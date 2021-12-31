https://ru.sputnik.md/20211231/novogodnee-obraschenie-vladimira-putina-video-47685437.html
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина
Смотрите традиционное новогоднее обращение президент России Владимира Путина.
2021-12-31T22:53+0200
2021-12-31T22:53+0200
2021-12-31T22:55+0200
видео
россия
владимир путин
обращение
новый год
президент
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Российский лидер в новогоднем поздравлении отметил, что достижения задуманного зависят от нас самих, хотя есть расчет и на удачу."Встречая Новый год мы надеемся, что он откроет новые возможности. Рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижения задуманного прежде всего зависят от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь", – отметил президент РФ.Президент России Владимир Путин пожелал всем здоровья, чтобы в каждом доме было много радостных событий, а любовь вдохновляла всех на достижения.
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Новогоднее обращение президента России Владимира Путина
22:53 31.12.2021 (обновлено: 22:55 31.12.2021)
Смотрите традиционное новогоднее обращение президента России Владимира Путина.
Российский лидер в новогоднем поздравлении отметил, что достижения задуманного зависят от нас самих, хотя есть расчет и на удачу.
"Встречая Новый год мы надеемся, что он откроет новые возможности. Рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижения задуманного прежде всего зависят от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь", – отметил президент РФ.
Президент России Владимир Путин пожелал всем здоровья, чтобы в каждом доме было много радостных событий, а любовь вдохновляла всех на достижения.