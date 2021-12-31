https://ru.sputnik.md/20211231/rumyniya-chislo-omikron-vyroslo-do-43-47685850.html
В Румынии число случаев инфицирования штаммом "омикрон" выросло до 43
В Румынии число случаев инфицирования штаммом "омикрон" выросло до 43
Трое граждан Румынии из пяти, у кого выявили "омикрон", ранее были за границей.
2021-12-31T21:16+0200
2021-12-31T21:16+0200
2021-12-31T21:16+0200
коронавирус
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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Министерство здравоохранения Румынии сообщило, что в стране было подтверждено еще 5 новых случаев инфицирования штаммом "омикрон" вируса SARS-CoV-2, пишет румынское информагентство Agerpres.Ранее в Румынии были зарегистрированы 38 случаев инфицирования "омикроном". Таким образом, количество подтвержденных лабораторно эпизодов достигло 43. Последние пять положительных случаев выявлены у четверых мужчин и женщины, чей возраст составляет от 20 до 52 лет.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ru.sputnik.md/20211225/maska-omikron-47528040.html
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в мире, румыния
В Румынии число случаев инфицирования штаммом "омикрон" выросло до 43
Трое граждан Румынии из пяти, у кого выявили "омикрон", ранее были за границей.
КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik
. Министерство здравоохранения Румынии сообщило, что в стране было подтверждено еще 5 новых случаев инфицирования штаммом "омикрон" вируса SARS-CoV-2, пишет румынское информагентство Agerpres
.
Ранее в Румынии были зарегистрированы 38 случаев инфицирования "омикроном". Таким образом, количество подтвержденных лабораторно эпизодов достигло 43. Последние пять положительных случаев выявлены у четверых мужчин и женщины, чей возраст составляет от 20 до 52 лет.
"Двое из них – из уезда Дымбовица, по одному – из уездов Галац, Муреш, Долж. Только один из них не был вакцинирован, остальные прошли полную схему иммунизации. Двое из инфицированных ранее были в Великобритании, а один – в Южной Африке", – сказано в сообщении румынского Минздрава.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".