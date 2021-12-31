https://ru.sputnik.md/20211231/mayya-sandu-rasskazala-pozdravila-li-ona-vladimira-putina-s-novym-godom-47670184.html

Майя Санду рассказала, поздравила ли она Владимира Путина с Новым годом

Майя Санду рассказала, поздравила ли она Владимира Путина с Новым годом

Майя Санду поздравила лидеров всех государств с которыми Молдова сотрудничает и рассчитывает продолжать тесные связи.

2021-12-31T09:47+0200

2021-12-31T09:47+0200

2021-12-31T11:08+0200

владимир путин

майя санду

поздравление

новый год

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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Майя Санду рассказала в интервью общественной радиостанции, что администрация президента успела подготовить и разослать поздравительные послания лидерам всех государств, с которыми Республика Молдова тесно сотрудничает. На вопрос, получил ли Владимир Путин такое поздравление, Санду ответила утвердительно.Президент Молдовы в очередной раз отметила, что Молдова желает прагматичных и взаимовыгодных отношений с Россией."За несколько месяцев нашей власти мы прилагали усилия по разным направлениям, продемонстрировали готовность сотрудничать. Согласовано заседание межправительственной комиссии весной. К заседанию мы стремимся решить вопросы двусторонней повестки", – рассказала глава государства.По словам Санду, молдавские власти исходят из вопросов двусторонней повестки: снятие ограничений на экспорт товаров, вопросы вывоза вооружений с территории Молдовы, вывода российских войск, подписание соглашения о социальной защите граждан, которые работали или работают в России.Ранее президент России Владимир Путин направил поздравления с Новым годом главе Молдовы Майе Санду. Путин отметил, что конструктивное развитие российско-молдавских отношений, взаимовыгодное сотрудничество на различных направлениях отвечало бы интересам народов России и Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20211230/vladimir-putin-pozdravil-mayyu-sandu-s-novym-godom-47644288.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

владимир путин, майя санду, поздравление, новый год