https://ru.sputnik.md/20211231/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-moldova-47685007.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа. 31.12.2021, Sputnik Молдова
2021-12-31T19:36+0200
2021-12-31T19:36+0200
2021-12-31T19:59+0200
коронавирус
в молдове
случаи
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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 375 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.Зарегистрировано 9 случаев "импорта" инфекции: по 3 – из Италии и Великобритании, по 1 – из Ирландии, Норвегии и России.За минувшие сутки проведено 5704 теста.Общее число случаев заражения в стране достигло 376 155.У работников системы здравоохранения выявлено 11 случаев инфицирования: 3 – у врачей, 5 – у медсестер и 3 – у вспомогательного персонала.Госпитализирован 721 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 118 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключен 21 человек).В то же время за сутки выздоровели 373 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 362 429.Минздрав сообщает о 6 погибших на фоне осложнений, из них двое – из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 275.
https://ru.sputnik.md/20211226/koronavirus-organizm-chelovek-47534893.html
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Яна Захарова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg
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Яна Захарова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg
в молдове, случаи
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:36 31.12.2021 (обновлено: 19:59 31.12.2021)
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 375 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.
Зарегистрировано 9 случаев "импорта" инфекции: по 3 – из Италии и Великобритании, по 1 – из Ирландии, Норвегии и России.
За минувшие сутки проведено 5704 теста.
Общее число случаев заражения в стране достигло 376 155.
У работников системы здравоохранения выявлено 11 случаев инфицирования: 3 – у врачей, 5 – у медсестер и 3 – у вспомогательного персонала.
Госпитализирован 721 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 118 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключен 21 человек).
В то же время за сутки выздоровели 373 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 362 429.
Минздрав сообщает о 6 погибших на фоне осложнений, из них двое – из Приднестровья.
Общее число скончавшихся на данный момент – 10 275.