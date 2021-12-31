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Жук: в Молдове может сложиться вакуум во власти

Жук: в Молдове может сложиться вакуум во власти

Политолог прокомментировал ситуацию, при которой в республике складывается острая нехватка государственных управленцев, профессионалов своего дела

2021-12-31T09:00+0200

2021-12-31T09:00+0200

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нехватка

причины

власть

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Жук: в Молдове может сложиться вакуум во власти Жук: в Молдове может сложиться вакуум во власти

Президент Майя Санду отметила, что в условиях повышенной потребности в специалистах на руководящих должностях ощущается нехватка квалифицированных кандидатов.По ее мнению, такое положение вещей связано с несколькими факторами, в том числе миграцией и низкой заработной платой.Глава страны утверждает, что для более быстрых изменений и реформ потребуются квалифицированные кадры во всех государственных учреждениях и особенно на руководящих должностях. Однако найти специалистов оказалось более проблематично, чем ожидалось изначально.Почему существует кризис в управленческом аппарате страны? Ответ на этот вопрос в эфире программы "Экспертиза" студии Sputnik Молдова дал доктор хабилитат политологии Виктор Жук.По мнению политолога, в государственных органах должны работать настоящие профессионалы, а не случайные люди, критерий неподкупности которых и соответствие требованиям занимаемой должности будут определяться не представителями существующей власти, а независимыми комиссиями. "У нас же другой подход: приходит новая власть, всех отправляет в отставку, и приходят другие, молодые кадры", – подчеркнул Жук.Собеседник уверен: поскольку молодые и неподготовленные люди не разбираются в сути дела, правительство партии "Действие и солидарность" (PAS) должно обратить внимание на более активное развитие Академии государственного управления при президенте РМ, подготавливая чиновников."Многие чиновники уходят из системы, потому что и объем работы огромен, и небольшие зарплаты. Есть еще один фактор: власть говорит, что может заменить госслужащих на специалистов из-за рубежа. Это в корне неправильно, это вбивает клин в социальную стратификацию граждан Молдовы", – сказал Жук.Отток кадров из госорганов, по мнению политолога, будет происходить и в дальнейшем, люди будут уходить и отправляться в поисках лучшей доли за рубеж, а уровень дилетантизма будет нарастать.

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

нехватка, причины, власть, pas, аудио