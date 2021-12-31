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Политические итоги и ждет ли Игоря Додона арест
Политические итоги и ждет ли Игоря Додона арест
Каким был 2021 год с точки зрения политологии
2021-12-31T08:30+0200
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тирасполь
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Каким был 2021 год с точки зрения политической науки? Какие молдавские партии и политики канули в Лету, а какие, наоборот, оказались "на гребне волны"? Почему переговоры Кишинева и Тирасполя не просто зашли в тупик, а практически заморожены? Станут ли в Молдове "сажать" экс-президентов и что ждет Игоря Додона.А также – как пережить новогоднюю ночь и праздничное застолье без ущерба для желудочно-кишечного тракта и общего состояния?Обо всем этом в беседе с политологом Владимиром Брутером и диетологом Татьяной Козариз.
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Сергей Цуркану
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кишинев, тирасполь, политика, итоги, видео

Политические итоги и ждет ли Игоря Додона арест

08:30 31.12.2021 (обновлено: 10:59 31.12.2021)
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем политические итоги 2021 года.
Каким был 2021 год с точки зрения политической науки? Какие молдавские партии и политики канули в Лету, а какие, наоборот, оказались "на гребне волны"? Почему переговоры Кишинева и Тирасполя не просто зашли в тупик, а практически заморожены? Станут ли в Молдове "сажать" экс-президентов и что ждет Игоря Додона.
А также – как пережить новогоднюю ночь и праздничное застолье без ущерба для желудочно-кишечного тракта и общего состояния?
Обо всем этом в беседе с политологом Владимиром Брутером и диетологом Татьяной Козариз.
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