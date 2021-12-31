https://ru.sputnik.md/20211231/politicheskie-itogi-i-zhdet-li-igorya-dodona-arest-47663504.html
Политические итоги и ждет ли Игоря Додона арест
Политические итоги и ждет ли Игоря Додона арест
Каким был 2021 год с точки зрения политологии
2021-12-31T08:30+0200
2021-12-31T08:30+0200
2021-12-31T10:59+0200
радио
кишинев
тирасполь
политика
итоги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1f/47668472_0:133:1824:1159_1920x0_80_0_0_7039f71808299f755a349257244c6077.jpg
Каким был 2021 год с точки зрения политической науки? Какие молдавские партии и политики канули в Лету, а какие, наоборот, оказались "на гребне волны"? Почему переговоры Кишинева и Тирасполя не просто зашли в тупик, а практически заморожены? Станут ли в Молдове "сажать" экс-президентов и что ждет Игоря Додона.А также – как пережить новогоднюю ночь и праздничное застолье без ущерба для желудочно-кишечного тракта и общего состояния?Обо всем этом в беседе с политологом Владимиром Брутером и диетологом Татьяной Козариз.
кишинев
тирасполь
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1f/47668472_174:0:1795:1216_1920x0_80_0_0_9e44a4fdb5786aa644568f6121743150.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
кишинев, тирасполь, политика, итоги, видео
Политические итоги и ждет ли Игоря Додона арест
08:30 31.12.2021 (обновлено: 10:59 31.12.2021)
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем политические итоги 2021 года.
Каким был 2021 год с точки зрения политической науки? Какие молдавские партии и политики канули в Лету, а какие, наоборот, оказались "на гребне волны"? Почему переговоры Кишинева и Тирасполя не просто зашли в тупик, а практически заморожены? Станут ли в Молдове "сажать" экс-президентов и что ждет Игоря Додона.
А также – как пережить новогоднюю ночь и праздничное застолье без ущерба для желудочно-кишечного тракта и общего состояния?
Обо всем этом в беседе с политологом Владимиром Брутером и диетологом Татьяной Козариз.