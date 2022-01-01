https://ru.sputnik.md/20220101/krasnoselskiy-2022-god-plany-47687984.html
Красносельский: пусть 2022 год станет годом воплощения добрых желаний и планов
Красносельский: пусть 2022 год станет годом воплощения добрых желаний и планов
По словам Вадима Красносельского, 2021 год был полон свершений в реализации задуманного, а 2022-й должен стать стабильным и благополучным.
2022-01-01T00:53+0200
2022-01-01T00:53+0200
2022-01-01T00:53+0200
общество
в молдове
приднестровье
новый год
вадим красносельский
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КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский в своем новогоднем обращении отметил, что каждому 2021 год принес свои события. "Полагаю, что уходящий год был полон свершений в реализации задуманного. Вместе мы строили и ремонтировали школы, детские сады и дома культуры, больницы и поликлиники. Модернизировали коммунальную инфраструктуру не только в городах, но и в селах. Восстанавливали дороги и места массового пребывания граждан. Открывали новые спортплощадки, парки и скверы. Успешно лечили и учили. Противостояли пандемии", – сказано в обращении, опубликованном на сайте лидера Приднестровья.Красносельский выразил искреннюю благодарность жителям Приднестровья, поблагодарив за честный труд. По его мнению, только вместе можно сделать этот регион современным, процветающим и благополучным."Вместе продолжим учить, строить, лечить, оберегать, создавать и созидать на благо нынешних и будущих поколений. Традиционно Новый год мы встречаем в кругу родных и близких. Наши дома наполняются радостным смехом. С самыми чистыми помыслами мы готовимся к этому празднику. Находимся в предвкушении волшебства. Верим в чудо", – добавил Красносельский.Он обратил внимание и на то, что не все находятся дома за праздничным столом– кто-то проходит лечение в больнице, кто-то находится на дежурстве, а кто-то пребывает за границей.
https://ru.sputnik.md/20211231/prezident-moldovy-2021-god-byl-neprostym-no-khoroshim-47686725.html
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в молдове, приднестровье, новый год, вадим красносельский
Красносельский: пусть 2022 год станет годом воплощения добрых желаний и планов
По словам Вадима Красносельского, 2021 год был полон свершений в реализации задуманного, а 2022-й должен стать стабильным и благополучным.
КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский в своем новогоднем обращении отметил, что каждому 2021 год принес свои события.
"Полагаю, что уходящий год был полон свершений в реализации задуманного. Вместе мы строили и ремонтировали школы, детские сады и дома культуры, больницы и поликлиники. Модернизировали коммунальную инфраструктуру не только в городах, но и в селах. Восстанавливали дороги и места массового пребывания граждан. Открывали новые спортплощадки, парки и скверы. Успешно лечили и учили. Противостояли пандемии", – сказано в обращении, опубликованном на сайте лидера Приднестровья.
Красносельский выразил искреннюю благодарность жителям Приднестровья, поблагодарив за честный труд. По его мнению, только вместе можно сделать этот регион современным, процветающим и благополучным.
"Вместе продолжим учить, строить, лечить, оберегать, создавать и созидать на благо нынешних и будущих поколений. Традиционно Новый год мы встречаем в кругу родных и близких. Наши дома наполняются радостным смехом. С самыми чистыми помыслами мы готовимся к этому празднику. Находимся в предвкушении волшебства. Верим в чудо", – добавил Красносельский.
Он обратил внимание и на то, что не все находятся дома за праздничным столом– кто-то проходит лечение в больнице, кто-то находится на дежурстве, а кто-то пребывает за границей.
"Я искренне желаю всем приднестровцам крепкого здоровья, мира, любви, достатка, счастья и веры. Пусть радость и душевное тепло объединяют нас не только в праздничный миг. Пусть 2022-й станет для всех нас годом воплощения самых добрых желаний и планов, пусть он будет стабильным и благополучным", – заключил Красносельский.