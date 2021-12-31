https://ru.sputnik.md/20211231/samye-gromkie-ugolovnye-dela-2021-devyat-obvineniy-shora-i-borba-za-prokuraturu-47681045.html

Самые громкие уголовные дела 2021: девять обвинений Шора и борьба за прокуратуру

Самые громкие уголовные дела 2021: девять обвинений Шора и борьба за прокуратуру

Sputnik вспомнил самые громкие уголовные уходящего года:от депутатов до генпрокурора.

2021-12-31T18:00+0200

2021-12-31T18:00+0200

2021-12-31T18:00+0200

уголовное дело

итоги

общество

в молдове

илан шор

игорь додон

георге кавкалюк

александр стояногло

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/08/45352638_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05d3559aa293dc7c6c57131b7b1f7365.jpg

КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Большая часть 2021 год прошла в Молдове под знаком борьбы с коррупцией и наведения порядка в сфере юстиции. В начале года генпрокурор попросил снять иммунитет с нескольких депутатов, а осенью, уже после парламентских выборов, депутаты внесли поправки в закон о прокуратуре, которые позволили правящей партии сместить главу Генпрокуратуры с должности. Sputnik Молдова вспоминал, какими были главные криминальные события уходящего года.Кража миллиарда и концессия аэропортаОдним из первых громких "криминальных" событий 2021 года стало снятие парламентского иммунитета с двух депутатов Партии "Шор" Петра Жардана и Дениса Уланова.В марте их лишили депутатского иммунитета и предъявили обвинения. Согласно материалам дел, Денис Уланов обвинялся в "мошенничестве" и "отмывании денег" по делу о "банковском мошенничестве", а Петру Жардан – в "злоупотреблении служебным положением" по делу о концессии Кишиневского международного аэропорта.Уголовные дела не помешали обоим переизбраться в законодательный форум по итогам парламентских выборов в июле.Дела обоих депутатов рассматриваются в суде.Дело Пятого управления МВДЕще одно громкое дело 2021 года, по которому проходят бывшие высокопоставленные чины МВД, — дело Пятого управления МВД.По этому делу в июне 2021 года задержали главу молдавской бойцовской ассоциации FEA Дорина Дамира, главу полиции Бельц Владимира Кожокару. Спустя месяц по этому же делу задержали экс-главу генинспектората полиции Александра ПынзаряПо версии прокуроров, в 2017 году Кожокару, возглавлявший тогда управление № 5 в Национальном инспекторате расследований молдавской полиции, оформил Дамиру, который был приближенным тогдашнего лидера ДПМ Влада Плахотнюка, удостоверение старшего офицера, работающего под прикрытием. Также Дамиру присвоили звание старшего инспектора. При этом Кожокару, чтобы скрыть нарушение и свою связь с Дамиром, засекретил касающиеся его назначения документы.Также, по информации следствия, хотя Дамир и не получил доступ к государственной тайне, Кожокару и его подчиненные давали Дамиру доступ к секретным документам и раскрывали секреты своей работы.Позже, в 2018 году, Дамиру вручили в управлении новые документы на имя Думитру Бусуйка, мотивировав это тем, что он ведет расследование под прикрытием. При этом, по данным следствия, Дамир использовал полученные удостоверение личности и паспорт в личных целях. Так, в июне 2018 года он с новым паспортом летал в Киев и, как сообщил прокурор, его поездка никак не была связана с "предполагаемой деятельностью Дамира в полиции".Как выяснили прокуроры, Пынзарь и Кожокару издали секретный приказ об организации и функционировании отдела № 1 "К", согласно которому этот отдел получил право проверять журналистов и сотрудников дипломатических представительств, а также утверждать кандидатов в судьи.Позднее Александр Пынзарь был переведен под домашний арест, а Дамир и Кожокару остаются под арестом.Кавкалюк и фабрикация дел против оппозиционеровБывший заместитель Александра Пынзаря в его бытность начальника генинспектората полиции и руководитель политической партии "Строим Европу дома" (PACE) Георгий Кавкалюк также не остался без внимания прокуроров. Вскоре после парламентских выборов он вынужден был покинуть Молдову, после того как его объявили в розыск по так называемому "зеленочному делу". Кавкалюка обвиняли в организации нападения на вице-председателя Сынжерейского района Тудора Тутунару, которого представители PACE облили зеленкой.Таким образом они выразили протест против того, что чиновник привился от COVID-19 во время первого этапа вакцинации, когда прививались только медицинские работники.Уже в ноябре суд Кишинева выдал ордер на арест Георгия Кавкалюка по куда более тяжкому обвинению, его обвинили в фабрикации дел против членов партии "Платформа достоинство и правда" (DA) Руслана Вербицкого и Георгия Петика. Прокуратура обвиняет его в координации фальсификации уголовных дел Петика (инсценировка изнасилования) и Вербицкого (инсценировка незаконной перевозки патронов "Калашников" на Украину).Коррупция в госучрежденияхВ 2021 году правоохранительные органы Республики Молдова начали все чаще и чаще открывать уголовные дела в отношении госчиновников по факту необоснованного обогащения. Под подозрением оказались и топ-менеджеры крупных госпредприятий.В ноябре антикоррупционная прокуратура нагрянула с обысками в дом бывшего директора Moldtelecom Виталие Юрку. В то же время под подозрением в необоснованном обогащении оказался и бывший гендиректор АО "Термоэлектрика".В период с 2015 года по ноябрь 2021-го его расходы лично и через третьих лиц превысили зарегистрированные доходы на 3,8 миллиона леев.Илан Шор — новые обвиненияОсужденному за участие в банковском мошенничестве, известном в Молдове как "кража миллиарда", депутату парламента и главе одноименной партии Илану Шору прокуратура предъявила новые обвинения. Под конец 2021 года, по запросу и. о. генпрокурора Думитру Робу, парламент Молдовы девять раз проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Илана Шора.