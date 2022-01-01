https://ru.sputnik.md/20220101/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-47697019.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2022-01-01T18:43+0200

2022-01-01T18:43+0200

2022-01-01T18:58+0200

коронавирус

в молдове

минздрав

статистика

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КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 279 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.Зарегистрировано 8 случаев "импорта" инфекции: 4 из Великобритании, по одному из Ирландии, Бельгии, Франции и Турции.За минувшие сутки проведено 6284 теста.Общее число случаев заражения в стране достигло 376 434.У работников системы здравоохранения выявлено 6 случаев инфицирования: три – у врачей, один – у медсестер и два – у вспомогательного персонала.Госпитализированы 518 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 62 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 13 человек).В то же время за сутки выздоровели 299 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 362 728.Минздрав сообщает о 9 погибших на фоне осложнений, из них двое – из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 284.

https://ru.sputnik.md/20220101/yaponii-vaktsina-covid-47689795.html

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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в молдове, минздрав, статистика