https://ru.sputnik.md/20211231/vneshniy-dolg-moldovy-dostig-866-milliarda-dollarov-47679526.html

Внешний долг Молдовы достиг 8,66 миллиарда долларов

Внешний долг Молдовы достиг 8,66 миллиарда долларов

Основными кредиторами Молдовы остаются Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский инвестиционный банк.

2021-12-31T16:21+0200

2021-12-31T16:21+0200

2021-12-31T16:21+0200

экономика

в молдове

нацбанк

внешний долг

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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) опубликовал новые данные по размеру внешнего долга Молдовы. Валовой внешний долг Республики Молдова на 30 сентября 2021 года составил около 8,66 миллиарда долларов. По сравнению с концом второго квартала долг вырос почти на 170 миллионов, а по сравнению с итогами первого квартала – более чем на 335 миллионов долларов.По сообщению Нацбанка, внешний долг увеличился в основном за счет кредитов от государственных учреждений и средств, депонированных на счетах НБМ, которые поступили от Международного валютного фонда в конце августа.К концу сентября внешний долг составил 66,1% ВВП. Из-за роста ВВП его номинальная доля сократилась на 4,5 процентных пункта по сравнению с 31 декабря 2020 года.Из общей суммы внешнего долга государственные обязательства составили 2,6 миллиарда долларов (30,3%), увеличившись на 8 процентов. Частный внешний долг достиг 6,04 миллиарда, показав рост на 0,6 процента.Основным кредитором государства остается Международный валютный фонд, которому Молдова должна 849,8 миллиона долларов, а также Всемирный банк (819, 3 миллиона) и Европейский инвестиционный банк (426,81 миллиона).Большая часть внешнего долга приходится на долгосрочные долговые обязательства (70,4 процента), что на 1,5 процента больше, чем в начале 2021 года. Краткосрочные обязательства выросли к концу третьего квартала 2021 года на 5,7 процента.

https://ru.sputnik.md/20211119/gavrilitsa-prokommentirovala-bolshoy-vneshniy-dolg-gosbyudzhete-na-2022-god--46555766.html

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2021

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в молдове, нацбанк, внешний долг