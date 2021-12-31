https://ru.sputnik.md/20211231/rossia-ispytaniya-vaktsiny-covid-19-47673391.html
В России рассказали об испытаниях новой вакцины от COVID-19
В России рассказали об испытаниях новой вакцины от COVID-19
В России рассказали об испытаниях новой вакцины от COVID-19
2021-12-31T11:17+0200
2021-12-31T11:17+0200
2021-12-31T11:17+0200
коронавирус
вакцина
испытания
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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Федеральное медико-биологическое агентство России до конца года планирует подать промежуточный отчет в Минздрав о ходе исследования своей вакцины от коронавируса, передает РИА Новости. "Планируем до конца года подать промежуточный отчет, здесь, конечно, решать будет регулятор, есть разные подходы", – сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24". Она уточнила, что промышленная площадка для производства вакцины уже готова, она полностью соответствует самым высоким требованиям GMP и позволяет масштабировать производство препарата до 30 миллионов доз в год. Также Скворцова рассказала, что никто из привитых вакциной от коронавируса, разработанной специалистами Федерального медико-биологического агентства, в рамках испытаний препарата пока не заболел.С момента вакцинации первых добровольцев прошло уже около 100 дней, всего в рамках исследования привито около 150 человек.
https://ru.sputnik.md/20211222/rossia-preparat-lechenie-koronavirus-mir-19-47449799.html
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вакцина, испытания
В России рассказали об испытаниях новой вакцины от COVID-19
В рамках исследования вакцины привито около 150 человек.
КИШИНЕВ, 31 дек
– Sputnik.
Федеральное медико-биологическое агентство России до конца года планирует подать промежуточный отчет в Минздрав о ходе исследования своей вакцины от коронавируса, передает РИА Новости
.
"Планируем до конца года подать промежуточный отчет, здесь, конечно, решать будет регулятор, есть разные подходы", – сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".
Она уточнила, что промышленная площадка для производства вакцины уже готова, она полностью соответствует самым высоким требованиям GMP и позволяет масштабировать производство препарата до 30 миллионов доз в год.
Также Скворцова рассказала, что никто из привитых вакциной от коронавируса, разработанной специалистами Федерального медико-биологического агентства, в рамках испытаний препарата пока не заболел.
"Никто пока не заболел, хотя люди находятся на свободном режиме, это очень важно, потому что протективности в силе", – сказала Скворцова.
С момента вакцинации первых добровольцев прошло уже около 100 дней, всего в рамках исследования привито около 150 человек.