Пока все спали: ООН – о беседе Путина и Байдена, испытания "Цирконов" и ситуация с COVID
08:47 31.12.2021 (обновлено: 10:32 31.12.2021)
© Sputnik / Mikhail Metzel / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
© Sputnik / Mikhail Metzel/
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.
КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. ООН приветствует диалог между странами-членами организации, заявила РИА Новости помощница официального представителя генсека ООН Флоренция Сото Ниньо, комментируя телефонные переговоры между президентом РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.
"Мы всегда приветствуем диалог между государствами-членами ООН", – сказала Сото Ниньо.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ночь на пятницу провели телефонный разговор, он продолжался 50 минут. Обсуждался, в частности, запуск переговоров по безопасности.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
В России рассказали об испытаниях "Цирконов"
Гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" была успешно запущена в рамках испытаний около 10 раз, еще дважды – с атомной подводной лодки, передает РИА Новости.
В этом году Северный флот, как указывается, провел более 70 испытаний нового вооружения, в том числе гиперзвукового ракетного оружия "Циркон" и "Кинжал".
"Экипаж головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" успешно провел комплекс испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", выполнив в общей сложности около 10 пусков. Две испытательные стрельбы "Цирконом" отработал экипаж головной атомной подводной лодки проекта 885 "Ясень" "Северодвинск", – говорится в сообщении на сайте Министерства обороны РФ.
Командующий Северным флотом Александр Моисеев на селекторном совещании в октябре докладывал министру обороны РФ Сергею Шойгу, что испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки завершены, все ее характеристики подтверждены.
В этом году Северный флот, как указывается, провел более 70 испытаний нового вооружения, в том числе гиперзвукового ракетного оружия "Циркон" и "Кинжал".
"Экипаж головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" успешно провел комплекс испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", выполнив в общей сложности около 10 пусков. Две испытательные стрельбы "Цирконом" отработал экипаж головной атомной подводной лодки проекта 885 "Ясень" "Северодвинск", – говорится в сообщении на сайте Министерства обороны РФ.
Командующий Северным флотом Александр Моисеев на селекторном совещании в октябре докладывал министру обороны РФ Сергею Шойгу, что испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки завершены, все ее характеристики подтверждены.
Ситуация с COVID-19
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет 286 миллионов.
К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 286 миллионов 515 тысяч 43. Из них 5 429 595 скончались. Применены свыше 9 095 066 729 доз вакцины от коронавируса.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (54 252 641). Следом идут Индия (34 822 040) и Бразилия (22 281 649).
В Великобритании, согласно предоставленным данным, всего выявили 12 820 359 случаев, в России – 10 299 923 случая заражения, во Франции –9 845 583.
В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 422 новых случая инфицирования COVID-19.
Минздрав сообщает о 23 погибших на фоне осложнений, из них четверо – из Приднестровья.
Общее число скончавшихся на данный момент – 9690.