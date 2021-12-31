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Столтенберг заявил о готовности к диалогу с Россией в рамках Совета НАТО-РФ
Столтенберг заявил о готовности к диалогу с Россией в рамках Совета НАТО-РФ
О готовности к диалогу генеральный секретарь НАТО сообщил после встречи с госсекретарем США. 31.12.2021, Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. В НАТО выразили готовность к диалогу с Россией в рамках заседания Совета НАТО - Россия, которое запланировано на 12 января. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.В Twitter он сообщил, что провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном по данному вопросу. "Мы готовы к диалогу в рамках Совета НАТО - Россия, который пройдет 12 января", – написал Столтенберг.Переговоры РФ и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве. Предполагается, что после российские предложения будут обсуждаться 12 января на специально созываемом в Брюсселе заседании Совета Россия - НАТО и 13 января на площадке ОБСЕ в Вене.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ru.sputnik.md/20211229/gosdume-nazvali-slova-borrelya-ob-uchastii-es-peregovorakh-rf-nato-neserznymi-47621516.html
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Столтенберг заявил о готовности к диалогу с Россией в рамках Совета НАТО-РФ

19:13 31.12.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - Sputnik Молдова, 1920, 31.12.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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О готовности к диалогу генеральный секретарь НАТО сообщил после встречи с госсекретарем США.
КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. В НАТО выразили готовность к диалогу с Россией в рамках заседания Совета НАТО - Россия, которое запланировано на 12 января. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
В Twitter он сообщил, что провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном по данному вопросу. "Мы готовы к диалогу в рамках Совета НАТО - Россия, который пройдет 12 января", – написал Столтенберг.
Переговоры РФ и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве. Предполагается, что после российские предложения будут обсуждаться 12 января на специально созываемом в Брюсселе заседании Совета Россия - НАТО и 13 января на площадке ОБСЕ в Вене.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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