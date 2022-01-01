https://ru.sputnik.md/20220101/kogda-zakonchitsya-pandemiya-47696356.html
Когда закончится пандемия: профессор из Греции назвал точную дату
Когда закончится пандемия: профессор из Греции назвал точную дату
Профессор Университета Аристотеля в Салониках заявил, что пандемия коронавируса может закончиться уже через два месяца.
2022-01-01T17:26+0200
2022-01-01T17:26+0200
2022-01-01T17:37+0200
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КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Штамм "омикрон", скорее всего, является последней мутацией коронавируса, а волна заражений им спадет к 20 февраля. Такое заявление сделал профессор Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфен Сарияннис новостному сайту Newsbeast, сообщает РИА Новости.В своих выводах известный в Греции ученый опирается на математическую модель развития очередной "безудержной" волны пандемии. В течение последней недели в Греции ежедневно фиксируются новые рекорды инфицирования коронавирусом. Так, в пятницу было выявлено 40,5 тысячи случаев, причем в подавляющем числе это был штамм "омикрон" .По словам Сариянниса, тенденция к росту количества заболевших сохранится до 20-22 января, а средний за неделю уровень достигнет 66 тысяч случаев инфицирования, то есть возможны дни, когда будет 80 тысяч и даже 100 тысяч случаев коронавируса в день. Исходя из этого, профессор высказал мнение, что расчет среднего еженедельного уровня заражений является более точным методом по сравнению с ежедневным.Он также предположил, что этот всплеск заболеваний станет, по его выражению, последним "рычанием" коронавируса."Но даже если "омикрон" – это последний прыжок коронавируса, который мы наблюдаем, что очень вероятно, не должна ни в коем случае преобладать логика самодовольства, что, мол, мы все легко переболеем и закончим", – добавил ученый.
https://ru.sputnik.md/20211230/uchenye-rasskazali-naskolko-velika-smertnost-ot-shtamma-omikron-47653086.html
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в мире, греция
Когда закончится пандемия: профессор из Греции назвал точную дату
17:26 01.01.2022 (обновлено: 17:37 01.01.2022)
Профессор Университета Аристотеля в Салониках заявил, что пандемия коронавируса может закончиться менее чем через два месяца.
КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik.
Штамм "омикрон", скорее всего, является последней мутацией коронавируса, а волна заражений им спадет к 20 февраля. Такое заявление сделал профессор Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфен Сарияннис новостному сайту Newsbeast, сообщает РИА Новости
.
В своих выводах известный в Греции ученый опирается на математическую модель развития очередной "безудержной" волны пандемии. В течение последней недели в Греции ежедневно фиксируются новые рекорды инфицирования коронавирусом. Так, в пятницу было выявлено 40,5 тысячи случаев, причем в подавляющем числе это был штамм "омикрон" .
По словам Сариянниса, тенденция к росту количества заболевших сохранится до 20-22 января, а средний за неделю уровень достигнет 66 тысяч случаев инфицирования, то есть возможны дни, когда будет 80 тысяч и даже 100 тысяч случаев коронавируса в день. Исходя из этого, профессор высказал мнение, что расчет среднего еженедельного уровня заражений является более точным методом по сравнению с ежедневным.
"Таким образом, 20 февраля, через месяц после пика волны "омикрона", уже завершится ее спад. Тогда среднее еженедельное количество случаев инфицирования будет составлять 3500–4000 случаев. Тогда у нас будет уже конец "омикрона", и очень большая часть нашего общества будет иметь иммунитет", – заявил Сарияннис.
Он также предположил, что этот всплеск заболеваний станет, по его выражению, последним "рычанием" коронавируса.
"Но даже если "омикрон" – это последний прыжок коронавируса, который мы наблюдаем, что очень вероятно, не должна ни в коем случае преобладать логика самодовольства, что, мол, мы все легко переболеем и закончим", – добавил ученый.