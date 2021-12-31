https://ru.sputnik.md/20211231/putin-glavnoe-pozhelanie-vsem-konechno-zhe-krepkogo-zdorovya-47687063.html

Путин: главное пожелание всем, конечно же, крепкого здоровья

Путин: главное пожелание всем, конечно же, крепкого здоровья

В своем обращении Владимир Путин обратил внимание на то, что новогодняя ночь наполнена добрыми чувствами и светлыми помыслами.

2021-12-31T23:01+0200

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россия

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владимир путин

новый год

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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении пожелал россиянам здоровья, чтобы в каждом доме было много радостных событий, а любовь вдохновляла всех на достижения.В своем обращении президент России также обратил внимание на то, что новогодняя ночь наполнена добрыми чувствами и светлыми помыслами, желанием каждого проявить лучшие качества.По словам президента России, настоящее новогоднее волшебство заключается в том, что сердца людей открываются чуткости и доверию, благородству и милосердию."Где бы вы ни были в эти минуты – в кругу семьи и друзей, на площадях любимых городов – везде звучат самые теплые пожелания. С удовольствием к ним присоединяюсь и хочу отдельно с Новым годом поздравить всех, кто исполняет сейчас свой профессиональный и воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок. Не прерывается работа на транспортных магистралях, на линиях производств и службах жизнеобеспечения. В этих сферах работают сотни тысяч наших граждан. Спасибо вам за ответственный, важный для страны и общества труд", – подчеркнул президент РФ.Также российский лидер выразил слова искренней поддержки всем, кто потерял близких и друзей в пандемию.Кроме того, Путин в новогоднем обращении подчеркнул, что достижения задуманного зависят от нас самих, хотя есть расчет и на удачу."Встречая Новый год мы надеемся, что он откроет новые возможности. Рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижения задуманного прежде всего зависят от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь. Насколько крепко и активно беремся за дело. Добиваемся видимых результатов", – подчеркнул Путин.Обращение Путина стало самым продолжительным. Оно продолжалось 6 минут 22 секунды и по объему составило около 700 слов.

https://ru.sputnik.md/20211230/vladimir-putin-pozdravil-mayyu-sandu-s-novym-godom-47644288.html

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в мире, владимир путин, новый год