https://ru.sputnik.md/20211231/pogodnye-rekordy-47665029.html

Погодные рекорды Молдовы 31 декабря

Погодные рекорды Молдовы 31 декабря

Какой была температура 31 декабря в Молдове в разные годы.

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синоптики

погода

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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 31 декабря, отмечен более полувека назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации метеорологов, 31 декабря 1970 года воздух прогрелся до +13 градусов по Цельсию.А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1895 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –21,8 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 31 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,8 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20211227/snega-vypal-moldova-47553046.html

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2021

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