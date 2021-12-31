https://ru.sputnik.md/20211231/top-25-pesen-o-zime-chto-slushat-v-novogodnyuyu-noch-47656699.html

Топ-25 песен о зиме: что слушать в новогоднюю ночь

Топ-25 песен о зиме: что слушать в новогоднюю ночь

Зимний вечер, особенно новогодний, всегда приятно проводить под хорошую музыку. Смотрите в нашей подборке топ песен про Новый год.

2021-12-31T18:34+0200

2021-12-31T18:34+0200

2021-12-31T18:34+0200

культура

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зима

новый год

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Одна из самых популярных песен – "Пять минут" в исполнении Людмилы Гурченко – прозвучала в кинофильме "Карнавальная ночь".Не менее известная композиция, которая часто звучит в период зимних праздников, – Happy New Year в исполнении ABBA.Конечно, все мы знаем и песню "Звенит январская вьюга", которую в кинофильме "Иван Васильевич меняет профессию" поет Нина Бродская.А если вокруг елки бегают дети, тогда можно включить "Три белых коня" из фильма "Чародеи". Или поставить "Кабы не было зимы", которую в мультфильме "Зима в Простоквашино" спела Валентина Толкунова.Или же вспомнить другой мультфильм – "Ну, погоди!" вместе с песней "Расскажи, Снегурочка..."Создаст праздничную атмосферу и всем известная песня Jingle Bells.Можно послушать и Фрэнка Синатру.Или Last Christmas от коллектива Wham!В праздничный плейлист можно включить ВИА "Пламя" с песней "Снег кружится".И композицию "Синий иней".Не обойтись в такой вечер без Сальваторе Адамо и его знаменитой Tombe la neige.И, конечно, в новогодний плейлист обязательно должен войти Эдуард Хиль.Создаст настроение и "Новогодняя" песня от Верки Сердючки.Еще одна зимняя, но уже немного грустная песня – "Опять метель" в исполнении Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте, которая известна нам по кинофильму "Ирония судьбы. Продолжение".Продолжить лирическую часть может Филипп Киркоров и его "Снег".А также Диана Арбенина и Юрий Башмет с песней "Время года зима".В конце декабря 2021 года Сергей Лазарев и Влад Топалов, спустя много лет после распада группы Smash!!, выпустили совместную песню "Новый год".Также под занавес года праздничную песню выпустила и Светлана Лобода – в декабре она представила композицию "ЗанесLo".А Эмин Агаларов выпустил песню о последнем дне года под названием "31.12".В плейлист праздничных песен может попасть и "Новогодний вайб" от Мари Краймбрери и Елки.В топ современных новогодних песен входят и "Руки Вверх!" с их песней "С Новым годом!"Еще одна "Новогодняя" появилась в декабре 2021 года у Юлии Савичевой.А народная артистка Молдовы Нелли Чобану в этот вечер может спеть вам о том, что Новый год наступает, – Vine Anul Nou.Еще одна песня про Новый год была исполнена Ириной Ковальски и Эдуардом Лопатенко.

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песня, топ, зима, новый год