https://ru.sputnik.md/20211231/predsedatelya-ks-obvinili-v-konflikte-interesov-47683858.html

Председателя КС обвинили в конфликте интересов

Председателя КС обвинили в конфликте интересов

Нацорган по неподкупности сообщил, что Домника Маноле отказалась предоставить инспектору затребованные им документы и требовала отозвать запрос.

2021-12-31T17:32+0200

2021-12-31T17:32+0200

2021-12-31T17:32+0200

общество

конституционный суд

домника маноле

неподкупность

в молдове

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КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Национальный орган по неподкупности (НОН) усмотрел конфликт интересов в деятельности председателя Конституционного суда Домники Маноле.По сообщению НОН, Маноле возглавила заседание Конституционного суда, который объявил не соответствующим Конституции решение парламента об отзыве мандата Домники Маноле, выдвинутой на должность судьи КС законодательным органом.Таким образом, Маноле участвовала в решении вопроса о конституционности ее пребывания в должности и лично разрабатывала проект постановления КС от 26 апреля 2021 года.В заявлении Нацоргана по неподкупности говорится, что Домника Маноле не соблюла необходимые процедуры, не уведомила о конфликте интересов и не воздержалась от участия в работе над заключением Конституционного суда.Кроме того, НОН сообщил, что Маноле отказалась предоставить инспектору для проверки необходимые документы и требовала отказаться от запроса.

https://ru.sputnik.md/20210427/ks-priznal-nekonstitucionnym-reshenie-parlamenta-o-lishenii-manole-mandata-34541661.html

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конституционный суд, домника маноле, неподкупность, в молдове