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Как долго выводится алкоголь из организма
Как долго выводится алкоголь из организма
Sputnik подготовил для вас инфографику, из которой вы сможете узнать, как быстро выводится алкоголь из организма.
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инфографика
алкоголь
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На продолжительность выведения алкоголя из организма человека влияет не только объем потребленного, но и индивидуальные физические особенности. Узнать точно, когда протрезвеет отдельно взятый человек, невозможно. К тому же надо принимать во внимание качество и количество выпитого алкоголя, особенности тела и еще множество факторов. Специалисты утверждают: чтобы наверняка определить скорость выветривания алкоголя и подстраховаться, ко времени в таблице нужно прибавить еще пару часов.
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алкоголь, инфографика

Как долго выводится алкоголь из организма

12:00 01.01.2022 (обновлено: 12:06 01.01.2022)
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Sputnik подготовил для вас инфографику, из которой вы сможете узнать, как быстро выводится алкоголь из организма. А чтобы обрести окончательную уверенность в степени опьянения, используйте алкотестер.
На продолжительность выведения алкоголя из организма человека влияет не только объем потребленного, но и индивидуальные физические особенности.
Узнать точно, когда протрезвеет отдельно взятый человек, невозможно. К тому же надо принимать во внимание качество и количество выпитого алкоголя, особенности тела и еще множество факторов.
Специалисты утверждают: чтобы наверняка определить скорость выветривания алкоголя и подстраховаться, ко времени в таблице нужно прибавить еще пару часов.
Как долго выводится алкoголь из организма - Sputnik Молдова
Как долго выводится алкoголь из организма (МОБ) - Sputnik Молдова
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