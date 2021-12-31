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Погодные рекорды Молдовы 31 декабря
Погодные рекорды Молдовы 31 декабря
Какой была температура 31 декабря в Молдове в разные годы.
2021-12-31T00:01+0200
2021-12-31T00:01+0200
синоптики
погода
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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 31 декабря, отмечен более полувека назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации метеорологов, 31 декабря 1970 года воздух прогрелся до +13 градусов по Цельсию.А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1895 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –21,8 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 31 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,8 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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синоптики, погода

Погодные рекорды Молдовы 31 декабря

00:01 31.12.2021
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.
КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 31 декабря, отмечен более полувека назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации метеорологов, 31 декабря 1970 года воздух прогрелся до +13 градусов по Цельсию.
А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1895 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –21,8 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 31 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,8 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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