https://ru.sputnik.md/20211231/moldova-dva-puti-47648631.html
Ларюшина: у Молдовы было два пути – какой же мы выбрали
Ларюшина: у Молдовы было два пути – какой же мы выбрали
У Молдовы был шоковый и пассивный путь реформ
2021-12-31T08:00+0200
2021-12-31T08:00+0200
2021-12-31T10:58+0200
радио
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экономика
реформа
в молдове
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Ларюшина: у Молдовы было два пути – какой же мы выбрали
Ларюшина: у Молдовы было два пути – какой же мы выбрали
Любые реформы в Молдове не опережают развитие общества, а свершаются по факту, исходя из его выбора, – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала экономический эксперт Татьяна Ларюшина."В наших условиях достичь национального консенсуса в вопросе, куда мы двигаемся, можно только де-факто. Как это по факту произойдет у бизнеса и у каждой семьи: решат ли дети остаться в стране или уедут? Только по факту существуют стратегии реформы или трансформации общества", – сказала эксперт.У Молдовы было несколько путей трансформации. Первый был жестким, радикальным, но весьма действенным, считает экономист.Однако Молдова выбрала другой путь по множеству причин.По данным социологов, в ближайшие три года эмигрировать из Молдовы планирует 18,8% мужчин и 12,4% женщин. Больше всего желают уехать из Молдовы люди с высшим образованием – 20,4%. Больше всего планирующих уехать в другую страну среди жителей Кишинева — 26%.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
молдова, экономика, реформа, аудио, в молдове
Ларюшина: у Молдовы было два пути – какой же мы выбрали
08:00 31.12.2021 (обновлено: 10:58 31.12.2021)
Экономический эксперт рассказала о возможных вариантах решения экономических проблем Молдовы.
Любые реформы в Молдове не опережают развитие общества, а свершаются по факту, исходя из его выбора, – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказала экономический эксперт Татьяна Ларюшина.
"В наших условиях достичь национального консенсуса в вопросе, куда мы двигаемся, можно только де-факто. Как это по факту произойдет у бизнеса и у каждой семьи: решат ли дети остаться в стране или уедут? Только по факту существуют стратегии реформы или трансформации общества", – сказала эксперт.
У Молдовы было несколько путей трансформации. Первый был жестким, радикальным, но весьма действенным, считает экономист.
"Могут быть радикальные, шоковые реформы. Но их результатами будут пользоваться даже наши родители, то есть ныне живущие поколения увидят результат этих изменений. Мы от этого отказались. По многим причинам. В том числе и из-за кризиса элит, которые оказались циничными, аморальными и подлыми", – заявила Ларюшина.
Однако Молдова выбрала другой путь по множеству причин.
"Это путь через поколение. Когда на смену ныне живущим поколениям, которые по чуть-чуть отрезают себе хвост, чтобы выжить, придут их дети, которые до этого были за границей, получили там дипломы или профессии или нажили капиталы. И уже их внуки приедут обустраивать Молдову. Как это было в Индии", – резюмировала эксперт.
По данным социологов, в ближайшие три года эмигрировать из Молдовы планирует 18,8% мужчин и 12,4% женщин. Больше всего желают уехать из Молдовы люди с высшим образованием – 20,4%. Больше всего планирующих уехать в другую страну среди жителей Кишинева — 26%.