https://ru.sputnik.md/20211231/pogranichnaya-politsiya-zaderzhala-tovary-bez-dokumentov-o-proiskhozhdenii-47684775.html
Пограничная полиция задержала товары без документов о происхождении
Пограничная полиция задержала товары без документов о происхождении
Владелец контрабандных автозапчастей от каких-либо объяснений отказался.
2021-12-31T20:42+0200
2021-12-31T20:42+0200
2021-12-31T21:05+0200
общество
в молдове
контрабанда
пограничная полиция
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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Пограничная полиция Молдовы в пятницу задержала на контрольно-пропускном пункте Леушены нелегально ввезенные в страну автомобильные комплектующие."Действуя в соответствии с оперативной информацией, сотрудники Пограничной полиции досмотрели багаж автобуса, следовавшего по маршруту Тимишориана-Кишинев. В результате были обнаружены бывшие в употреблении автомобильные комплектующие. Их владельцем оказался 37-летний гражданин Молдовы, который не смог представить документы о происхождении запчастей", – пишет пресс-служба ведомства.Таким образом, ввезенные на территорию Молдовы автомобильные комплектующие квалифицированы Пограничной полицией как контрабанда. Их владелец от каких-либо объяснений отказался.Автомобильные запчасти конфискованы и отправлены на временное хранение на склад Пограничной полиции, сообщает ведомство.
https://ru.sputnik.md/20211203/prokuratura-i-tamozhnya-rassleduyut-sluchay-kontrabandy-zapchastey-dlya-samoletov-46919854.html
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в молдове, контрабанда, пограничная полиция
Пограничная полиция задержала товары без документов о происхождении
20:42 31.12.2021 (обновлено: 21:05 31.12.2021)
Владелец контрабандных автозапчастей от каких-либо объяснений отказался.
КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Пограничная полиция Молдовы в пятницу задержала на контрольно-пропускном пункте Леушены нелегально ввезенные в страну автомобильные комплектующие.
"Действуя в соответствии с оперативной информацией, сотрудники Пограничной полиции досмотрели багаж автобуса, следовавшего по маршруту Тимишориана-Кишинев. В результате были обнаружены бывшие в употреблении автомобильные комплектующие. Их владельцем оказался 37-летний гражданин Молдовы, который не смог представить документы о происхождении запчастей", – пишет пресс-служба ведомства.
Таким образом, ввезенные на территорию Молдовы автомобильные комплектующие квалифицированы Пограничной полицией как контрабанда. Их владелец от каких-либо объяснений отказался.
Автомобильные запчасти конфискованы и отправлены на временное хранение на склад Пограничной полиции, сообщает ведомство.