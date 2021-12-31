https://ru.sputnik.md/20211231/putin-bayden-dialog-47666934.html

Путин и Байден обсудили формат предстоящих переговоров по гарантиям безопасности

Путин и Байден обсудили формат предстоящих переговоров по гарантиям безопасности

Путин и Байден обсудили формат предстоящих переговоров по гарантиям безопасности

2021-12-31T01:08+0200

2021-12-31T01:08+0200

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политика

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россия

сша

владимир путин

джо байден

телефонные переговоры

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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Переговоры по гарантиям безопасности будут проходить по трем направлениям: в Женеве (Россия–США), Вене (ОБСЕ) и Брюсселе (НАТО). Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, передает РИА Новости.Переговоры в Женеве пройдут 9–10 января, в Брюсселе – 12-го, а дискуссии в Вене стартуют 13-го.При этом Ушаков подчеркнул, что встречи представителей России и США в Женеве пройдут под личным контролем Путина и Байдена."На этот счет условились поддерживать телефонный контакт как сами президенты, так и они поручат поддерживать контакты соответствующим помощникам двух администраций", – добавил помощник президента России.Он также сообщил, что в ходе телефонных переговоров, прошедших в четверг, президент РФ главе США основные принципы, заложенные в переданных Штатам и НАТО документах по гарантиям стратегической безопасности."Владимир Владимирович Путин подробно изложил основные принципы, которые были заложены в переданные нами документы и подчеркнул, что для нас важны, конечно, переговоры по этим упомянутым трем трекам (двусторонние переговоры в Женеве, в Брюсселе по линии России и НАТО и в Вене по линии ОБСЕ – ред.), но главное, нам нужен результат, и мы будем добиваться результата в виде обеспечения гарантированной безопасности России", – сказал Ушаков.Он отметил, что лидеры России и США хорошо подготовились к разговору.При этом он подчеркнул, что "это не был чисто предновогодний разговор, святочные посиделки".Ушаков подчеркнул, что успех переговоров по гарантиям безопасности приведет к нормализации двусторонних отношений России и США."Была подчеркнута мысль, что если переговоры по гарантиям безопасности пойдут успешно, то это, естественно, приведет к определенной нормализации и, может быть, даже улучшению вообще двусторонних отношений", – заявил Ушаков.Он также сообщил, что в ходе телефонного разговора Байден четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения. При этом глава Соединенных Штатов будет консультироваться со своими союзниками по всем трем трекам переговоров с Россией."Байден также подчеркивал, что Россия и США могли бы сыграть ключевую роль в усилиях по обеспечению мира и безопасности как в Европе, так и в других местах на земном шаре. Он (Байден – ред.), конечно, сказал, что США в ходе переговорного процесса по трем трекам будут плотно консультироваться со своими союзниками. Мы сказали, что с пониманием к этому относимся", – сказал Ушаков.Он подчеркнул, что важно то, чтобы Москва и Вашингтон продолжали "откровенный двусторонний диалог".Россия ранее опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ru.sputnik.md/20211230/telefonnyy-razgovor-putin-bayden-47665891.html

https://ru.sputnik.md/20211223/putin-initsiativy-bezopasnosti-47464554.html

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в мире, россия, сша, владимир путин, джо байден, телефонные переговоры