https://ru.sputnik.md/20211231/prezident-moldovy-2021-god-byl-neprostym-no-khoroshim-47686725.html
Президент Молдовы: 2021 год был непростым, но хорошим
Президент Молдовы: 2021 год был непростым, но хорошим
Майя Санду в новогоднем обращении рассказала, что было сделано в 2021 году, почему он был сложным, и что предстоит сделать в 2022-м.
2021-12-31T22:34+0200
2021-12-31T22:34+0200
2021-12-31T22:34+0200
общество
в молдове
поздравление
майя санду
новый год
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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду в своем новогоднем обращении отметила, что 2021 год был сложным, но хорошим.Санду отметила, что в уходящем году "удалось избавиться от целого поколения коррумпированных политиков". Также, по ее словам, в 2021-м власти страны "смогли заново выстроить доверительные отношения на основе взаимного уважения со множеством государств планеты", в том числе с соседями.Санду отметила и тот факт, что в 2021-м году была начата борьба с коррупцией и сам процесс оказался тяжелее, чем предполагали власти."Правоохранительные органы уже работают. Важно, чтобы прокуратура вела расследования надлежащим образом. Не менее важно, чтобы уголовные дела рассматривались судами по закону. Важно продолжение реформы судебной системы, — и чтобы те, кто выносит решения, были профессионалами, действующими в интересах общества и в соответствии с духом закона", – заявила президент.Кроме того, в 2021-м, как отметила Санду, власти нашли решения для борьбы с пандемией COVID-19, в том числе речь идет о вакцинации населения.Также президент обратила внимание на то, что в 2021-м произошел рост цен на мировом рынке, особенно на природный газ."Знаю, что увеличение счетов за газ и отопление слишком тяжело для большинства граждан со скромными доходами. Правительство выделило ресурсы для частичной компенсации роста тарифов и смягчения удара по кошелькам граждан. Суммы невелики, однако это доказывает, что государство может и должно помогать людям в трудных ситуациях", – добавила президент.По ее словам, процветание Молдовы "возможно только при сильной и живой экономике". "Поэтому в ближайшие годы мы привлечем инвестиции, создадим рабочие места и будем развивать инфраструктуру. Государство должно быть надежным партнером для бизнеса, должно помогать предпринимателям в реализации их идей, должно увеличивать уровень благосостояния страны", – сказала Санду.Как сообщила президент, в 2022 году власти страны продолжат проект ее возрождения."Мы хотим построить государство, в котором работают законы, доступны государственные услуги, где люди трудятся честно и могут гордиться результатами своего труда. Мы хотим построить государство солидарности и процветания, государство для людей. Задача это нелегкая, и решится она не так быстро, как того бы хотелось", – говорится в сообщении.
https://ru.sputnik.md/20211231/mer-kishineva-cheban-pozdravil-gorozhan-s-novym-godom-47685214.html
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https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg
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в молдове, поздравление, майя санду, новый год
Президент Молдовы: 2021 год был непростым, но хорошим
Майя Санду в новогоднем обращении рассказала, что было сделано в 2021 году, почему он был сложным, и что предстоит сделать в 2022-м.
КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду в своем новогоднем обращении отметила, что 2021 год был сложным, но хорошим.
"Это год перемен и вызовов, год, когда граждане нашей страны показали стойкость, продемонстрировали зрелость и мудрость. Это год, в котором люди снова стали хозяевами своей страны", – говорится в обращении.
Санду отметила, что в уходящем году "удалось избавиться от целого поколения коррумпированных политиков". Также, по ее словам, в 2021-м власти страны "смогли заново выстроить доверительные отношения на основе взаимного уважения со множеством государств планеты", в том числе с соседями.
Санду отметила и тот факт, что в 2021-м году была начата борьба с коррупцией и сам процесс оказался тяжелее, чем предполагали власти.
"Правоохранительные органы уже работают. Важно, чтобы прокуратура вела расследования надлежащим образом. Не менее важно, чтобы уголовные дела рассматривались судами по закону. Важно продолжение реформы судебной системы, — и чтобы те, кто выносит решения, были профессионалами, действующими в интересах общества и в соответствии с духом закона", – заявила президент.
Кроме того, в 2021-м, как отметила Санду, власти нашли решения для борьбы с пандемией COVID-19, в том числе речь идет о вакцинации населения.
"Сегодня у нас достаточно вакцин, чтобы защитить нас от тяжелых случаев болезни и спасти жизни. В странах с высоким уровнем вакцинации смертность от коронавируса низкая. И вот почему я еще раз призываю вас привиться. В Молдове пандемия унесла жизни более 9600 граждан, каждый из которых — родной для кого-то человек. С помощью вакцинации мы спасаем и свою жизнь, и жизни окружающих", – сказала Санду.
Также президент обратила внимание на то, что в 2021-м произошел рост цен на мировом рынке, особенно на природный газ.
"Знаю, что увеличение счетов за газ и отопление слишком тяжело для большинства граждан со скромными доходами. Правительство выделило ресурсы для частичной компенсации роста тарифов и смягчения удара по кошелькам граждан. Суммы невелики, однако это доказывает, что государство может и должно помогать людям в трудных ситуациях", – добавила президент.
По ее словам, процветание Молдовы "возможно только при сильной и живой экономике". "Поэтому в ближайшие годы мы привлечем инвестиции, создадим рабочие места и будем развивать инфраструктуру. Государство должно быть надежным партнером для бизнеса, должно помогать предпринимателям в реализации их идей, должно увеличивать уровень благосостояния страны", – сказала Санду.
Как сообщила президент, в 2022 году власти страны продолжат проект ее возрождения.
"Мы хотим построить государство, в котором работают законы, доступны государственные услуги, где люди трудятся честно и могут гордиться результатами своего труда. Мы хотим построить государство солидарности и процветания, государство для людей. Задача это нелегкая, и решится она не так быстро, как того бы хотелось", – говорится в сообщении.