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В Колорадо объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров
В Колорадо объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров
Губернатор американского штата Колорадо объявил чрезвычайную ситуацию в штате в связи с природными пожарами
2021-12-31T12:50+0200
2021-12-31T12:50+0200
2021-12-31T12:50+0200
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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Губернатор американского штата Колорадо объявил чрезвычайную ситуацию в штате в связи с природными пожарами, передает РИА Новости."Губернатор объявил чрезвычайную ситуацию в связи с горящей растительностью в округе Боулдер", – говорится в сообщении, распространенном офисом главы региона.Население двух городов в американском штате Колорадо в центральной части страны эвакуируют из-за угрозы природных пожаров. В городе Супериор с населением в 13 тысяч человек был объявлен приказ об эвакуации после того, как в полицию округа Боулдер начали поступать сообщения об отключении линий электропередачи и возгорании травы. Позже действие приказа об эвакуации было расширено и на город Луисвилль, в котором проживает около 21 тысячи человек.
https://ru.sputnik.md/20211217/pogibshie-pozhar-yaponia-osaka-24-47309641.html
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в мире, сша, пожар, колорадо
В Колорадо объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров
Несколько тысяч человек были эвакуированы.
КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik.
Губернатор американского штата Колорадо объявил чрезвычайную ситуацию в штате в связи с природными пожарами, передает РИА Новости.
"Губернатор объявил чрезвычайную ситуацию в связи с горящей растительностью в округе Боулдер", – говорится в сообщении, распространенном офисом главы региона.
Население двух городов в американском штате Колорадо в центральной части страны эвакуируют из-за угрозы природных пожаров. В городе Супериор с населением в 13 тысяч человек был объявлен приказ об эвакуации после того, как в полицию округа Боулдер начали поступать сообщения об отключении линий электропередачи и возгорании травы. Позже действие приказа об эвакуации было расширено и на город Луисвилль, в котором проживает около 21 тысячи человек.