Прокуроры выдвинули в отношении Илана Шора обвинения по следующим статьям:Дело для президентаПод конец года под подозрением оказался и экс-президент Молдовы Игорь Додон. Экс-президенту Молдовы и почетному председателю Партии социалистов (ПСРМ) присвоили статус подозреваемого и допросили по делу Energocom.Дело касается хищения финансовых средств государства в особо крупных размерах посредством преступных схем при импорте электроэнергии в Молдову в 2008 году.По версии следствия, в начале 2008 года лица, принимающие решения в АО Energocom — компании, ответственной за обеспечение Молдовы электроэнергией, — осуществили преступную схему, с помощью которой присвоили государственные средства на сумму 11 927 173 доллара, что эквивалентно 123 957 916 леям.Как сообщается в Генпрокуратуре, это было сделано по предварительному согласованию и договоренности с должностными лицами Министерства экономики и инфраструктуры, Национального агентства по регулированию в энергетике, а также с другими лицами, в том числе из-за рубежа.В то время Игорь Додон занимал должность министра экономики Молдовы.Битва за прокуратуруГлавное уголовно-правовое состязание года развернулось вокруг контроля за деятельностью прокуратуры Молдовы. Уже в августе-сентябре 2021 года, спустя месяц после окончательного прихода к власти, представители партии "Действие и солидарность" решили во что бы то ни стало отстранить от должности генпрокурора Александра Стояногло.Недовольство PAS генпрокурором вылилось в конкретные законопроекты уже после парламентских выборов. Парламент 24 августа одобрил в окончательном чтении ряд поправок к закону о прокуратуре.Согласно нововведениям, генеральный прокурор до истечения срока полномочий может быть освобожден от занимаемой должности президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам оценки сторонней комиссии он получил неудовлетворительную оценку, а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности.Также, согласно поправкам, генпрокурора можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.До изменений генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий.Другие изменения, принятые в тот же день, касались изменения состава Высшего совета прокуроров с 15 до 12 человек. Это позволило представителям власти получить большинство голосов в органе самоуправления прокуратуры.На одном из последующих брифингов Стояногло заявил, что президент Молдовы Майя Санду на последнем заседании Высшего совета безопасности попросила начать уголовное преследование в отношении депутатов от Блока коммунистов и социалистов Игоря Додона, Зинаиды Гречаной и Владимира Воронина.За день до своего отстранения от должности Стояногло провел еще один брифинг, где обвинил действующие власти в кампании по очернению генпрокурора.По его словам, после формирования нового правительства в стране была объявлена война коррупции, но по факту "главной целью стал генпрокурор".По данным Стояногло, организаторы кампании — президент Майя Санду, Партия "Действие и солидарность" (PAS), подконтрольные СМИ, НПО и криминальные группы.Стояногло сообщил, что Генпрокуратуре удалось получить телефонные переговоры бывшего главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря и найти доказательства того, что в 2019 году он консультировал правительство Майи Санду по многим вопросам.В частности, в распоряжении Генпрокуратуры есть переговоры Мораря с мужем премьера Натальи Гаврилицы, а также вице-премьером Андреем Спыну. Кроме того, Морарь тесно общался с бывшим послом ЕС в Молдове Петером Михалко.Сам Морарь был освобожден из под стражи по решению суда в начале 2021 года. Он до сих пор обвиняется в "превышении власти", "внесении заведомо ложных сведений в официальные документы", "незаконном задержании или аресте" и "сознательном преследовании невиновного" — действиях, совершенных в отношении совладельцев одной из сетей заправок.Комментируя брифинг генпрокурора Стояногло, на котором он выступил с этими разоблачениями, министр юстиции Серджиу Литвиненко заявил, что Стояногло перешел "красную черту".На следующий день Александра Стояногло задержали за час до нового брифинга, который он собирался провести.Генпрокурора обвинили в том, что в 2010 году Стояногло в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в Закон о борьбе с отмыванием денег, которая упростила схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат", в связях с организатором схемы Вячеславом Платоном и злоупотреблении служебным положением.Разговоры о предполагаемой связи Стояногло со скандально известным бизнесменом Вячеславом Платоном усилились после того, как прокуратура отказалась от обвинений в адрес Платона в мае 2021 года. Тогда Стояногло заявил, что дело против бизнесмена было сфабриковано.Напомним, Платон в 2017 году был приговорен к 18 годам тюрьмы по обвинению в выводе из России более 20 миллиардов долларов и хищении более 20 миллионов долларов из Banca de Economii. Уже в мае нынешнего года прокуратура Молдовы отказалась от обвинений в адрес Платона, суд оправдал его и выпустил на свободу.Уже в августе 2021 года, когда Стояногло находился в должности, Вячеслава Платона арестовали и объявили в розыск по другому уголовному делу. До этого он успел покинуть Молдову.После своего задержания Стояногло был помещен под домашний арест, спустя месяц переведен под судебный контроль.Подконтрольный власти ВСП, назначил исполнять обязанности генпрокурора Думитру Робу.Также после ареста Стояногло Высший совет прокуроров сформировал комиссию по оценке деятельности генпрокурора.В начале декабря Венецианская комиссия раскритиковала значительную часть поправок в закон о прокуратуре, принятых властями Молдовы в августе 2021 года. В том числе нормы, касающиеся оценки деятельности прокурора.После этого председатель оценочной комиссии Лидия Булгак объявила о своей отставке.К концу 2021 года Александр Стояногло остается под следствием, у власти по-прежнему нет оснований окончательно отправить его в отставку, особенно после того, как Венецианская комиссия подвергла критике возможный механизм отставки.Борьба за прокуратуру продолжается.

