Тигровый образ: как наряжаются для встречи 2022 года
Модель во время показа мод курортной недели Lakme Fashion Week в Мумбаи.
Модель во время показа мод курортной недели Lakme Fashion Week в Мумбаи.
Художники с раскрашенными телами и масками тигров во время ежегодного "Пуликали" в Триссур.
Художники с раскрашенными телами и масками тигров во время ежегодного "Пуликали" в Триссур.
Члены московского подводного клуба Western Bridge установили на дне бассейна ЦСК ВМФ новогоднюю елку, попрощались с годом Быка и встретили год Тигра.
Члены московского подводного клуба Western Bridge установили на дне бассейна ЦСК ВМФ новогоднюю елку, попрощались с годом Быка и встретили год Тигра.
Канадская топ-модель Ясмин Гаури в Париже.
Канадская топ-модель Ясмин Гаури в Париже.
Певица Кэти Перри во время шоу Pepsi Super Bowl XLIX на стадионе Университета Феникса, США.
Певица Кэти Перри во время шоу Pepsi Super Bowl XLIX на стадионе Университета Феникса, США.
Забег зоозащитников в защиту тигров вокруг лондонского зоопарка.
Забег зоозащитников в защиту тигров вокруг лондонского зоопарка.
Рисунок тигра на лице у мальчика.
Рисунок тигра на лице у мальчика.
Ребенок в маске тигра за столом в зоне питания осенней ярмарки в Титу, Румыния.
Ребенок в маске тигра за столом в зоне питания осенней ярмарки в Титу, Румыния.
Прически "улыбающийся тигр" и "леопард" были созданы в лондонском салоне Alan's, Англия.
Прически "улыбающийся тигр" и "леопард" были созданы в лондонском салоне Alan's, Англия.
Мусульманский активист принимает участие в митинге против торговли суматранскими тиграми в Джакарте, Индонезия.
Мусульманский активист принимает участие в митинге против торговли суматранскими тиграми в Джакарте, Индонезия.
Мужчины в костюмах тигров дерутся во время празднования Рождества, Мексика.
Мужчины в костюмах тигров дерутся во время празднования Рождества, Мексика.
Ники Минаж во время недели моды Mercedes-Benz в Нью-Йорке.
Ники Минаж во время недели моды Mercedes-Benz в Нью-Йорке.
Индийские мужчины во время фестиваля "Пуликали", Индия.
Индийские мужчины во время фестиваля "Пуликали", Индия.
Малазийская модель Амбер Чиа держит девиз "Держите диких животных свободными: бойкотируйте зоопарк".
Малазийская модель Амбер Чиа держит девиз "Держите диких животных свободными: бойкотируйте зоопарк".