Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211231/okolo-450-pozharnykh-i-spasateley-budut-dezhurit-v-novogodnyuyu-noch-47674409.html
Около 450 пожарных и спасателей будут дежурить в новогоднюю ночь
Около 450 пожарных и спасателей будут дежурить в новогоднюю ночь
Гражданам страны напомнили, как безопасно и с наименьшим риском для себя и окружающих встретить Новый год.
2021-12-31T11:50+0200
2021-12-31T11:50+0200
пожарные
общество
в молдове
спасатели
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1c/47578498_0:0:1139:640_1920x0_80_0_0_6b11d0baa333a0dfbbd5fcd836800955.jpg
КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Пожарную безопасность в период зимних праздников будут обеспечивать более 450 спасателей и пожарных, имеющих в распоряжении 150 единиц техники, сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).Чтобы не допустить непредвиденных ситуаций в канун Нового года, пожарные призывают людей соблюдать правила безопасности, особенно в отношении использования источников тепла и эксплуатации газовых установок. Спасатели рекомендуют не запускать салюты и пиротехнические материалы вблизи жилых и лесных массивов.Они также предупреждают население обращать внимание на использование открытого огня и работу нагревателей. Взрослым настоятельно рекомендуется следить за несовершеннолетними, не позволять им играть в небезопасных местах.В условиях колебания температур спасители также просят граждан не выходить на лед рек и озер и строго следить за детьми.В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни, люди могут обратиться за помощью по телефону 112.
https://ru.sputnik.md/20211224/po-kishinevu-proekhal-rozhdestvenskiy-karavan-pozharnykh-i-spasateley-47511305.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1c/47578498_90:0:943:640_1920x0_80_0_0_b695fb93d49530dd8bd9996d806b9e35.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
пожарные, в молдове, спасатели, новый год

Около 450 пожарных и спасателей будут дежурить в новогоднюю ночь

11:50 31.12.2021
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RMСпасатели и пожарные борются с обильным снегопадом
Спасатели и пожарные борются с обильным снегопадом - Sputnik Молдова, 1920, 31.12.2021
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Гражданам страны напомнили, как безопасно и с наименьшим риском для себя и окружающих встретить Новый год.
КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Пожарную безопасность в период зимних праздников будут обеспечивать более 450 спасателей и пожарных, имеющих в распоряжении 150 единиц техники, сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

"Для обеспечения безопасности в подразделениях ГИЧС сотрудники будут работать 24 часа в сутки, чтобы своевременно реагировать в случае пожаров и других нештатных ситуаций", – говорится в сообщении.

Чтобы не допустить непредвиденных ситуаций в канун Нового года, пожарные призывают людей соблюдать правила безопасности, особенно в отношении использования источников тепла и эксплуатации газовых установок.
Спасатели рекомендуют не запускать салюты и пиротехнические материалы вблизи жилых и лесных массивов.
Рождественский караван пожарных и спасателей - Sputnik Молдова, 1920, 24.12.2021
Общество
По Кишиневу проехал Рождественский караван пожарных и спасателей
24 декабря, 18:55
Они также предупреждают население обращать внимание на использование открытого огня и работу нагревателей. Взрослым настоятельно рекомендуется следить за несовершеннолетними, не позволять им играть в небезопасных местах.
В условиях колебания температур спасители также просят граждан не выходить на лед рек и озер и строго следить за детьми.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни, люди могут обратиться за помощью по телефону 112.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:50Около 450 пожарных и спасателей будут дежурить в новогоднюю ночь
11:17В России рассказали об испытаниях новой вакцины от COVID-19
10:46Майя Санду назвала главные принципы приднестровского урегулирования
10:13Что нужно знать о пенсиях в 2022 году
09:47Майя Санду рассказала, поздравила ли она Владимира Путина с Новым годом
09:33Где в Кишиневе 31 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Жук: в Молдове может сложиться вакуум во власти
08:47Пока все спали: ООН – о беседе Путина и Байдена, испытания "Цирконов" и ситуация с COVID
08:30Политические итоги и ждет ли Игоря Додона арест
08:00Ларюшина: у Молдовы было два пути – какой же мы выбрали
07:30Последний день в году, 31 декабря, объявлен нерабочим в Приднестровье
07:00Самый точный прогноз погоды: каким будет последний день этого года
01:08Путин и Байден обсудили формат предстоящих переговоров по гарантиям безопасности
00:01Погодные рекорды Молдовы 31 декабря
ВчераСостоялся телефонный разговор Путина и Байдена
ВчераГаврилица: Молдова открыта для дискуссий в формате "5+2"
ВчераИтоги 2021 года: самые громкие происшествия в Молдове
ВчераКурс валют на пятницу: доллар и евро растут в цене
ВчераНазначение вице-премьера по реинтеграции "на последней стометровке" – Гаврилица
ВчераПолосатое очарование: как тигры находят общий язык с любыми животными