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Тигровый образ: как наряжаются для встречи 2022 года
Тигровый образ: как наряжаются для встречи 2022 года
Смотрите в фотоленте Sputnik, какие наряды подошли бы для того, чтобы встретить Новый год 2022.
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фото
в мире
наряд
новый год
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Дома или в ресторане, на модной вечеринке или даже в воде – такие наряды подошли бы на любой случай.
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фото, в мире, наряд, новый год

Тигровый образ: как наряжаются для встречи 2022 года

21:50 31.12.2021 (обновлено: 22:33 31.12.2021)
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Смотрите в фотоленте Sputnik, какие наряды подошли бы для того, чтобы встретить Новый год 2022.
Дома или в ресторане, на модной вечеринке или даже в воде – такие наряды подошли бы на любой случай.
© AFP 2021 / Punit Parajpe

Модель во время показа мод курортной недели Lakme Fashion Week в Мумбаи.

Модель во время показа мод курортной недели Lakme Fashion Week в Мумбаи. - Sputnik Молдова
1/14
© AFP 2021 / Punit Parajpe

Модель во время показа мод курортной недели Lakme Fashion Week в Мумбаи.

© AP Photo / Arun Sankar K.

Художники с раскрашенными телами и масками тигров во время ежегодного "Пуликали" в Триссур.

Художники с раскрашенными телами и масками тигров во время ежегодного &quot;Пуликали&quot; в Триссур. - Sputnik Молдова
2/14
© AP Photo / Arun Sankar K.

Художники с раскрашенными телами и масками тигров во время ежегодного "Пуликали" в Триссур.

© Sputnik / Anton Denisov  / Перейти в фотобанк

Члены московского подводного клуба Western Bridge установили на дне бассейна ЦСК ВМФ новогоднюю елку, попрощались с годом Быка и встретили год Тигра.

Члены московского подводного клуба Western Bridge установили на дне бассейна ЦСК ВМФ новогоднюю елку, попрощались с годом Быка и встретили год Тигра. - Sputnik Молдова
3/14
© Sputnik / Anton Denisov
/
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Члены московского подводного клуба Western Bridge установили на дне бассейна ЦСК ВМФ новогоднюю елку, попрощались с годом Быка и встретили год Тигра.

© AFP 2021 / Pierre Verdy

Канадская топ-модель Ясмин Гаури в Париже.

Канадская топ-модель Ясмин Гаури в Париже. - Sputnik Молдова
4/14
© AFP 2021 / Pierre Verdy

Канадская топ-модель Ясмин Гаури в Париже.

© AFP 2021 / Andy Lyons / Getty Images

Певица Кэти Перри во время шоу Pepsi Super Bowl XLIX на стадионе Университета Феникса, США.

Певица Кэти Перри во время шоу Pepsi Super Bowl XLIX на стадионе Университета Феникса, США. - Sputnik Молдова
5/14
© AFP 2021 / Andy Lyons / Getty Images

Певица Кэти Перри во время шоу Pepsi Super Bowl XLIX на стадионе Университета Феникса, США.

© AFP 2021 / Ben Stansall

Забег зоозащитников в защиту тигров вокруг лондонского зоопарка.

Забег зоозащитников в защиту тигров вокруг лондонского зоопарка. - Sputnik Молдова
6/14
© AFP 2021 / Ben Stansall

Забег зоозащитников в защиту тигров вокруг лондонского зоопарка.

© AFP 2021 / Manjunath Kiran

Рисунок тигра на лице у мальчика.

Рисунок тигра на лице у мальчика. - Sputnik Молдова
7/14
© AFP 2021 / Manjunath Kiran

Рисунок тигра на лице у мальчика.

© AP Photo / Vadim Ghirda

Ребенок в маске тигра за столом в зоне питания осенней ярмарки в Титу, Румыния.

Ребенок в маске тигра за столом в зоне питания осенней ярмарки в Титу, Румыния. - Sputnik Молдова
8/14
© AP Photo / Vadim Ghirda

Ребенок в маске тигра за столом в зоне питания осенней ярмарки в Титу, Румыния.

© AP Photo / Peter Kemp

Прически "улыбающийся тигр" и "леопард" были созданы в лондонском салоне Alan's, Англия.

Прически &quot;улыбающийся тигр&quot; и &quot;леопард&quot; были созданы в лондонском салоне Alan&#x27;s, Англия. - Sputnik Молдова
9/14
© AP Photo / Peter Kemp

Прически "улыбающийся тигр" и "леопард" были созданы в лондонском салоне Alan's, Англия.

© AP Photo / Tatan Syuflana

Мусульманский активист принимает участие в митинге против торговли суматранскими тиграми в Джакарте, Индонезия.

Мусульманский активист принимает участие в митинге против торговли суматранскими тиграми в Джакарте, Индонезия. - Sputnik Молдова
10/14
© AP Photo / Tatan Syuflana

Мусульманский активист принимает участие в митинге против торговли суматранскими тиграми в Джакарте, Индонезия.

© AFP 2021 / Pedro Pardo

Мужчины в костюмах тигров дерутся во время празднования Рождества, Мексика.

Мужчины в костюмах тигров дерутся во время празднования Рождества, Мексика. - Sputnik Молдова
11/14
© AFP 2021 / Pedro Pardo

Мужчины в костюмах тигров дерутся во время празднования Рождества, Мексика.

© AFP 2021 / Gary Gershoff / Getty Images

Ники Минаж во время недели моды Mercedes-Benz в Нью-Йорке.

Ники Минаж во время недели моды Mercedes-Benz в Нью-Йорке. - Sputnik Молдова
12/14
© AFP 2021 / Gary Gershoff / Getty Images

Ники Минаж во время недели моды Mercedes-Benz в Нью-Йорке.

© AP Photo / Arun Sankar K

Индийские мужчины во время фестиваля "Пуликали", Индия.

Индийские мужчины во время фестиваля &quot;Пуликали&quot;, Индия. - Sputnik Молдова
13/14
© AP Photo / Arun Sankar K

Индийские мужчины во время фестиваля "Пуликали", Индия.

© AP Photo / Lai Seng Sin

Малазийская модель Амбер Чиа держит девиз "Держите диких животных свободными: бойкотируйте зоопарк".

Малазийская модель Амбер Чиа держит девиз &quot;Держите диких животных свободными: бойкотируйте зоопарк&quot;. - Sputnik Молдова
14/14
© AP Photo / Lai Seng Sin

Малазийская модель Амбер Чиа держит девиз "Держите диких животных свободными: бойкотируйте зоопарк".

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