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https://ru.sputnik.md/20211231/mayya-sandu-rasskazala-pozdravila-li-ona-vladimira-putina-s-novym-godom-47670184.html
Майя Санду рассказала, поздравила ли она Владимира Путина с Новым годом
Майя Санду рассказала, поздравила ли она Владимира Путина с Новым годом
Майя Санду поздравила лидеров всех государств с которыми Молдова сотрудничает и рассчитывает продолжать тесные связи.
2021-12-31T09:47+0200
2021-12-31T11:08+0200
владимир путин
майя санду
поздравление
новый год
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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Майя Санду рассказала в интервью общественной радиостанции, что администрация президента успела подготовить и разослать поздравительные послания лидерам всех государств, с которыми Республика Молдова тесно сотрудничает. На вопрос, получил ли Владимир Путин такое поздравление, Санду ответила утвердительно.Президент Молдовы в очередной раз отметила, что Молдова желает прагматичных и взаимовыгодных отношений с Россией."За несколько месяцев нашей власти мы прилагали усилия по разным направлениям, продемонстрировали готовность сотрудничать. Согласовано заседание межправительственной комиссии весной. К заседанию мы стремимся решить вопросы двусторонней повестки", – рассказала глава государства.По словам Санду, молдавские власти исходят из вопросов двусторонней повестки: снятие ограничений на экспорт товаров, вопросы вывоза вооружений с территории Молдовы, вывода российских войск, подписание соглашения о социальной защите граждан, которые работали или работают в России.Ранее президент России Владимир Путин направил поздравления с Новым годом главе Молдовы Майе Санду. Путин отметил, что конструктивное развитие российско-молдавских отношений, взаимовыгодное сотрудничество на различных направлениях отвечало бы интересам народов России и Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211230/vladimir-putin-pozdravil-mayyu-sandu-s-novym-godom-47644288.html
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владимир путин, майя санду, поздравление, новый год

Майя Санду рассказала, поздравила ли она Владимира Путина с Новым годом

09:47 31.12.2021 (обновлено: 11:08 31.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausMaia Sandu
Maia Sandu - Sputnik Молдова, 1920, 31.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Майя Санду поздравила лидеров всех государств, с которыми Молдова сотрудничает и рассчитывает продолжать тесные связи.
КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Майя Санду рассказала в интервью общественной радиостанции, что администрация президента успела подготовить и разослать поздравительные послания лидерам всех государств, с которыми Республика Молдова тесно сотрудничает. На вопрос, получил ли Владимир Путин такое поздравление, Санду ответила утвердительно.

Мы разослали поздравления всем лидерам, с которыми хотим продолжить сотрудничество. И Владимир Путин получил поздравления от меня.

Maia Sandu - Sputnik Молдова
Майя Санду
Президент Молдовы
Президент Молдовы в очередной раз отметила, что Молдова желает прагматичных и взаимовыгодных отношений с Россией.
"За несколько месяцев нашей власти мы прилагали усилия по разным направлениям, продемонстрировали готовность сотрудничать. Согласовано заседание межправительственной комиссии весной. К заседанию мы стремимся решить вопросы двусторонней повестки", – рассказала глава государства.
По словам Санду, молдавские власти исходят из вопросов двусторонней повестки: снятие ограничений на экспорт товаров, вопросы вывоза вооружений с территории Молдовы, вывода российских войск, подписание соглашения о социальной защите граждан, которые работали или работают в России.
Ранее президент России Владимир Путин направил поздравления с Новым годом главе Молдовы Майе Санду.
Путин отметил, что конструктивное развитие российско-молдавских отношений, взаимовыгодное сотрудничество на различных направлениях отвечало бы интересам народов России и Молдовы.
Президент РФ В. Путин провел совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
Владимир Путин поздравил Майю Санду с Новым годом
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