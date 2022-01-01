https://ru.sputnik.md/20220101/bruter-moldavskaya-vlast-pytaetsya-ne-zamechat-pridnestrove-47651269.html
Брутер: молдавская власть пытается не замечать Приднестровье
Брутер: молдавская власть пытается не замечать Приднестровье
Политический аналитик рассказал о том, как в настоящее время складываются отношения Кишинева и Тирасполя. 01.01.2022, Sputnik Молдова
2022-01-01T08:00+0200
2022-01-01T08:00+0200
2022-01-01T08:00+0200
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Брутер: молдавская власть пытается не замечать Приднестровье
Брутер: молдавская власть пытается не замечать Приднестровье
Прекращение контактов Кишинева и Тирасполя является не самым позитивным фактом в контексте реинтеграции Молдовы – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог Владимир Брутер."Власти Приднестровья не являются для Кишинева легитимными де-юре, но встречи говорили о том, что они легитимны де-факто. Нельзя же встречаться с призраками, встречались ведь с людьми", – сказал политолог.Политолог считает, что многое зависит от общей ситуации в регионе и только исходя из ее развития можно делать прогнозы о перспективах реинтеграции Молдовы.Тирасполь не видит заинтересованности Кишинева в проведении встречи в формате "5+2" (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ) по приднестровскому урегулированию, об этом ранее в интервью РИА Новости заявил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.В свою очередь президент Молдовы Майя Санду заявляла, что в ее планах нет встречи с Красносельским. По ее словам, в правительстве есть структуры, которые призваны поддерживать диалог с приднестровской стороной.Позже, в интервью одному из молдавских СМИ Санду заявила, что решение приднестровского вопроса должно основываться на следующих критериях: принцип территориальной целостности Молдовы, мирное урегулирование, также оно не должно дестабилизировать Молдову. Это решение не должно нанести вред Молдове, суверенитету, независимости в решениях по внутренней и внешней политике.
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кишинев, приднестровье, молдова, тирасполь, аудио
Брутер: молдавская власть пытается не замечать Приднестровье
Политический аналитик рассказал о том, как в настоящее время складываются отношения Кишинева и Тирасполя.
Прекращение контактов Кишинева и Тирасполя является не самым позитивным фактом в контексте реинтеграции Молдовы – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал политолог Владимир Брутер.
"Власти Приднестровья не являются для Кишинева легитимными де-юре, но встречи говорили о том, что они легитимны де-факто. Нельзя же встречаться с призраками, встречались ведь с людьми", – сказал политолог.
Политолог считает, что многое зависит от общей ситуации в регионе и только исходя из ее развития можно делать прогнозы о перспективах реинтеграции Молдовы.
"Нынешняя власть Молдовы, несмотря на все слова, не ориентируется и не рассчитывает, что Приднестровье может быть возвращено в Молдову в результате неких переговоров. Не рассчитывают на переговоры в том формате, который официально существует", - резюмировал Брутер.
Тирасполь не видит заинтересованности Кишинева в проведении встречи в формате "5+2" (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ) по приднестровскому урегулированию, об этом ранее в интервью РИА Новости
заявил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
В свою очередь президент Молдовы Майя Санду заявляла, что в ее планах нет встречи с Красносельским. По ее словам, в правительстве есть структуры, которые призваны поддерживать диалог с приднестровской стороной.
Позже, в интервью одному из молдавских СМИ Санду заявила, что решение приднестровского вопроса должно основываться на следующих критериях: принцип территориальной целостности Молдовы, мирное урегулирование, также оно не должно дестабилизировать Молдову. Это решение не должно нанести вред Молдове, суверенитету, независимости в решениях по внутренней и внешней политике.