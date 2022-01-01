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https://ru.sputnik.md/20220101/kompyuternaya-igromaniya-ofitsialno-priznana-boleznyu-47697261.html
Компьютерная игромания официально признана болезнью
Компьютерная игромания официально признана болезнью
Чрезмерное увлечение компьютерными играми теперь официально считается заболеванием.
2022-01-01T19:12+0200
2022-01-01T19:25+0200
в мире
воз
компьютерные игры
игромания
болезнь
компьютерная зависимость
всемирная организация здравоохранения
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КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) внесли компьютерную игроманию в одиннадцатое обновление Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, сообщает РИА Новости. Теперь компьютерная игромания официально признана болезнью, при этом эксперты подчеркивают, что поставить новый диагноз способен только опытный врач. Для диагностирования болезни у человека в течение целого года должны наблюдаться признаки игрового расстройства, негативно влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.Эксперт подчеркнул, что многие люди во время праздников и каникул больше обычного проводят время перед компьютером, в том числе за играми. Однако это еще не повод для подозрения в том, что у них проявляется заболевание игроманией.Представители индустрии компьютерных игр выступили против включения игромании в список заболеваний, заявив, что для такого шага недостаточно объективной научной обоснованности. При этом, по их мнению, игры обладают "образовательными и терапевтическими" функциями.
https://ru.sputnik.md/20210420/video-kak-razvlekayutsya-igrami-na-zasedanii-munitsipalnogo-soveta-kishineva-34452682.html
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в мире, воз, компьютерные игры, игромания, болезнь, компьютерная зависимость, всемирная организация здравоохранения

Компьютерная игромания официально признана болезнью

19:12 01.01.2022 (обновлено: 19:25 01.01.2022)
© Sputnik / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкГеймеры
Геймеры - Sputnik Молдова, 1920, 01.01.2022
© Sputnik / Руслан Кривобок
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Чрезмерное увлечение компьютерными играми теперь официально считается заболеванием.
КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) внесли компьютерную игроманию в одиннадцатое обновление Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, сообщает РИА Новости.
Теперь компьютерная игромания официально признана болезнью, при этом эксперты подчеркивают, что поставить новый диагноз способен только опытный врач. Для диагностирования болезни у человека в течение целого года должны наблюдаться признаки игрового расстройства, негативно влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.

"Диагноз "игромания" может быть поставлен только обученными профессионалами-медиками. Поэтому нельзя применять диагностическое описание игрового расстройства в отношении своих родственников или друзей. Это прерогатива медиков", – рассказал эксперт ВОЗ в сфере психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк.

Эксперт подчеркнул, что многие люди во время праздников и каникул больше обычного проводят время перед компьютером, в том числе за играми. Однако это еще не повод для подозрения в том, что у них проявляется заболевание игроманией.
Представители индустрии компьютерных игр выступили против включения игромании в список заболеваний, заявив, что для такого шага недостаточно объективной научной обоснованности. При этом, по их мнению, игры обладают "образовательными и терапевтическими" функциями.
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