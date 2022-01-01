https://ru.sputnik.md/20220101/frantsia-zaschitnye-maski-47698194.html

Во Франции детей от 6 лет обяжут носить защитные маски

Во Франции детей от 6 лет обяжут носить защитные маски

Франция ужесточает масочный режим для населения на фоне увеличения числа случаев заражений коронавирусом.

2022-01-01T19:51+0200

2022-01-01T19:51+0200

2022-01-01T20:00+0200

коронавирус

в мире

франция

маски

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КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Власти Франции вводят масочный режим для детей от шести до 10 лет. Декрет с требованием с 3 января носить детям маски в ряде общественных мест размещен в официальном бюллетене законодательства страны, сообщает РИА Новости.Сейчас во Франции маски обязательно должно носить все население старше 11 лет.Согласно новому положению декрета, дети в возрасте от шести лет не смогут появляться без масок в транспорте, общественных заведениях и сетях питания, спортивных комплексах, религиозных учреждениях, а в Париже – также и на улицах.По словам представителя французского кабмина Габриэля Атталя, ситуация с коронавирусом в стране "критическая". Министр здравоохранения Оливье Веран говорил, что в скором времени штамм "омикрон" станет преобладающим во Франции.

https://ru.sputnik.md/20220101/kogda-zakonchitsya-pandemiya-47696356.html

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в мире, франция, маски