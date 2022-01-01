Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20220101/bruter-moldavskaya-vlast-pytaetsya-ne-zamechat-pridnestrove-47651269.html
Брутер: молдавская власть пытается не замечать Приднестровье
Брутер: молдавская власть пытается не замечать Приднестровье
Политический аналитик рассказал о том, как в настоящее время складываются отношения Кишинева и Тирасполя. 01.01.2022, Sputnik Молдова
2022-01-01T08:00+0200
2022-01-01T08:00+0200
радио
кишинев
приднестровье
молдова
тирасполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1e/47651429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae6fcac7c8a99f7b88f1f5b603549663.jpg
Брутер: молдавская власть пытается не замечать Приднестровье
Брутер: молдавская власть пытается не замечать Приднестровье
Прекращение контактов Кишинева и Тирасполя является не самым позитивным фактом в контексте реинтеграции Молдовы – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог Владимир Брутер."Власти Приднестровья не являются для Кишинева легитимными де-юре, но встречи говорили о том, что они легитимны де-факто. Нельзя же встречаться с призраками, встречались ведь с людьми", – сказал политолог.Политолог считает, что многое зависит от общей ситуации в регионе и только исходя из ее развития можно делать прогнозы о перспективах реинтеграции Молдовы.Тирасполь не видит заинтересованности Кишинева в проведении встречи в формате "5+2" (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ) по приднестровскому урегулированию, об этом ранее в интервью РИА Новости заявил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.В свою очередь президент Молдовы Майя Санду заявляла, что в ее планах нет встречи с Красносельским. По ее словам, в правительстве есть структуры, которые призваны поддерживать диалог с приднестровской стороной.Позже, в интервью одному из молдавских СМИ Санду заявила, что решение приднестровского вопроса должно основываться на следующих критериях: принцип территориальной целостности Молдовы, мирное урегулирование, также оно не должно дестабилизировать Молдову. Это решение не должно нанести вред Молдове, суверенитету, независимости в решениях по внутренней и внешней политике.
кишинев
приднестровье
молдова
тирасполь
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1e/47651429_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_0d526613082b54bf3d593615eb146ec2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кишинев, приднестровье, молдова, тирасполь, аудио

Брутер: молдавская власть пытается не замечать Приднестровье

08:00 01.01.2022
Радио
Брутер: молдавская власть пытается не замечать Приднестровье
Подписаться на
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
Политический аналитик рассказал о том, как в настоящее время складываются отношения Кишинева и Тирасполя.
Прекращение контактов Кишинева и Тирасполя является не самым позитивным фактом в контексте реинтеграции Молдовы – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог Владимир Брутер.
"Власти Приднестровья не являются для Кишинева легитимными де-юре, но встречи говорили о том, что они легитимны де-факто. Нельзя же встречаться с призраками, встречались ведь с людьми", – сказал политолог.
Политолог считает, что многое зависит от общей ситуации в регионе и только исходя из ее развития можно делать прогнозы о перспективах реинтеграции Молдовы.

"Нынешняя власть Молдовы, несмотря на все слова, не ориентируется и не рассчитывает, что Приднестровье может быть возвращено в Молдову в результате неких переговоров. Не рассчитывают на переговоры в том формате, который официально существует", - резюмировал Брутер.

Тирасполь не видит заинтересованности Кишинева в проведении встречи в формате "5+2" (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ) по приднестровскому урегулированию, об этом ранее в интервью РИА Новости заявил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
В свою очередь президент Молдовы Майя Санду заявляла, что в ее планах нет встречи с Красносельским. По ее словам, в правительстве есть структуры, которые призваны поддерживать диалог с приднестровской стороной.
Позже, в интервью одному из молдавских СМИ Санду заявила, что решение приднестровского вопроса должно основываться на следующих критериях: принцип территориальной целостности Молдовы, мирное урегулирование, также оно не должно дестабилизировать Молдову. Это решение не должно нанести вред Молдове, суверенитету, независимости в решениях по внутренней и внешней политике.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
08:41Мир за сутки: Новый год в космосе, давка в Индии и ситуация с COVID
08:00Брутер: молдавская власть пытается не замечать Приднестровье
07:30Председательство в ОЧЭС перешло к Молдове
07:00Самый точный прогноз погоды: каким будет первый день 2022 года
01:30Россия направила Кубе гуманитарную помощь
00:53Красносельский: пусть 2022 год станет годом воплощения добрых желаний и планов
00:20В НАСА заявили, что США хотят работать с РФ для продления функционирования МКС
ВчераБайден рассчитывает на прогресс в предстоящих переговорах с Россией
ВчераПутин: главное пожелание всем, конечно же, крепкого здоровья
ВчераНовогоднее обращение президента России Владимира Путина
ВчераПрезидент Молдовы: 2021 год был непростым, но хорошим
ВчераТигровый образ: как наряжаются для встречи 2022 года
ВчераВ Румынии число случаев инфицирования штаммом "омикрон" выросло до 43
ВчераПограничная полиция задержала товары без документов о происхождении
ВчераМэр Кишинева Чебан поздравил горожан с Новым годом
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераСтолтенберг заявил о готовности к диалогу с Россией в рамках Совета НАТО-РФ
ВчераТоп-25 песен о зиме: что слушать в новогоднюю ночь
ВчераСамые громкие уголовные дела 2021: девять обвинений Шора и борьба за прокуратуру
ВчераПредседателя КС обвинили в конфликте интересов