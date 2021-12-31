https://ru.sputnik.md/20211231/mayya-sandu-nazvala-glavnye-printsipy-pridnestrovskogo-uregulirovaniya-47672012.html

Майя Санду назвала главные принципы приднестровского урегулирования

Майя Санду назвала главные принципы приднестровского урегулирования

Президент считает, что решение приднестровского вопроса должно стать результатом общенационального консенсуса и не дестабилизировать страну.

2021-12-31T10:46+0200

2021-12-31T10:46+0200

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приднестровье

майя санду

политика

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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Решение приднестровского вопроса должно основываться на следующих критериях: принцип территориальной целостности Молдовы, мирное урегулирование, также оно не должно дестабилизировать Молдову. Это решение не должно нанести вред Молдове, суверенитету, независимости в решениях по внутренней и внешней политике. Об этом в интервью общественной радиостанции заявила президент Майя Санду.Санду отметила, что молниеносных решений в вопросе приднестровского урегулирования быть не может, а любой сценарий урегулирования должен быть результатом национального консенсуса."Это решение должно быть результатом национального консенсуса внутри страны, после чего мы должны получить согласие внешних партнеров. В парламенте создана комиссия по этому вопросу, скоро будет назначен вице-премьер по реинтеграции. Не существует молниеносных решений по этому вопросу. Любое решение должно быть поддержано большинством граждан и всеми политическими силами", – говорит президент.Напомним, лидер Приднестровья Вадим Красносельский неоднократно заявлял, что с ноября 2020 по декабрь 2021 года направил целую серию прямых официальных обращений в адрес президента Молдовы, в каждом из которых содержался призыв к активизации двустороннего диалога.Как утверждают в Тирасполе, Кишинев потребовал от международных посредников отменить намеченное на ноябрь заседание в формате "5+2″, а затем и вовсе прекратил участие в диалоге с Приднестровьем после отставки вице-премьера по реинтеграции Владислава Кульминского.Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2″ состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение 2020 года не удалось провести ни одного заседания в этом формате.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20211231/mayya-sandu-rasskazala-pozdravila-li-ona-vladimira-putina-s-novym-godom-47670184.html

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приднестровье, майя санду