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Жук: в Молдове может сложиться вакуум во власти
Жук: в Молдове может сложиться вакуум во власти
Политолог прокомментировал ситуацию, при которой в республике складывается острая нехватка государственных управленцев, профессионалов своего дела
2021-12-31T09:00+0200
2021-12-31T11:02+0200
радио
нехватка
причины
власть
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Жук: в Молдове может сложиться вакуум во власти
Жук: в Молдове может сложиться вакуум во власти
Президент Майя Санду отметила, что в условиях повышенной потребности в специалистах на руководящих должностях ощущается нехватка квалифицированных кандидатов.По ее мнению, такое положение вещей связано с несколькими факторами, в том числе миграцией и низкой заработной платой.Глава страны утверждает, что для более быстрых изменений и реформ потребуются квалифицированные кадры во всех государственных учреждениях и особенно на руководящих должностях. Однако найти специалистов оказалось более проблематично, чем ожидалось изначально.Почему существует кризис в управленческом аппарате страны? Ответ на этот вопрос в эфире программы "Экспертиза" студии Sputnik Молдова дал доктор хабилитат политологии Виктор Жук.По мнению политолога, в государственных органах должны работать настоящие профессионалы, а не случайные люди, критерий неподкупности которых и соответствие требованиям занимаемой должности будут определяться не представителями существующей власти, а независимыми комиссиями. "У нас же другой подход: приходит новая власть, всех отправляет в отставку, и приходят другие, молодые кадры", – подчеркнул Жук.Собеседник уверен: поскольку молодые и неподготовленные люди не разбираются в сути дела, правительство партии "Действие и солидарность" (PAS) должно обратить внимание на более активное развитие Академии государственного управления при президенте РМ, подготавливая чиновников."Многие чиновники уходят из системы, потому что и объем работы огромен, и небольшие зарплаты. Есть еще один фактор: власть говорит, что может заменить госслужащих на специалистов из-за рубежа. Это в корне неправильно, это вбивает клин в социальную стратификацию граждан Молдовы", – сказал Жук.Отток кадров из госорганов, по мнению политолога, будет происходить и в дальнейшем, люди будут уходить и отправляться в поисках лучшей доли за рубеж, а уровень дилетантизма будет нарастать.
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Андрей Петрик
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нехватка, причины, власть, pas, аудио

Жук: в Молдове может сложиться вакуум во власти

09:00 31.12.2021 (обновлено: 11:02 31.12.2021)
Радио
Жук: в Молдове может сложиться вакуум во власти
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
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Политолог прокомментировал ситуацию, при которой в республике складывается острая нехватка государственных управленцев, профессионалов своего дела.
Президент Майя Санду отметила, что в условиях повышенной потребности в специалистах на руководящих должностях ощущается нехватка квалифицированных кандидатов.
По ее мнению, такое положение вещей связано с несколькими факторами, в том числе миграцией и низкой заработной платой.
Глава страны утверждает, что для более быстрых изменений и реформ потребуются квалифицированные кадры во всех государственных учреждениях и особенно на руководящих должностях. Однако найти специалистов оказалось более проблематично, чем ожидалось изначально.
Почему существует кризис в управленческом аппарате страны? Ответ на этот вопрос в эфире программы "Экспертиза" студии Sputnik Молдова дал доктор хабилитат политологии Виктор Жук.

Такой вакуум уже есть. Некоторые политики у нас говорят о том, что у нас слишком раздутый бюрократический аппарат, много чиновников. Но у них очень большой объем работы, они трудятся по 10-11 часов в день.

Victor Juc - Sputnik Молдова
Виктор Жук
Доктор хабилитат политологии
По мнению политолога, в государственных органах должны работать настоящие профессионалы, а не случайные люди, критерий неподкупности которых и соответствие требованиям занимаемой должности будут определяться не представителями существующей власти, а независимыми комиссиями.
"У нас же другой подход: приходит новая власть, всех отправляет в отставку, и приходят другие, молодые кадры", – подчеркнул Жук.
Собеседник уверен: поскольку молодые и неподготовленные люди не разбираются в сути дела, правительство партии "Действие и солидарность" (PAS) должно обратить внимание на более активное развитие Академии государственного управления при президенте РМ, подготавливая чиновников.
"Многие чиновники уходят из системы, потому что и объем работы огромен, и небольшие зарплаты. Есть еще один фактор: власть говорит, что может заменить госслужащих на специалистов из-за рубежа. Это в корне неправильно, это вбивает клин в социальную стратификацию граждан Молдовы", – сказал Жук.
Отток кадров из госорганов, по мнению политолога, будет происходить и в дальнейшем, люди будут уходить и отправляться в поисках лучшей доли за рубеж, а уровень дилетантизма будет нарастать.
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