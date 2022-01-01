https://ru.sputnik.md/20220101/malyshy-kishineve-novogodnyaya-noch-47694696.html

Новые жители столицы: сколько малышей родилось в Кишиневе в новогоднюю ночь

Новые жители столицы: сколько малышей родилось в Кишиневе в новогоднюю ночь

В Центре матери и ребенка рассказали, сколько малышей появилось на свет в эту новогоднюю ночь.

2022-01-01T15:19+0200

2022-01-01T15:19+0200

2022-01-01T15:19+0200

общество

в молдове

кишинев

молдова

новогодняя ночь

институт матери и ребенка

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КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Минувшая новогодняя ночь приобрела особую значимость для семейной пары Кишинева: у них родились двойняшки. Об этом сообщил Sputnik Молдова пресс-секретарь Центра матери и ребенка (ЦМР) Максима Казаку.Он также рассказал, что малыши были единственными, кто появился на свет в стенах родильного отделения ЦМР в эту новогоднюю ночь. Мальчик и девочка родились около четырех часов утра.По словам Казаку, родители пока не решили, как назовут малышей. Оба новорожденных, как и их мама, чувствуют себя хорошо и через несколько дней уже будут выписаны. Отметим, что и в этом году продолжается тенденция к снижению количества новорожденных. В первый день 2020 и 2021 годов в Центре матери и ребенка сообщали о рождении четырех малышей в новогоднюю ночь. В 2019 первого января в родильном отделении ЦМР появились на свет семеро детей.По данным Национального бюро статистики, опубликованным 31 мая 2021 года, число родившихся в 2020 году детей составило 30,7 тысячи, что на 5,2% меньше, чем в предыдущем году. Уровень рождаемости, зарегистрированный в 2020 году, составил 11,7 живорожденных на 1000 жителей, что является самым низким показателем за последние 5 лет.Национальное бюро статистики пока не предоставило данных о количестве младенцев, родившихся в 2021 году, как правило, они публикуются через несколько месяцев после окончания года.

https://ru.sputnik.md/20200728/naselenie-moldovy-vse-menshe-kak-motivirovat-semi-zavodit-bolshe-detey-31077926.html

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в молдове, кишинев, молдова, новогодняя ночь, институт матери и ребенка