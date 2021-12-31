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Полиция конфисковала в Кишиневе нелегальную пиротехнику
Полиция конфисковала в Кишиневе нелегальную пиротехнику
По всей Молдове развернулась бойкая торговля фейерверками, и не все из них продаются законно.
2021-12-31T17:10+0200
2021-12-31T17:10+0200
общество
в молдове
полиция
пиротехника
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КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. В канун Нового года полиция проводит рейды по выявлению случаев незаконной торговли пиротехникой.Кишиневское управление полиции оформило три протокола на торговцев в разных секторах столицы. Продавцы продавали фейерверки с рук, при этом не смогли предъявить никаких документов о происхождении товара или сертификатов о безопасности.По всем случаям возбуждены дела об административном правонарушении, а товар был изъят. Торговцам нелегальными фейерверками грозит штраф в размере от 1500 до 3000 леев.
https://ru.sputnik.md/20191221/kitayskie-feyrverki-i-petardy-kak-grazhdanam-moldova-ne-ostatsya-bez-paltsev-28619019.html
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в молдове, полиция, пиротехника

Полиция конфисковала в Кишиневе нелегальную пиротехнику

17:10 31.12.2021
© Sputnik / Rodion ProcaПиротехника
Пиротехника - Sputnik Молдова, 1920, 31.12.2021
© Sputnik / Rodion Proca
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
По всей Молдове развернулась бойкая торговля фейерверками, и не все из них продаются законно.
КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. В канун Нового года полиция проводит рейды по выявлению случаев незаконной торговли пиротехникой.
Кишиневское управление полиции оформило три протокола на торговцев в разных секторах столицы. Продавцы продавали фейерверки с рук, при этом не смогли предъявить никаких документов о происхождении товара или сертификатов о безопасности.
По всем случаям возбуждены дела об административном правонарушении, а товар был изъят. Торговцам нелегальными фейерверками грозит штраф в размере от 1500 до 3000 леев.
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