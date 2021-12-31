https://ru.sputnik.md/20211231/okolo-450-pozharnykh-i-spasateley-budut-dezhurit-v-novogodnyuyu-noch-47674409.html

Около 450 пожарных и спасателей будут дежурить в новогоднюю ночь

Около 450 пожарных и спасателей будут дежурить в новогоднюю ночь

Гражданам страны напомнили, как безопасно и с наименьшим риском для себя и окружающих встретить Новый год.

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пожарные

общество

в молдове

спасатели

новый год

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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Пожарную безопасность в период зимних праздников будут обеспечивать более 450 спасателей и пожарных, имеющих в распоряжении 150 единиц техники, сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).Чтобы не допустить непредвиденных ситуаций в канун Нового года, пожарные призывают людей соблюдать правила безопасности, особенно в отношении использования источников тепла и эксплуатации газовых установок. Спасатели рекомендуют не запускать салюты и пиротехнические материалы вблизи жилых и лесных массивов.Они также предупреждают население обращать внимание на использование открытого огня и работу нагревателей. Взрослым настоятельно рекомендуется следить за несовершеннолетними, не позволять им играть в небезопасных местах.В условиях колебания температур спасители также просят граждан не выходить на лед рек и озер и строго следить за детьми.В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни, люди могут обратиться за помощью по телефону 112.

https://ru.sputnik.md/20211224/po-kishinevu-proekhal-rozhdestvenskiy-karavan-pozharnykh-i-spasateley-47511305.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

пожарные, в молдове, спасатели, новый год