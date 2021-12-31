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Ларюшина: у Молдовы было два пути – какой же мы выбрали

Ларюшина: у Молдовы было два пути – какой же мы выбрали

У Молдовы был шоковый и пассивный путь реформ

2021-12-31T08:00+0200

2021-12-31T08:00+0200

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молдова

экономика

реформа

в молдове

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Ларюшина: у Молдовы было два пути – какой же мы выбрали Ларюшина: у Молдовы было два пути – какой же мы выбрали

Любые реформы в Молдове не опережают развитие общества, а свершаются по факту, исходя из его выбора, – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала экономический эксперт Татьяна Ларюшина."В наших условиях достичь национального консенсуса в вопросе, куда мы двигаемся, можно только де-факто. Как это по факту произойдет у бизнеса и у каждой семьи: решат ли дети остаться в стране или уедут? Только по факту существуют стратегии реформы или трансформации общества", – сказала эксперт.У Молдовы было несколько путей трансформации. Первый был жестким, радикальным, но весьма действенным, считает экономист.Однако Молдова выбрала другой путь по множеству причин.По данным социологов, в ближайшие три года эмигрировать из Молдовы планирует 18,8% мужчин и 12,4% женщин. Больше всего желают уехать из Молдовы люди с высшим образованием – 20,4%. Больше всего планирующих уехать в другую страну среди жителей Кишинева — 26%.

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2021

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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