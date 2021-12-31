https://ru.sputnik.md/20211231/politsiya-konfiskovala-v-kishineve-nelegalnuyu-pirotekhniku-47683086.html

Полиция конфисковала в Кишиневе нелегальную пиротехнику

Полиция конфисковала в Кишиневе нелегальную пиротехнику

По всей Молдове развернулась бойкая торговля фейерверками, и не все из них продаются законно.

2021-12-31T17:10+0200

2021-12-31T17:10+0200

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общество

в молдове

полиция

пиротехника

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КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. В канун Нового года полиция проводит рейды по выявлению случаев незаконной торговли пиротехникой.Кишиневское управление полиции оформило три протокола на торговцев в разных секторах столицы. Продавцы продавали фейерверки с рук, при этом не смогли предъявить никаких документов о происхождении товара или сертификатов о безопасности.По всем случаям возбуждены дела об административном правонарушении, а товар был изъят. Торговцам нелегальными фейерверками грозит штраф в размере от 1500 до 3000 леев.

https://ru.sputnik.md/20191221/kitayskie-feyrverki-i-petardy-kak-grazhdanam-moldova-ne-ostatsya-bez-paltsev-28619019.html

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2021

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в молдове, полиция, пиротехника