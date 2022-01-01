https://ru.sputnik.md/20220101/bruter-moldavskaya-vlast-pytaetsya-ne-zamechat-pridnestrove-47651269.html

Брутер: молдавская власть пытается не замечать Приднестровье

Брутер: молдавская власть пытается не замечать Приднестровье

Политический аналитик рассказал о том, как в настоящее время складываются отношения Кишинева и Тирасполя. 01.01.2022, Sputnik Молдова

2022-01-01T08:00+0200

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радио

кишинев

приднестровье

молдова

тирасполь

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Брутер: молдавская власть пытается не замечать Приднестровье Брутер: молдавская власть пытается не замечать Приднестровье

Прекращение контактов Кишинева и Тирасполя является не самым позитивным фактом в контексте реинтеграции Молдовы – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог Владимир Брутер."Власти Приднестровья не являются для Кишинева легитимными де-юре, но встречи говорили о том, что они легитимны де-факто. Нельзя же встречаться с призраками, встречались ведь с людьми", – сказал политолог.Политолог считает, что многое зависит от общей ситуации в регионе и только исходя из ее развития можно делать прогнозы о перспективах реинтеграции Молдовы.Тирасполь не видит заинтересованности Кишинева в проведении встречи в формате "5+2" (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ) по приднестровскому урегулированию, об этом ранее в интервью РИА Новости заявил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.В свою очередь президент Молдовы Майя Санду заявляла, что в ее планах нет встречи с Красносельским. По ее словам, в правительстве есть структуры, которые призваны поддерживать диалог с приднестровской стороной.Позже, в интервью одному из молдавских СМИ Санду заявила, что решение приднестровского вопроса должно основываться на следующих критериях: принцип территориальной целостности Молдовы, мирное урегулирование, также оно не должно дестабилизировать Молдову. Это решение не должно нанести вред Молдове, суверенитету, независимости в решениях по внутренней и внешней политике.

кишинев

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кишинев, приднестровье, молдова, тирасполь, аудио