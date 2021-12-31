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Минздрав Молдовы обновил список стран "красной зоны" эпидопасности
Минздрав Молдовы обновил список стран "красной зоны" эпидопасности
Опубликован обновленный список стран, по приезде из которых необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.
2021-12-31T15:32+0200
2021-12-31T15:43+0200
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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Минздрав Молдовы в пятницу опубликовал список стран "красной зоны" эпидемиологической опасности.Список, который публикуется министерством, обновляется каждую неделю. Критерием для внесения в него той или иной страны является уровень новых случаев COVID-19 за последние две недели в расчете на 100 тысяч жителей.Согласно обновленным данным, в список из 45 государств включены Италия, Чехия, Великобритания, США. Из стран ближнего зарубежья в него включена Грузия.Ранее был опубликован список стран, с которыми Молдова на двусторонней основе согласовала взаимное признание национальных сертификатов о вакцинации против COVID-19. В этот список попали Украина, Венгрия, Грузия, Турция, Черногория, Казахстан, Туркменистан, Беларусь.
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граница, минздрав, список, тест, в молдове

Минздрав Молдовы обновил список стран "красной зоны" эпидопасности

15:32 31.12.2021 (обновлено: 15:43 31.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausТриажный центр на MoldExpo в Кишиневе
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© Sputnik / Mihai Caraus
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Александр Исаев
Все материалы
Опубликован обновленный список стран, по приезду из которых необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.
КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Минздрав Молдовы в пятницу опубликовал список стран "красной зоны" эпидемиологической опасности.
Список, который публикуется министерством, обновляется каждую неделю. Критерием для внесения в него той или иной страны является уровень новых случаев COVID-19 за последние две недели в расчете на 100 тысяч жителей.
Согласно обновленным данным, в список из 45 государств включены Италия, Чехия, Великобритания, США. Из стран ближнего зарубежья в него включена Грузия.
Ранее был опубликован список стран, с которыми Молдова на двусторонней основе согласовала взаимное признание национальных сертификатов о вакцинации против COVID-19. В этот список попали Украина, Венгрия, Грузия, Турция, Черногория, Казахстан, Туркменистан, Беларусь.
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