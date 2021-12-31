https://ru.sputnik.md/20211231/kolorado-rezhim-chs-pozhar-47674296.html

В Колорадо объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров

В Колорадо объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров

Губернатор американского штата Колорадо объявил чрезвычайную ситуацию в штате в связи с природными пожарами

2021-12-31T12:50+0200

2021-12-31T12:50+0200

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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Губернатор американского штата Колорадо объявил чрезвычайную ситуацию в штате в связи с природными пожарами, передает РИА Новости."Губернатор объявил чрезвычайную ситуацию в связи с горящей растительностью в округе Боулдер", – говорится в сообщении, распространенном офисом главы региона.Население двух городов в американском штате Колорадо в центральной части страны эвакуируют из-за угрозы природных пожаров. В городе Супериор с населением в 13 тысяч человек был объявлен приказ об эвакуации после того, как в полицию округа Боулдер начали поступать сообщения об отключении линий электропередачи и возгорании травы. Позже действие приказа об эвакуации было расширено и на город Луисвилль, в котором проживает около 21 тысячи человек.

https://ru.sputnik.md/20211217/pogibshie-pozhar-yaponia-osaka-24-47309641.html

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в мире, сша, пожар, колорадо