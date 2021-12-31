https://ru.sputnik.md/20211231/zdorovoe-novogodnee-menyu-dietolog-47674897.html

Здоровое новогоднее меню: что рекомендуют диетологи

Здоровое новогоднее меню: что рекомендуют диетологи

Диетолог Луминица Сувейка рекомендует скромное, но здоровое меню на новогоднюю и рождественскую трапезу

2021-12-31T13:22+0200

2021-12-31T13:22+0200

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стол

диета

здоровье

новый год

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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Во время праздников молдавский праздничный стол полон множеством вкусных блюд, но они содержат тысячи калорий. Люди часто переедают во время праздников, забывая о важности сбалансированного и здорового питания.Диетолог Луминица Сувейка рекомендует скромное здоровое меню на новогоднюю и рождественскую трапезу. По ее словам, в меню не должно быть слишком много блюд, для праздничного ужина хватит пяти-шести."Начните с закуски, которую вы можете съесть без спешки. Для праздничного обеда вы можете приготовить три вида салатов, один из которых приготовлен из свежих овощей, таких как черная редька, корень сельдерея, морковь, свекла и капуста, которые вы можете натереть на терке, в виде соломки, украшенной петрушкой и красным луком, зернами граната, и политые лимонным соком", - сказала Луминица Сувейка.Специалист рекомендует делать перерыв не менее получаса между двумя приемами пищи, чтобы облегчить процесс пищеварения. Также полезно прогуляться после горячего обеда. Десерт можно подавать через час после горячего.В то же время употребление простой воды, по словам диетолога, до и после еды чрезвычайно полезно.

https://ru.sputnik.md/20211006/kak-ne-nabrat-ves-za-zimu-dietolog-raskryla-sekret-sogrevayuschego-pitaniya-45311517.html

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2021

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стол, диета, новый год