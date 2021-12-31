https://ru.sputnik.md/20211231/na-ulitsy-kishineva-vyydut-novogodnie-retro-trolleybusy-47677498.html

На улицы Кишинева выйдут новогодние ретротроллейбусы

На улицы Кишинева выйдут новогодние ретротроллейбусы

А украшенные гирляндами новые троллейбусы будут курсировать по Кишиневу до 14 января.

2021-12-31T15:03+0200

2021-12-31T15:03+0200

2021-12-31T15:42+0200

общество

кишинев

троллейбусы

новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1f/47677735_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_54948cd0d1f24ce9626823238a0aeb40.jpg

КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Вечером в пятницу, в канун Нового года, по улицам молдавской столицы будут курсировать одиннадцать празднично украшенных троллейбусов, причем два из них – 1949 и 1966 годов выпуска.На маршруты троллейбусы выйдут с наступлением темноты, в 18.00, от парка "Алунелул" в секторе Буюканы. Ретротроллейбусы будут курсировать по улицам столицы только в канун Нового года и без пассажиров, после чего вернутся в парк Управления электротранспорта.Другие троллейбусы, украшенные разноцветными огнями, будут радовать жителей и гостей столицы до 14 января 2022 года.

https://ru.sputnik.md/20211216/kishinev-novogodnyy-trolleybus-47293549.html

кишинев

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

кишинев, троллейбусы, новый год