https://ru.sputnik.md/20210405/reshenie-ap-kishineva-deputaty-ulanov-i-zhardan-ostayutsya-pod-sudebnym-kontrolem-34263747.html

https://ru.sputnik.md/20211230/pyatoje-upravlenije-damir-cojocaru-prodlili-arest-47640543.html

https://ru.sputnik.md/20210720/novye-podrobnosti-zelenochnogo-skandala-chto-otvetil-cavcaliuc-Genprokurature-35590537.html

https://ru.sputnik.md/20211126/eks-direktora-moldtelecom-podozrevayut-v-nezakonnom-obogaschenii---prokhodyat-obyski-46738778.html

https://ru.sputnik.md/20211223/parlamente-moldovy-immunitet-ilan-shor-47467991.html

https://ru.sputnik.md/20211229/posadyat-li-eks-prezidenta-moldovy-igorya-dodona-47629093.html

https://ru.sputnik.md/20211010/zaderzhanie-stoyanoglo-ego-otstranenie-chto-mozhet-proizoyti-dalshe-45402191.html

https://ru.sputnik.md/20210120/viorel-orar-osvobozhden-iz-pod-strazhi-33323085.html

https://ru.sputnik.md/20211228/esche-odno-ugolovnoe-delo-zaveli-na-imya-vyacheslava-platona-47580400.html

https://ru.sputnik.md/20211217/klyap-dlya-genprokurora-pochemu-na-stoyanoglo-otkryli-novoe-ugolovnoe-delo-47330656.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

уголовное дело, итоги, в молдове, илан шор, игорь додон, георге кавкалюк, александр стояногло