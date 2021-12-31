https://ru.sputnik.md/20211231/pogranichnaya-politsiya-zaderzhala-tovary-bez-dokumentov-o-proiskhozhdenii-47684775.html

Пограничная полиция задержала товары без документов о происхождении

Пограничная полиция задержала товары без документов о происхождении

Владелец контрабандных автозапчастей от каких-либо объяснений отказался.

2021-12-31T20:42+0200

2021-12-31T20:42+0200

2021-12-31T21:05+0200

общество

в молдове

контрабанда

пограничная полиция

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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Пограничная полиция Молдовы в пятницу задержала на контрольно-пропускном пункте Леушены нелегально ввезенные в страну автомобильные комплектующие."Действуя в соответствии с оперативной информацией, сотрудники Пограничной полиции досмотрели багаж автобуса, следовавшего по маршруту Тимишориана-Кишинев. В результате были обнаружены бывшие в употреблении автомобильные комплектующие. Их владельцем оказался 37-летний гражданин Молдовы, который не смог представить документы о происхождении запчастей", – пишет пресс-служба ведомства.Таким образом, ввезенные на территорию Молдовы автомобильные комплектующие квалифицированы Пограничной полицией как контрабанда. Их владелец от каких-либо объяснений отказался.Автомобильные запчасти конфискованы и отправлены на временное хранение на склад Пограничной полиции, сообщает ведомство.

https://ru.sputnik.md/20211203/prokuratura-i-tamozhnya-rassleduyut-sluchay-kontrabandy-zapchastey-dlya-samoletov-46919854.html

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2021

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

в молдове, контрабанда, пограничная полиция