https://ru.sputnik.md/20211231/oon-putin-bayden-ispytaniya-tsirkon-covid-47668655.html

Пока все спали: ООН – о беседе Путина и Байдена, испытания "Цирконов" и ситуация с COVID

Пока все спали: ООН – о беседе Путина и Байдена, испытания "Цирконов" и ситуация с COVID

ООН - о беседе Путина и Байдена, испытания "Цирконов" и ситуация с COVID

2021-12-31T08:47+0200

2021-12-31T08:47+0200

2021-12-31T10:32+0200

владимир путин

джо байден

гиперзвуковая противокорабельная ракета "циркон"

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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. ООН приветствует диалог между странами-членами организации, заявила РИА Новости помощница официального представителя генсека ООН Флоренция Сото Ниньо, комментируя телефонные переговоры между президентом РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ночь на пятницу провели телефонный разговор, он продолжался 50 минут. Обсуждался, в частности, запуск переговоров по безопасности.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.В России рассказали об испытаниях "Цирконов"Гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" была успешно запущена в рамках испытаний около 10 раз, еще дважды – с атомной подводной лодки, передает РИА Новости.В этом году Северный флот, как указывается, провел более 70 испытаний нового вооружения, в том числе гиперзвукового ракетного оружия "Циркон" и "Кинжал"."Экипаж головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" успешно провел комплекс испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", выполнив в общей сложности около 10 пусков. Две испытательные стрельбы "Цирконом" отработал экипаж головной атомной подводной лодки проекта 885 "Ясень" "Северодвинск", – говорится в сообщении на сайте Министерства обороны РФ.Командующий Северным флотом Александр Моисеев на селекторном совещании в октябре докладывал министру обороны РФ Сергею Шойгу, что испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки завершены, все ее характеристики подтверждены.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет 286 миллионов.К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 286 миллионов 515 тысяч 43. Из них 5 429 595 скончались. Применены свыше 9 095 066 729 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (54 252 641). Следом идут Индия (34 822 040) и Бразилия (22 281 649).В Великобритании, согласно предоставленным данным, всего выявили 12 820 359 случаев, в России – 10 299 923 случая заражения, во Франции –9 845 583.В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 422 новых случая инфицирования COVID-19.Минздрав сообщает о 23 погибших на фоне осложнений, из них четверо – из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 9690.

https://ru.sputnik.md/20211231/putin-bayden-dialog-47666934.html

https://ru.sputnik.md/20211221/yadernoe-oruzhie-v-belarusi-iskandery-tsirkony-ili-sarmaty-47412573.html

https://ru.sputnik.md/20211230/italia-pravila-busternaea-vaktsina-47640357.html

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владимир путин, джо байден, гиперзвуковая противокорабельная ракета "циркон"