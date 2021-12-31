https://ru.sputnik.md/20211231/top-25-pesen-o-zime-chto-slushat-v-novogodnyuyu-noch-47656699.html
Топ-25 песен о зиме: что слушать в новогоднюю ночь
Топ-25 песен о зиме: что слушать в новогоднюю ночь
Зимний вечер, особенно новогодний, всегда приятно проводить под хорошую музыку. Смотрите в нашей подборке топ песен про Новый год.
2021-12-31T18:34+0200
2021-12-31T18:34+0200
2021-12-31T18:34+0200
культура
песня
топ
зима
новый год
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Одна из самых популярных песен – "Пять минут" в исполнении Людмилы Гурченко – прозвучала в кинофильме "Карнавальная ночь".Не менее известная композиция, которая часто звучит в период зимних праздников, – Happy New Year в исполнении ABBA.Конечно, все мы знаем и песню "Звенит январская вьюга", которую в кинофильме "Иван Васильевич меняет профессию" поет Нина Бродская.А если вокруг елки бегают дети, тогда можно включить "Три белых коня" из фильма "Чародеи". Или поставить "Кабы не было зимы", которую в мультфильме "Зима в Простоквашино" спела Валентина Толкунова.Или же вспомнить другой мультфильм – "Ну, погоди!" вместе с песней "Расскажи, Снегурочка..."Создаст праздничную атмосферу и всем известная песня Jingle Bells.Можно послушать и Фрэнка Синатру.Или Last Christmas от коллектива Wham!В праздничный плейлист можно включить ВИА "Пламя" с песней "Снег кружится".И композицию "Синий иней".Не обойтись в такой вечер без Сальваторе Адамо и его знаменитой Tombe la neige.И, конечно, в новогодний плейлист обязательно должен войти Эдуард Хиль.Создаст настроение и "Новогодняя" песня от Верки Сердючки.Еще одна зимняя, но уже немного грустная песня – "Опять метель" в исполнении Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте, которая известна нам по кинофильму "Ирония судьбы. Продолжение".Продолжить лирическую часть может Филипп Киркоров и его "Снег".А также Диана Арбенина и Юрий Башмет с песней "Время года зима".В конце декабря 2021 года Сергей Лазарев и Влад Топалов, спустя много лет после распада группы Smash!!, выпустили совместную песню "Новый год".Также под занавес года праздничную песню выпустила и Светлана Лобода – в декабре она представила композицию "ЗанесLo".А Эмин Агаларов выпустил песню о последнем дне года под названием "31.12".В плейлист праздничных песен может попасть и "Новогодний вайб" от Мари Краймбрери и Елки.В топ современных новогодних песен входят и "Руки Вверх!" с их песней "С Новым годом!"Еще одна "Новогодняя" появилась в декабре 2021 года у Юлии Савичевой.А народная артистка Молдовы Нелли Чобану в этот вечер может спеть вам о том, что Новый год наступает, – Vine Anul Nou.Еще одна песня про Новый год была исполнена Ириной Ковальски и Эдуардом Лопатенко.
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Sputnik Молдова
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
песня, топ, зима, новый год
Топ-25 песен о зиме: что слушать в новогоднюю ночь
Зимний вечер, особенно новогодний, всегда приятно проводить под хорошую музыку. Смотрите в нашей подборке, что можно послушать вечером 31 декабря или включить в любое время, когда за окном лежит снег и хочется домашнего тепла.
Одна из самых популярных песен – "Пять минут" в исполнении Людмилы Гурченко – прозвучала в кинофильме "Карнавальная ночь".
Не менее известная композиция, которая часто звучит в период зимних праздников, – Happy New Year в исполнении ABBA.
Конечно, все мы знаем и песню "Звенит январская вьюга", которую в кинофильме "Иван Васильевич меняет профессию" поет Нина Бродская.
А если вокруг елки бегают дети, тогда можно включить "Три белых коня" из фильма "Чародеи".
Или поставить "Кабы не было зимы", которую в мультфильме "Зима в Простоквашино" спела Валентина Толкунова.
Или же вспомнить другой мультфильм – "Ну, погоди!" вместе с песней "Расскажи, Снегурочка..."
Создаст праздничную атмосферу и всем известная песня Jingle Bells.
Можно послушать и Фрэнка Синатру.
Или Last Christmas от коллектива Wham!
В праздничный плейлист можно включить ВИА "Пламя" с песней "Снег кружится".
И композицию "Синий иней".
Не обойтись в такой вечер без Сальваторе Адамо и его знаменитой Tombe la neige.
И, конечно, в новогодний плейлист обязательно должен войти Эдуард Хиль.
Создаст настроение и "Новогодняя" песня от Верки Сердючки.
Еще одна зимняя, но уже немного грустная песня – "Опять метель" в исполнении Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте, которая известна нам по кинофильму "Ирония судьбы. Продолжение".
Продолжить лирическую часть может Филипп Киркоров и его "Снег".
А также Диана Арбенина и Юрий Башмет с песней "Время года зима".
В конце декабря 2021 года Сергей Лазарев и Влад Топалов, спустя много лет после распада группы Smash!!, выпустили совместную песню "Новый год".
Также под занавес года праздничную песню выпустила и Светлана Лобода – в декабре она представила композицию "ЗанесLo".
А Эмин Агаларов выпустил песню о последнем дне года под названием "31.12".
В плейлист праздничных песен может попасть и "Новогодний вайб" от Мари Краймбрери и Елки.
В топ современных новогодних песен входят и "Руки Вверх!" с их песней "С Новым годом!"
Еще одна "Новогодняя" появилась в декабре 2021 года у Юлии Савичевой.
А народная артистка Молдовы Нелли Чобану в этот вечер может спеть вам о том, что Новый год наступает, – Vine Anul Nou.
Еще одна песня про Новый год была исполнена Ириной Ковальски и Эдуардом Лопатенко.