https://ru.sputnik.md/20211231/na-ulitsy-kishineva-vyydut-novogodnie-retro-trolleybusy-47677498.html
На улицы Кишинева выйдут новогодние ретротроллейбусы
На улицы Кишинева выйдут новогодние ретротроллейбусы
А украшенные гирляндами новые троллейбусы будут курсировать по Кишиневу до 14 января.
2021-12-31T15:03+0200
2021-12-31T15:03+0200
2021-12-31T15:42+0200
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троллейбусы
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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Вечером в пятницу, в канун Нового года, по улицам молдавской столицы будут курсировать одиннадцать празднично украшенных троллейбусов, причем два из них – 1949 и 1966 годов выпуска.На маршруты троллейбусы выйдут с наступлением темноты, в 18.00, от парка "Алунелул" в секторе Буюканы. Ретротроллейбусы будут курсировать по улицам столицы только в канун Нового года и без пассажиров, после чего вернутся в парк Управления электротранспорта.Другие троллейбусы, украшенные разноцветными огнями, будут радовать жителей и гостей столицы до 14 января 2022 года.
https://ru.sputnik.md/20211216/kishinev-novogodnyy-trolleybus-47293549.html
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кишинев, троллейбусы, новый год
На улицы Кишинева выйдут новогодние ретротроллейбусы
15:03 31.12.2021 (обновлено: 15:42 31.12.2021)
А украшенные гирляндами новые троллейбусы будут курсировать по Кишиневу до 14 января.
КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Вечером в пятницу, в канун Нового года, по улицам молдавской столицы будут курсировать одиннадцать празднично украшенных троллейбусов, причем два из них – 1949 и 1966 годов выпуска.
На маршруты троллейбусы выйдут с наступлением темноты, в 18.00, от парка "Алунелул" в секторе Буюканы. Ретротроллейбусы будут курсировать по улицам столицы только в канун Нового года и без пассажиров, после чего вернутся в парк Управления электротранспорта.
Другие троллейбусы, украшенные разноцветными огнями, будут радовать жителей и гостей столицы до 14 января 2022 года.