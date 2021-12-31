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Мэр Кишинева Чебан поздравил горожан с Новым годом
Мэр Кишинева Чебан поздравил горожан с Новым годом
По мнению кишиневского градоначальника, многое из того, что ранее казалось невозможным стало реальностью.
2021-12-31T20:08+0200
2021-12-31T21:04+0200
общество
кишинев
ион чебан
поздравление
новый год
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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Кишинев и кишиневцы научились преодолевать трудности, совместно решать сложные задачи, заявил столичный градоначальник, поздравляя в пятницу кишиневцев с Новым годом."В 2021 году в Кишиневе было реализовано много по-настоящему ярких, запоминающихся проектов, начиная от реноваций улиц и скверов, модернизации аллей и парков, заканчивая ремонтом подземных переходов и благоустройством дворов и прилегающих к ним территорий", – отметил Чебан.По словам столичного мэра, прошедшие двенадцать месяцев "не дали повода усомниться в правильности ранее выбранного пути", что многое из того, что ранее казалось невозможным, "стало реальностью"."Я благодарен всем за понимание, доверие и поддержку, за трудолюбие и активное участие в жизни Кишинева. Все, чего мы добились, мы сделали вместе! Пусть наступающий год станет временем новых замыслов и интересных событий!" – написал Чебан.
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кишинев, ион чебан, поздравление, новый год

Мэр Кишинева Чебан поздравил горожан с Новым годом

20:08 31.12.2021 (обновлено: 21:04 31.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausИон Чебан
Ион Чебан - Sputnik Молдова, 1920, 31.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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По мнению столичного градоначальника, многое из того, что ранее казалось невозможным, стало реальностью.
КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Кишинев и кишиневцы научились преодолевать трудности, совместно решать сложные задачи, заявил столичный градоначальник, поздравляя в пятницу кишиневцев с Новым годом.
"В 2021 году в Кишиневе было реализовано много по-настоящему ярких, запоминающихся проектов, начиная от реноваций улиц и скверов, модернизации аллей и парков, заканчивая ремонтом подземных переходов и благоустройством дворов и прилегающих к ним территорий", – отметил Чебан.
По словам столичного мэра, прошедшие двенадцать месяцев "не дали повода усомниться в правильности ранее выбранного пути", что многое из того, что ранее казалось невозможным, "стало реальностью".
"Я благодарен всем за понимание, доверие и поддержку, за трудолюбие и активное участие в жизни Кишинева. Все, чего мы добились, мы сделали вместе! Пусть наступающий год станет временем новых замыслов и интересных событий!" – написал Чебан.
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