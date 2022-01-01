https://ru.sputnik.md/20220101/alkogol-organizm-47692374.html

Как долго выводится алкоголь из организма

Как долго выводится алкоголь из организма

Sputnik подготовил для вас инфографику, из которой вы сможете узнать, как быстро выводится алкоголь из организма.

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инфографика

алкоголь

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На продолжительность выведения алкоголя из организма человека влияет не только объем потребленного, но и индивидуальные физические особенности. Узнать точно, когда протрезвеет отдельно взятый человек, невозможно. К тому же надо принимать во внимание качество и количество выпитого алкоголя, особенности тела и еще множество факторов. Специалисты утверждают: чтобы наверняка определить скорость выветривания алкоголя и подстраховаться, ко времени в таблице нужно прибавить еще пару часов.

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алкоголь, инфографика