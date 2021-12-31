Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20211231/putin-bayden-dialog-47666934.html
Путин и Байден обсудили формат предстоящих переговоров по гарантиям безопасности
Путин и Байден обсудили формат предстоящих переговоров по гарантиям безопасности
Путин и Байден обсудили формат предстоящих переговоров по гарантиям безопасности
2021-12-31T01:08+0200
2021-12-31T01:13+0200
политика
в мире
россия
сша
владимир путин
джо байден
телефонные переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/11/35159159_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_af4980b1eda1ac9037a2cd1750f8da56.jpg
КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Переговоры по гарантиям безопасности будут проходить по трем направлениям: в Женеве (Россия–США), Вене (ОБСЕ) и Брюсселе (НАТО). Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, передает РИА Новости.Переговоры в Женеве пройдут 9–10 января, в Брюсселе – 12-го, а дискуссии в Вене стартуют 13-го.При этом Ушаков подчеркнул, что встречи представителей России и США в Женеве пройдут под личным контролем Путина и Байдена."На этот счет условились поддерживать телефонный контакт как сами президенты, так и они поручат поддерживать контакты соответствующим помощникам двух администраций", – добавил помощник президента России.Он также сообщил, что в ходе телефонных переговоров, прошедших в четверг, президент РФ главе США основные принципы, заложенные в переданных Штатам и НАТО документах по гарантиям стратегической безопасности."Владимир Владимирович Путин подробно изложил основные принципы, которые были заложены в переданные нами документы и подчеркнул, что для нас важны, конечно, переговоры по этим упомянутым трем трекам (двусторонние переговоры в Женеве, в Брюсселе по линии России и НАТО и в Вене по линии ОБСЕ – ред.), но главное, нам нужен результат, и мы будем добиваться результата в виде обеспечения гарантированной безопасности России", – сказал Ушаков.Он отметил, что лидеры России и США хорошо подготовились к разговору.При этом он подчеркнул, что "это не был чисто предновогодний разговор, святочные посиделки".Ушаков подчеркнул, что успех переговоров по гарантиям безопасности приведет к нормализации двусторонних отношений России и США."Была подчеркнута мысль, что если переговоры по гарантиям безопасности пойдут успешно, то это, естественно, приведет к определенной нормализации и, может быть, даже улучшению вообще двусторонних отношений", – заявил Ушаков.Он также сообщил, что в ходе телефонного разговора Байден четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения. При этом глава Соединенных Штатов будет консультироваться со своими союзниками по всем трем трекам переговоров с Россией."Байден также подчеркивал, что Россия и США могли бы сыграть ключевую роль в усилиях по обеспечению мира и безопасности как в Европе, так и в других местах на земном шаре. Он (Байден – ред.), конечно, сказал, что США в ходе переговорного процесса по трем трекам будут плотно консультироваться со своими союзниками. Мы сказали, что с пониманием к этому относимся", – сказал Ушаков.Он подчеркнул, что важно то, чтобы Москва и Вашингтон продолжали "откровенный двусторонний диалог".Россия ранее опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ru.sputnik.md/20211230/telefonnyy-razgovor-putin-bayden-47665891.html
https://ru.sputnik.md/20211223/putin-initsiativy-bezopasnosti-47464554.html
россия
сша
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/11/35159159_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_0c8d8d11f15f2ee258538cf2416c5a93.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, россия, сша, владимир путин, джо байден, телефонные переговоры

Путин и Байден обсудили формат предстоящих переговоров по гарантиям безопасности

01:08 31.12.2021 (обновлено: 01:13 31.12.2021)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - Sputnik Молдова, 1920, 31.12.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Советник президента России Ушаков рассказал о телефонном разговоре Путина и Байдена.
КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Переговоры по гарантиям безопасности будут проходить по трем направлениям: в Женеве (Россия–США), Вене (ОБСЕ) и Брюсселе (НАТО). Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, передает РИА Новости.

"По трем трекам. То есть в Женеве, в Брюсселе по линии Россия–НАТО и в Вене по линии ОБСЕ", – сказал Ушаков.

