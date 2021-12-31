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Путин: главное пожелание всем, конечно же, крепкого здоровья
23:01 31.12.2021 (обновлено: 23:20 31.12.2021)
© Sputnik / Алексей Никольский/
В своем обращении Владимир Путин обратил внимание на то, что новогодняя ночь наполнена добрыми чувствами и светлыми помыслами.
КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении пожелал россиянам здоровья, чтобы в каждом доме было много радостных событий, а любовь вдохновляла всех на достижения.
"Искренне поздравляю вас. Главное пожелание всем, конечно же, крепкого здоровья, а к нему, уверен, приложатся успехи в работе и учебе, в творчестве и любимом деле. Пусть в каждом доме будет как можно больше радостных событий. Пусть чаще появляются новые семьи, рождаются дети. Пусть они вырастут здоровыми, умными, честными и свободными. Пусть любовь будет в каждом сердце и вдохновляет всех нас на достижения поставленных целей и покорение самых больших высот ради своих любимых и ради нашей единственной великой Родины", – сказал Путин.
В своем обращении президент России также обратил внимание на то, что новогодняя ночь наполнена добрыми чувствами и светлыми помыслами, желанием каждого проявить лучшие качества.
"В такой открытости, щедрости суть и энергетика этого чудесного праздника, когда становится так важно согреть родителей вниманием и заботой, обнять, если они рядом, сказать всем близким, как они дороги, какое это счастье, когда есть любовь, дети, семья, друзья. Все это – великие ценности, которые во многом определяют смысл жизни каждого человека", – сказал Путин.
По словам президента России, настоящее новогоднее волшебство заключается в том, что сердца людей открываются чуткости и доверию, благородству и милосердию.
"Где бы вы ни были в эти минуты – в кругу семьи и друзей, на площадях любимых городов – везде звучат самые теплые пожелания. С удовольствием к ним присоединяюсь и хочу отдельно с Новым годом поздравить всех, кто исполняет сейчас свой профессиональный и воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок. Не прерывается работа на транспортных магистралях, на линиях производств и службах жизнеобеспечения. В этих сферах работают сотни тысяч наших граждан. Спасибо вам за ответственный, важный для страны и общества труд", – подчеркнул президент РФ.
Также российский лидер выразил слова искренней поддержки всем, кто потерял близких и друзей в пандемию.
Кроме того, Путин в новогоднем обращении подчеркнул, что достижения задуманного зависят от нас самих, хотя есть расчет и на удачу.
"Встречая Новый год мы надеемся, что он откроет новые возможности. Рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижения задуманного прежде всего зависят от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь. Насколько крепко и активно беремся за дело. Добиваемся видимых результатов", – подчеркнул Путин.
Обращение Путина стало самым продолжительным. Оно продолжалось 6 минут 22 секунды и по объему составило около 700 слов.