12 месяцев. Самые важные события 2021-го – в одном видео Sputnik Молдова.

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2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Новости

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Итоги Молдовы в 2021 году: выборы, протесты, скандалы и кризисы Итоги Молдовы в 2021 году: выборы, протесты, скандалы и кризисы 2021-12-31T15:50+0200 true PT6M00S

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