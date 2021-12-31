https://ru.sputnik.md/20211231/politicheskie-itogi-i-zhdet-li-igorya-dodona-arest-47663504.html

Политические итоги и ждет ли Игоря Додона арест

Политические итоги и ждет ли Игоря Додона арест

Каким был 2021 год с точки зрения политологии

2021-12-31T08:30+0200

2021-12-31T08:30+0200

2021-12-31T10:59+0200

радио

кишинев

тирасполь

политика

итоги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1f/47668472_0:133:1824:1159_1920x0_80_0_0_7039f71808299f755a349257244c6077.jpg

Каким был 2021 год с точки зрения политической науки? Какие молдавские партии и политики канули в Лету, а какие, наоборот, оказались "на гребне волны"? Почему переговоры Кишинева и Тирасполя не просто зашли в тупик, а практически заморожены? Станут ли в Молдове "сажать" экс-президентов и что ждет Игоря Додона.А также – как пережить новогоднюю ночь и праздничное застолье без ущерба для желудочно-кишечного тракта и общего состояния?Обо всем этом в беседе с политологом Владимиром Брутером и диетологом Татьяной Козариз.

кишинев

тирасполь

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

кишинев, тирасполь, политика, итоги, видео