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В Румынии число случаев инфицирования штаммом "омикрон" выросло до 43
В Румынии число случаев инфицирования штаммом "омикрон" выросло до 43
Трое граждан Румынии из пяти, у кого выявили "омикрон", ранее были за границей.
2021-12-31T21:16+0200
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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Министерство здравоохранения Румынии сообщило, что в стране было подтверждено еще 5 новых случаев инфицирования штаммом "омикрон" вируса SARS-CoV-2, пишет румынское информагентство Agerpres.Ранее в Румынии были зарегистрированы 38 случаев инфицирования "омикроном". Таким образом, количество подтвержденных лабораторно эпизодов достигло 43. Последние пять положительных случаев выявлены у четверых мужчин и женщины, чей возраст составляет от 20 до 52 лет.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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в мире, румыния

В Румынии число случаев инфицирования штаммом "омикрон" выросло до 43

21:16 31.12.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрилет рейса с пассажирами из ЮАР
Прилет рейса с пассажирами из ЮАР - Sputnik Молдова, 1920, 31.12.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Трое граждан Румынии из пяти, у кого выявили "омикрон", ранее были за границей.
КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Министерство здравоохранения Румынии сообщило, что в стране было подтверждено еще 5 новых случаев инфицирования штаммом "омикрон" вируса SARS-CoV-2, пишет румынское информагентство Agerpres.
Ранее в Румынии были зарегистрированы 38 случаев инфицирования "омикроном". Таким образом, количество подтвержденных лабораторно эпизодов достигло 43. Последние пять положительных случаев выявлены у четверых мужчин и женщины, чей возраст составляет от 20 до 52 лет.
"Двое из них – из уезда Дымбовица, по одному – из уездов Галац, Муреш, Долж. Только один из них не был вакцинирован, остальные прошли полную схему иммунизации. Двое из инфицированных ранее были в Великобритании, а один – в Южной Африке", – сказано в сообщении румынского Минздрава.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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Профессор рассказала, какие маски могут защитить от "омикрона"
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