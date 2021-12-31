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https://ru.sputnik.md/20211231/mayya-sandu-nazvala-glavnye-printsipy-pridnestrovskogo-uregulirovaniya-47672012.html
Майя Санду назвала главные принципы приднестровского урегулирования
Майя Санду назвала главные принципы приднестровского урегулирования
Президент считает, что решение приднестровского вопроса должно стать результатом общенационального консенсуса и не дестабилизировать страну.
2021-12-31T10:46+0200
2021-12-31T11:14+0200
приднестровье
майя санду
политика
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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Решение приднестровского вопроса должно основываться на следующих критериях: принцип территориальной целостности Молдовы, мирное урегулирование, также оно не должно дестабилизировать Молдову. Это решение не должно нанести вред Молдове, суверенитету, независимости в решениях по внутренней и внешней политике. Об этом в интервью общественной радиостанции заявила президент Майя Санду.Санду отметила, что молниеносных решений в вопросе приднестровского урегулирования быть не может, а любой сценарий урегулирования должен быть результатом национального консенсуса."Это решение должно быть результатом национального консенсуса внутри страны, после чего мы должны получить согласие внешних партнеров. В парламенте создана комиссия по этому вопросу, скоро будет назначен вице-премьер по реинтеграции. Не существует молниеносных решений по этому вопросу. Любое решение должно быть поддержано большинством граждан и всеми политическими силами", – говорит президент.Напомним, лидер Приднестровья Вадим Красносельский неоднократно заявлял, что с ноября 2020 по декабрь 2021 года направил целую серию прямых официальных обращений в адрес президента Молдовы, в каждом из которых содержался призыв к активизации двустороннего диалога.Как утверждают в Тирасполе, Кишинев потребовал от международных посредников отменить намеченное на ноябрь заседание в формате "5+2″, а затем и вовсе прекратил участие в диалоге с Приднестровьем после отставки вице-премьера по реинтеграции Владислава Кульминского.Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2″ состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение 2020 года не удалось провести ни одного заседания в этом формате.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211231/mayya-sandu-rasskazala-pozdravila-li-ona-vladimira-putina-s-novym-godom-47670184.html
https://ru.sputnik.md/20211213/krasnoselskiy-mne-est-chto-skazat-maye-sandu-47194318.html
приднестровье
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приднестровье, майя санду

Майя Санду назвала главные принципы приднестровского урегулирования

10:46 31.12.2021 (обновлено: 11:14 31.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausМайя Санду
Майя Санду - Sputnik Молдова, 1920, 31.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан
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Президент считает, что решение приднестровского вопроса должно стать результатом общенационального консенсуса и не дестабилизировать страну.
КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Решение приднестровского вопроса должно основываться на следующих критериях: принцип территориальной целостности Молдовы, мирное урегулирование, также оно не должно дестабилизировать Молдову. Это решение не должно нанести вред Молдове, суверенитету, независимости в решениях по внутренней и внешней политике. Об этом в интервью общественной радиостанции заявила президент Майя Санду.

Очень важно, чтобы это было решение, которое не дестабилизирует Республику Молдова. Решение, которое выразится в функциональном государстве.

Maia Sandu - Sputnik Молдова
Майя Санду
Президент Молдовы
Санду отметила, что молниеносных решений в вопросе приднестровского урегулирования быть не может, а любой сценарий урегулирования должен быть результатом национального консенсуса.
"Это решение должно быть результатом национального консенсуса внутри страны, после чего мы должны получить согласие внешних партнеров. В парламенте создана комиссия по этому вопросу, скоро будет назначен вице-премьер по реинтеграции. Не существует молниеносных решений по этому вопросу. Любое решение должно быть поддержано большинством граждан и всеми политическими силами", – говорит президент.
Maia Sandu - Sputnik Молдова, 1920, 31.12.2021
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Напомним, лидер Приднестровья Вадим Красносельский неоднократно заявлял, что с ноября 2020 по декабрь 2021 года направил целую серию прямых официальных обращений в адрес президента Молдовы, в каждом из которых содержался призыв к активизации двустороннего диалога.
Как утверждают в Тирасполе, Кишинев потребовал от международных посредников отменить намеченное на ноябрь заседание в формате "5+2″, а затем и вовсе прекратил участие в диалоге с Приднестровьем после отставки вице-премьера по реинтеграции Владислава Кульминского.
Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2″ состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение 2020 года не удалось провести ни одного заседания в этом формате.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.
В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.
Вадим Красносельский - Sputnik Молдова, 1920, 13.12.2021
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