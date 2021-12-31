https://ru.sputnik.md/20211231/photo-obraz-naryad-novyy-god-2022-47372639.html

Тигровый образ: как наряжаются для встречи 2022 года

Тигровый образ: как наряжаются для встречи 2022 года

Смотрите в фотоленте Sputnik, какие наряды подошли бы для того, чтобы встретить Новый год 2022.

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Дома или в ресторане, на модной вечеринке или даже в воде – такие наряды подошли бы на любой случай.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото, в мире, наряд, новый год