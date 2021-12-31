https://ru.sputnik.md/20211231/stoltenberg-gotovnosti-dialog-rossiya-sovet-nato-rf-47684620.html

Столтенберг заявил о готовности к диалогу с Россией в рамках Совета НАТО-РФ

Столтенберг заявил о готовности к диалогу с Россией в рамках Совета НАТО-РФ

О готовности к диалогу генеральный секретарь НАТО сообщил после встречи с госсекретарем США. 31.12.2021, Sputnik Молдова

2021-12-31T19:13+0200

2021-12-31T19:13+0200

2021-12-31T19:13+0200

политика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3052/85/30528526_0:0:3409:1918_1920x0_80_0_0_ebce91ee435cbd87453bc5e4d3702a39.jpg

КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. В НАТО выразили готовность к диалогу с Россией в рамках заседания Совета НАТО - Россия, которое запланировано на 12 января. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.В Twitter он сообщил, что провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном по данному вопросу. "Мы готовы к диалогу в рамках Совета НАТО - Россия, который пройдет 12 января", – написал Столтенберг.Переговоры РФ и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве. Предполагается, что после российские предложения будут обсуждаться 12 января на специально созываемом в Брюсселе заседании Совета Россия - НАТО и 13 января на площадке ОБСЕ в Вене.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ru.sputnik.md/20211229/gosdume-nazvali-slova-borrelya-ob-uchastii-es-peregovorakh-rf-nato-neserznymi-47621516.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире