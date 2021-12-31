Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова, 1920
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211231/putin-glavnoe-pozhelanie-vsem-konechno-zhe-krepkogo-zdorovya-47687063.html
Путин: главное пожелание всем, конечно же, крепкого здоровья
Путин: главное пожелание всем, конечно же, крепкого здоровья
В своем обращении Владимир Путин обратил внимание на то, что новогодняя ночь наполнена добрыми чувствами и светлыми помыслами.
2021-12-31T23:01+0200
2021-12-31T23:20+0200
россия
в мире
владимир путин
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2390/60/23906095_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_bd70ad0b25339f391d0637093d8f7bb7.jpg
КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении пожелал россиянам здоровья, чтобы в каждом доме было много радостных событий, а любовь вдохновляла всех на достижения.В своем обращении президент России также обратил внимание на то, что новогодняя ночь наполнена добрыми чувствами и светлыми помыслами, желанием каждого проявить лучшие качества.По словам президента России, настоящее новогоднее волшебство заключается в том, что сердца людей открываются чуткости и доверию, благородству и милосердию."Где бы вы ни были в эти минуты – в кругу семьи и друзей, на площадях любимых городов – везде звучат самые теплые пожелания. С удовольствием к ним присоединяюсь и хочу отдельно с Новым годом поздравить всех, кто исполняет сейчас свой профессиональный и воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок. Не прерывается работа на транспортных магистралях, на линиях производств и службах жизнеобеспечения. В этих сферах работают сотни тысяч наших граждан. Спасибо вам за ответственный, важный для страны и общества труд", – подчеркнул президент РФ.Также российский лидер выразил слова искренней поддержки всем, кто потерял близких и друзей в пандемию.Кроме того, Путин в новогоднем обращении подчеркнул, что достижения задуманного зависят от нас самих, хотя есть расчет и на удачу."Встречая Новый год мы надеемся, что он откроет новые возможности. Рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижения задуманного прежде всего зависят от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь. Насколько крепко и активно беремся за дело. Добиваемся видимых результатов", – подчеркнул Путин.Обращение Путина стало самым продолжительным. Оно продолжалось 6 минут 22 секунды и по объему составило около 700 слов.
https://ru.sputnik.md/20211230/vladimir-putin-pozdravil-mayyu-sandu-s-novym-godom-47644288.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2390/60/23906095_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_86ca69db6953ad5bdfbc7707526f4f5e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, владимир путин, новый год

Путин: главное пожелание всем, конечно же, крепкого здоровья

23:01 31.12.2021 (обновлено: 23:20 31.12.2021)
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкНовогоднее обращение президента РФ В.Путина
Новогоднее обращение президента РФ В.Путина - Sputnik Молдова, 1920, 31.12.2021
© Sputnik / Алексей Никольский
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
В своем обращении Владимир Путин обратил внимание на то, что новогодняя ночь наполнена добрыми чувствами и светлыми помыслами.
КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении пожелал россиянам здоровья, чтобы в каждом доме было много радостных событий, а любовь вдохновляла всех на достижения.
"Искренне поздравляю вас. Главное пожелание всем, конечно же, крепкого здоровья, а к нему, уверен, приложатся успехи в работе и учебе, в творчестве и любимом деле. Пусть в каждом доме будет как можно больше радостных событий. Пусть чаще появляются новые семьи, рождаются дети. Пусть они вырастут здоровыми, умными, честными и свободными. Пусть любовь будет в каждом сердце и вдохновляет всех нас на достижения поставленных целей и покорение самых больших высот ради своих любимых и ради нашей единственной великой Родины", – сказал Путин.
В своем обращении президент России также обратил внимание на то, что новогодняя ночь наполнена добрыми чувствами и светлыми помыслами, желанием каждого проявить лучшие качества.

"В такой открытости, щедрости суть и энергетика этого чудесного праздника, когда становится так важно согреть родителей вниманием и заботой, обнять, если они рядом, сказать всем близким, как они дороги, какое это счастье, когда есть любовь, дети, семья, друзья. Все это – великие ценности, которые во многом определяют смысл жизни каждого человека", – сказал Путин.

По словам президента России, настоящее новогоднее волшебство заключается в том, что сердца людей открываются чуткости и доверию, благородству и милосердию.
"Где бы вы ни были в эти минуты – в кругу семьи и друзей, на площадях любимых городов – везде звучат самые теплые пожелания. С удовольствием к ним присоединяюсь и хочу отдельно с Новым годом поздравить всех, кто исполняет сейчас свой профессиональный и воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок. Не прерывается работа на транспортных магистралях, на линиях производств и службах жизнеобеспечения. В этих сферах работают сотни тысяч наших граждан. Спасибо вам за ответственный, важный для страны и общества труд", – подчеркнул президент РФ.
Также российский лидер выразил слова искренней поддержки всем, кто потерял близких и друзей в пандемию.
Кроме того, Путин в новогоднем обращении подчеркнул, что достижения задуманного зависят от нас самих, хотя есть расчет и на удачу.
"Встречая Новый год мы надеемся, что он откроет новые возможности. Рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижения задуманного прежде всего зависят от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь. Насколько крепко и активно беремся за дело. Добиваемся видимых результатов", – подчеркнул Путин.
Обращение Путина стало самым продолжительным. Оно продолжалось 6 минут 22 секунды и по объему составило около 700 слов.
Президент РФ В. Путин провел совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
Владимир Путин поздравил Майю Санду с Новым годом
Вчера, 11:23
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:01Путин: главное пожелание всем, конечно же, крепкого здоровья
22:53Новогоднее обращение президента России Владимира Путина
22:34Президент Молдовы: 2021 год был непростым, но хорошим
21:50Тигровый образ: как наряжаются для встречи 2022 года
21:16В Румынии число случаев инфицирования штаммом "омикрон" выросло до 43
20:42Пограничная полиция задержала товары без документов о происхождении
20:08Мэр Кишинева Чебан поздравил горожан с Новым годом
19:36Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:13Столтенберг заявил о готовности к диалогу с Россией в рамках Совета НАТО-РФ
18:34Топ-25 песен о зиме: что слушать в новогоднюю ночь
18:00Самые громкие уголовные дела 2021: девять обвинений Шора и борьба за прокуратуру
17:32Председателя КС обвинили в конфликте интересов
17:10Полиция конфисковала в Кишиневе нелегальную пиротехнику
16:55Идеальный оливье: лучшие и необычные рецепты культового новогоднего салата
16:21Внешний долг Молдовы достиг 8,66 миллиарда долларов
15:50Итоги Молдовы в 2021 году: выборы, протесты, скандалы и кризисы
15:32Минздрав Молдовы обновил список стран "красной зоны" эпидопасности
15:03На улицы Кишинева выйдут новогодние ретротроллейбусы
14:25Космонавты МКС поздравили землян с наступающим Новым годом – видео
13:55Итоги 2021 года: от смены власти в Молдове до ограничений из-за пандемии