Переговоры в Женеве пройдут 9–10 января, в Брюсселе – 12-го, а дискуссии в Вене стартуют 13-го.
При этом Ушаков подчеркнул, что встречи представителей России и США в Женеве пройдут под личным контролем Путина и Байдена.
"На этот счет условились поддерживать телефонный контакт как сами президенты, так и они поручат поддерживать контакты соответствующим помощникам двух администраций", – добавил помощник президента России.
Президент РФ В. Путин провел встречу с премьер-министром РФ М. Мишустиным - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
Политика
Состоялся телефонный разговор Путина и Байдена
Вчера, 23:38
Он также сообщил, что в ходе телефонных переговоров, прошедших в четверг, президент РФ главе США основные принципы, заложенные в переданных Штатам и НАТО документах по гарантиям стратегической безопасности.
"Владимир Владимирович Путин подробно изложил основные принципы, которые были заложены в переданные нами документы и подчеркнул, что для нас важны, конечно, переговоры по этим упомянутым трем трекам (двусторонние переговоры в Женеве, в Брюсселе по линии России и НАТО и в Вене по линии ОБСЕ – ред.), но главное, нам нужен результат, и мы будем добиваться результата в виде обеспечения гарантированной безопасности России", – сказал Ушаков.
Он отметил, что лидеры России и США хорошо подготовились к разговору.

"Байден как и наш президент хорошо подготовились к разговору. Он получился действительно серьезным", – сказал Ушаков, отметив, что лидеры стран также поздравили друг друга с праздниками.

При этом он подчеркнул, что "это не был чисто предновогодний разговор, святочные посиделки".

"Ровно за сутки до Нового года имело место по-настоящему важное политическое действо", – сказал он.

Ушаков подчеркнул, что успех переговоров по гарантиям безопасности приведет к нормализации двусторонних отношений России и США.

"Была подчеркнута мысль, что если переговоры по гарантиям безопасности пойдут успешно, то это, естественно, приведет к определенной нормализации и, может быть, даже улучшению вообще двусторонних отношений", – заявил Ушаков.
Он также сообщил, что в ходе телефонного разговора Байден четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения. При этом глава Соединенных Штатов будет консультироваться со своими союзниками по всем трем трекам переговоров с Россией.

"Байден также подчеркивал, что Россия и США могли бы сыграть ключевую роль в усилиях по обеспечению мира и безопасности как в Европе, так и в других местах на земном шаре. Он (Байден – ред.), конечно, сказал, что США в ходе переговорного процесса по трем трекам будут плотно консультироваться со своими союзниками. Мы сказали, что с пониманием к этому относимся", – сказал Ушаков.

Он подчеркнул, что важно то, чтобы Москва и Вашингтон продолжали "откровенный двусторонний диалог".
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - Sputnik Молдова, 1920, 23.12.2021
Политика
Путин – о российских инициативах по безопасности: Запад должен дать гарантии
23 декабря, 13:36
Россия ранее опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.

Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
01:08Путин и Байден обсудили формат предстоящих переговоров по гарантиям безопасности
00:01Погодные рекорды Молдовы 31 декабря
ВчераСостоялся телефонный разговор Путина и Байдена
ВчераГаврилица: Молдова открыта для дискуссий в формате "5+2"
ВчераИтоги 2021 года: самые громкие происшествия в Молдове
ВчераКурс валют на пятницу: доллар и евро растут в цене
ВчераНазначение вице-премьера по реинтеграции "на последней стометровке" — Гаврилица
ВчераПолосатое очарование: как тигры находят общий язык с любыми животными
ВчераTesla отзовет почти полмиллиона автомобилей из-за дефектов
ВчераЦИК планирует внедрить электронное голосование по цифровой подписи
ВчераЭкономические итоги года: рост тарифов, инфляция и "пробуждение" экономики
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераЕлки, ярмарки, снежные горки: новогодние гуляния в Приднестровье
ВчераПравила въезда в Черногорию ужесточат
ВчераСколько жителей Молдовы прошли полную вакцинацию с начала года
ВчераВ Орегоне зафиксирована вспышка заражений опасным грибком
ВчераПесков: телефонный разговор Путина и Байдена пройдет по инициативе Москвы
ВчераУченые рассказали, насколько велика смертность от штамма "омикрон"
ВчераВ компании Franzeluta опровергли сообщения о подорожании хлеба
Вчера"Космический" салат: на МКС приготовили любимое новогоднее блюдо