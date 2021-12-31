https://ru.sputnik.md/20211231/rossia-ispytaniya-vaktsiny-covid-19-47673391.html

В России рассказали об испытаниях новой вакцины от COVID-19

В России рассказали об испытаниях новой вакцины от COVID-19

В России рассказали об испытаниях новой вакцины от COVID-19

2021-12-31T11:17+0200

2021-12-31T11:17+0200

2021-12-31T11:17+0200

коронавирус

вакцина

испытания

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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Федеральное медико-биологическое агентство России до конца года планирует подать промежуточный отчет в Минздрав о ходе исследования своей вакцины от коронавируса, передает РИА Новости. "Планируем до конца года подать промежуточный отчет, здесь, конечно, решать будет регулятор, есть разные подходы", – сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24". Она уточнила, что промышленная площадка для производства вакцины уже готова, она полностью соответствует самым высоким требованиям GMP и позволяет масштабировать производство препарата до 30 миллионов доз в год. Также Скворцова рассказала, что никто из привитых вакциной от коронавируса, разработанной специалистами Федерального медико-биологического агентства, в рамках испытаний препарата пока не заболел.С момента вакцинации первых добровольцев прошло уже около 100 дней, всего в рамках исследования привито около 150 человек.

https://ru.sputnik.md/20211222/rossia-preparat-lechenie-koronavirus-mir-19-47449799.html

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вакцина, испытания