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Космонавты МКС поздравили землян с наступающим Новым годом – видео
Космонавты МКС поздравили землян с наступающим Новым годом – видео
Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров с борта МКС сообщили, что и у них будет настоящий новогодний стол.
2021-12-31T14:25+0200
2021-12-31T15:40+0200
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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Поздравление для жителей Земли с наступающим Новым годом записали с борта Международной космической станции (МКС) космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров."Идут последние мгновения уходящего 2021 года. Нас на МКС и вас на Земле снова объединяет волшебное ощущение новогоднего праздника. У многих он вот-вот начнется, и за новогодним столом соберутся все близкие, родные, друзья. Мы с нашими коллегами-астронавтами тоже совсем скоро соберемся у импровизированного новогоднего стола", – рассказал Антон Шкаплеров.А Петр Дубров уточнил, что шампанского на МКС не будет: на станции – "сухой закон". "Зато остальные условия, включая меню, у нас максимально приближены к Земле, что особенно приятно в такой праздник", – отметил он. На 31 декабря у космонавтов есть еще запланированные работы на станции, отдыхать они будут 1 и 2 января. Днем ранее Петр Дубров и Антон Шкаплеров подготовили для своих коллег сюрприз – сделали космический вариант новогоднего салата "сельдь под шубой".В состав нынешней 66-й экспедиции на МКС входят россияне Петр Дубров и Антон Шкаплеров (командир станции), американец Марка Ванде Хай, а также экипаж пилотируемого корабля Crew Dragon – миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и немца Маттиаса Маурера.
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в мире, мкс

Космонавты МКС поздравили землян с наступающим Новым годом – видео

14:25 31.12.2021 (обновлено: 15:40 31.12.2021)
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКосмонавты Пётр Дубров и Антон Шкаплеров
Космонавты Пётр Дубров и Антон Шкаплеров - Sputnik Молдова, 1920, 31.12.2021
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Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Российские космонавты с борта МКС сообщили, что и у них будет настоящий новогодний стол.
КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Поздравление для жителей Земли с наступающим Новым годом записали с борта Международной космической станции (МКС) космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров.
"Идут последние мгновения уходящего 2021 года. Нас на МКС и вас на Земле снова объединяет волшебное ощущение новогоднего праздника. У многих он вот-вот начнется, и за новогодним столом соберутся все близкие, родные, друзья. Мы с нашими коллегами-астронавтами тоже совсем скоро соберемся у импровизированного новогоднего стола", – рассказал Антон Шкаплеров.
А Петр Дубров уточнил, что шампанского на МКС не будет: на станции – "сухой закон".
"Зато остальные условия, включая меню, у нас максимально приближены к Земле, что особенно приятно в такой праздник", – отметил он.

Мы желаем вам в новом 2022 году здоровья, стойкости, благополучия и новых достижений. Будьте дружны и счастливы. С Новым годом!

Космонавты Пётр Дубров и Антон Шкаплеров - Sputnik Молдова
Антон Шкаплеров, Петр Дубров
российские космонавты на МКС
На 31 декабря у космонавтов есть еще запланированные работы на станции, отдыхать они будут 1 и 2 января.
Днем ранее Петр Дубров и Антон Шкаплеров подготовили для своих коллег сюрприз – сделали космический вариант новогоднего салата "сельдь под шубой".
Выход в открытый космос российских космонавтов - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
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"Космический" салат: на МКС приготовили любимое новогоднее блюдо
Вчера, 15:02
В состав нынешней 66-й экспедиции на МКС входят россияне Петр Дубров и Антон Шкаплеров (командир станции), американец Марка Ванде Хай, а также экипаж пилотируемого корабля Crew Dragon – миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и немца Маттиаса Маурера.
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