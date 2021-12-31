https://ru.sputnik.md/20211231/prognoz-pogody-47663939.html

Самый точный прогноз погоды: каким будет последний день этого года

Самый точный прогноз погоды: каким будет последний день этого года

Самый точный прогноз на декабрь 2021 года: какой будет погода в новогоднюю ночь и первые дни 2022 года

2021-12-31T07:00+0200

2021-12-31T07:00+0200

2021-12-31T07:00+0200

прогноз погоды

народные приметы

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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 31 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Будет облачно с прояснением, днем местами слабые осадки преимущественно в виде дождя. На дорогах гололедица. Ветер слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью – от –3 до –8.Точный прогноз погоды в Кишиневе 31 декабря: днем – от +1 до +3, ночью – от –4 до –6 градусов.В первый день 2022 года ожидается температура воздуха до +9. В последующие сутки еще больше потеплеет.Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь отмечает память святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских.Этот день на Руси называли "Афанасий", "Афанасий и Кирилл", "Афанасий-ломонос", "ломонос".В это время в старину ожидали прихода суровых "афанасьевских" морозов, которые иногда даже считали лютыми. Следующие сильные морозы ожидались на Тимофея – 4 февраля. В это время крестьяне, которые ездили с обозами в крупные города, часто обмораживали лица, руки, ноги, отсюда пошла и присказка: "на Афанасья береги нос".Были и погодные приметы. Например, считалось, что если вороны летают и вьются стаями, то это к морозу. Если в полдень на Афанасия светит солнце, то весна будет ранняя, а если вьюга да метель, то весны следует ждать не скоро. Если закат чистый, то есть без облаков, то морозы продолжатся еще несколько дней.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды, народные приметы