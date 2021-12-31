https://ru.sputnik.md/20211231/mer-kishineva-cheban-pozdravil-gorozhan-s-novym-godom-47685214.html

Мэр Кишинева Чебан поздравил горожан с Новым годом

Мэр Кишинева Чебан поздравил горожан с Новым годом

По мнению кишиневского градоначальника, многое из того, что ранее казалось невозможным стало реальностью.

2021-12-31T20:08+0200

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общество

кишинев

ион чебан

поздравление

новый год

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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Кишинев и кишиневцы научились преодолевать трудности, совместно решать сложные задачи, заявил столичный градоначальник, поздравляя в пятницу кишиневцев с Новым годом."В 2021 году в Кишиневе было реализовано много по-настоящему ярких, запоминающихся проектов, начиная от реноваций улиц и скверов, модернизации аллей и парков, заканчивая ремонтом подземных переходов и благоустройством дворов и прилегающих к ним территорий", – отметил Чебан.По словам столичного мэра, прошедшие двенадцать месяцев "не дали повода усомниться в правильности ранее выбранного пути", что многое из того, что ранее казалось невозможным, "стало реальностью"."Я благодарен всем за понимание, доверие и поддержку, за трудолюбие и активное участие в жизни Кишинева. Все, чего мы добились, мы сделали вместе! Пусть наступающий год станет временем новых замыслов и интересных событий!" – написал Чебан.

кишинев

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2021

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кишинев, ион чебан, поздравление, новый год