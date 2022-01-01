https://ru.sputnik.md/20220101/kompyuternaya-igromaniya-ofitsialno-priznana-boleznyu-47697261.html

Компьютерная игромания официально признана болезнью

Компьютерная игромания официально признана болезнью

Чрезмерное увлечение компьютерными играми теперь официально считается заболеванием.

2022-01-01T19:12+0200

2022-01-01T19:12+0200

2022-01-01T19:25+0200

в мире

воз

компьютерные игры

игромания

болезнь

компьютерная зависимость

всемирная организация здравоохранения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/78/39/783913_0:115:2048:1267_1920x0_80_0_0_b979875a16beb779b32c5a0cf971a88c.jpg

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) внесли компьютерную игроманию в одиннадцатое обновление Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, сообщает РИА Новости. Теперь компьютерная игромания официально признана болезнью, при этом эксперты подчеркивают, что поставить новый диагноз способен только опытный врач. Для диагностирования болезни у человека в течение целого года должны наблюдаться признаки игрового расстройства, негативно влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.Эксперт подчеркнул, что многие люди во время праздников и каникул больше обычного проводят время перед компьютером, в том числе за играми. Однако это еще не повод для подозрения в том, что у них проявляется заболевание игроманией.Представители индустрии компьютерных игр выступили против включения игромании в список заболеваний, заявив, что для такого шага недостаточно объективной научной обоснованности. При этом, по их мнению, игры обладают "образовательными и терапевтическими" функциями.

https://ru.sputnik.md/20210420/video-kak-razvlekayutsya-igrami-na-zasedanii-munitsipalnogo-soveta-kishineva-34452682.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, воз, компьютерные игры, игромания, болезнь, компьютерная зависимость, всемирная организация здравоохранения