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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2022-01-01T18:43+0200
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КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 279 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.Зарегистрировано 8 случаев "импорта" инфекции: 4 из Великобритании, по одному из Ирландии, Бельгии, Франции и Турции.За минувшие сутки проведено 6284 теста.Общее число случаев заражения в стране достигло 376 434.У работников системы здравоохранения выявлено 6 случаев инфицирования: три – у врачей, один – у медсестер и два – у вспомогательного персонала.Госпитализированы 518 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 62 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 13 человек).В то же время за сутки выздоровели 299 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 362 728.Минздрав сообщает о 9 погибших на фоне осложнений, из них двое – из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 284.
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в молдове, минздрав, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

18:43 01.01.2022 (обновлено: 18:58 01.01.2022)
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii MoldovaБольница
Больница - Sputnik Молдова, 1920, 01.01.2022
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
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Александр Исаев
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 279 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.
Зарегистрировано 8 случаев "импорта" инфекции: 4 из Великобритании, по одному из Ирландии, Бельгии, Франции и Турции.
За минувшие сутки проведено 6284 теста.
Общее число случаев заражения в стране достигло 376 434.
У работников системы здравоохранения выявлено 6 случаев инфицирования: три – у врачей, один – у медсестер и два – у вспомогательного персонала.
Госпитализированы 518 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 62 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 13 человек).
В то же время за сутки выздоровели 299 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 362 728.
Минздрав сообщает о 9 погибших на фоне осложнений, из них двое – из Приднестровья.
Общее число скончавшихся на данный момент – 10 284.
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